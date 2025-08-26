R70: 'Trump é a única saída que temos', diz Valdemar Costa Neto, presidente do PL

TCU

MEC é investigado pelo Tribunal de Contas da União por compra insuficiente de livros didáticos.

Saúde

Pediatras recomendam triagens anuais de saúde mental para crianças nos EUA. Aos 16 anos, quase 40% terão alguma condição.

DESEMBARGO

RETA FINAL

Agora é oficial. Nesta quarta-feira, 27, o Tribunal de Justiça do Pará define a lista com os três nomes que serão enviados ao governador do Pará para escolha do próximo desembargador a partir de lista sêxtupla enviada ao órgão pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA). A votação será secreta. Os nomes na disputa são Anete Penna, Patrícia Bahia, Roberta Veiga, Jarbas Vasconcelos, João Paulo Ledo e Hugo Mercês.

PT

PARÁ

A nova Direção Nacional do PT conta com uma expressiva participação. O Estado consolidou presença na legenda durante o Processo de Eleição Direta (PED) quando conseguiu mobilizar mais de 30 mil filiados. Com esse número, o Pará ficou em sexto lugar entre as unidades da federação com maior votação. Foram eleitos Dirceu Ten Caten, Janaína Oliveira, Larissa Martins, Milene Lauande, Claudinha Lima e Milena Farias. Além disso, Claudinha e Milena irão compor a Executiva Nacional: a primeira como secretária nacional de Nucleação e a segunda como vogal.

INDÍGENAS

CONSULTA

O Ministério Público Federal (MPF) enviou alerta à Fundação Papa João XXIII (Funpapa), órgão responsável pela assistência social em Belém, sobre a necessidade de que o projeto de reestruturação da Casa de Acolhimento para migrantes indígenas na capital paraense siga os protocolos de consultas aos povos indígenas. No documento, o procurador regional dos Direitos do Cidadão, Sadi Machado, afirma que “é imprescindível que a Consulta Prévia, Livre e Informada (CPLI) seja realizada, de acordo com o protocolo de consulta”.

CULTURA

INCENTIVO

Foi publicado ontem no Diário Oficial do Estado o Resultado Final da Etapa de Habilitação do Edital 002/2025, na modalidade Fomento à Criação de Projetos Culturais.

HABILITADOS

A lista com os habilitados já está disponível para consulta no Mapa Cultural do Pará e também no site da Fundação Cultural do Pará. Os habilitados irão receber, por e-mail, o Termo de Execução Cultural que deverá ser assinado entre os dias 17 de setembro e 23 de outubro.

EXPRESSÕES

O edital, lançado pela Fundação Cultural do Pará (FCP) e pela Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult), selecionou projetos para recebimento de apoio financeiro com o objetivo de incentivar a criação de obras, produtos, bens e serviços das diversas formas de manifestações culturais do Estado.

OBRAS

São contemplados projetos que envolvam criação de novas obras, produtos ou serviços tais como apresentações, exposições, espetáculos, performance, intervenções artísticas, mostras, residências artísticas, dentre outras ações culturais, visando a ampliação do alcance dessas produções.

MOTORISTAS

ALERTAS

Segundo dados divulgados ontem pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), mais de 600 mil motoristas do Pará estão com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. De janeiro a setembro de 2024, o Detran registrou mais de 1.500 infrações por condução com CNH vencida há mais de 30 dias. Muitos motoristas ainda desconhecem os novos prazos de validade do documento ou deixam a renovação para a última hora.

MUDANÇA

O órgão alerta que, desde a mudança no Código de Trânsito Brasileiro, em vigor desde 2021, os prazos de validade da CNH passaram a variar conforme a faixa etária do condutor. Para motoristas com até 49 anos, têm validade de 10 anos; entre 50 e 69 anos, 5 anos; e para condutores com 70 anos ou mais, a renovação deve ser feita a cada 3 anos. Dirigir com a habilitação vencida é considerado infração gravíssima. O motorista flagrado nessa condição está sujeito a multa de R$ 293,47, sete pontos na carteira e até a retenção do veículo.

CHUMBINHO

PROIBIÇÃO

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que proíbe o uso da substância tóxica popularmente conhecida como “chumbinho” em todo o território nacional. O texto também veda o porte, a comercialização, a distribuição e a fabricação da substância. Para virar lei, a proposta precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, seguirá para discussão e votação no Plenário e ainda terá que passar pelo Senado.

Em Poucas Linhas

► O governo do Pará promove, hoje, a partir das 8h, mais uma edição do programa “Por Todas Elas”, desta vez, em Marabá, sudeste paraense. A programação será na Usina da Paz do município. Serão oferecidos 30 serviços, entre eles emissão de documentos, atendimentos médicos e odontológicos, exames de mamografia e ultrassonografia, exames oftalmológicos e escolhas de armação para a produção de óculos de grau, testes rápidos para a detecção de doenças, vacinação, orientações de saúde para mulheres e encaminhamentos para exames e consultas especializadas.

► A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) iniciou, ontem, a caravana da campanha “Conta com a Cosanpa”, com atendimentos na Vila do Apeú, em Castanhal, e nos municípios de Augusto Corrêa, Tracuateua e Conceição do Araguaia. A ideia é estimular a regularização de débitos com a oferta de descontos e diferentes modalidades de negociação. Entre os benefícios, pagamento com descontos de até 90% sobre o valor original da conta, isenção de juros e multas, além de 40% de abatimento para pagamentos à vista.

► A SegurPro, empresa do Grupo Prosegur, multinacional de origem espanhola, anunciou a abertura de mais de 500 vagas para o setor de segurança em Belém, que incluem oportunidades para vigilantes, controladores de acesso, entre outros. As equipes vão atuar na logística do movimento Amazônia Live, realizado pelos mesmos organizadores do Rock in Rio e The Town e que ocorrerá na capital paraense em dois momentos: um especial de TV no dia 17 de setembro, transmitido diretamente do Rio Guamá, e no Estádio do Mangueirão, no dia 20.