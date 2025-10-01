R70: 'Tratamento desumano', diz Papa Leão sobre políticas de imigração de Donald Trump

Órfãos da violência

Decreto define regras para pensão a filhos de vítimas de feminicídio. Menores de 18 anos terão direito a um salário mínimo mensal.

Pesquisa nos EUA

Vacina contra a covid-19 protege gestantes de complicações. Estudo aponta redução de 34% dos partos prematuros.

COMBU

MORADIA

A Companhia de Habitação do Pará (Cohab) entregará hoje, às 9h, o benefício habitacional “Sua Casa”, ligado ao projeto COP 30, na ilha do Combu, em Belém. A ação viabiliza a construção de 45 moradias sustentáveis, em parceria com a Cooperativa Mista da Ilha do Combu (Coopmic). As casas serão erguidas com tijolos ecológicos produzidos a partir do caroço do açaí, que não necessitam de cozimento, reduzindo a emissão de gases poluentes.

TECNOLOGIA

Os imóveis contarão ainda com sistemas de captação de energia solar, reaproveitamento da água da chuva e fossas sanitárias ecológicas. O tratamento de esgoto será feito por meio de jardins filtrantes, que utilizam microrganismos e plantas para decompor a matéria orgânica. Ao fim do processo, o material poderá ser reaproveitado como adubo para hortas, integrando sustentabilidade e inovação às novas moradias.

DINO

AULA

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino estará em Belém nesta sexta-feira (3) para ministrar a aula magna sobre “Sistemas de Precedentes nas Cortes Supremas e seus Impactos no Sistema Jurídico, Econômico e Social Brasileiro”, no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8). Dino abrirá a programação com a palestra “Land Grabbing, Soberania e Produção de Alimentos no Brasil: Análise dos Precedentes Constitucionais e suas Consequências”.

MEDALHA

Além de sua participação acadêmica, o ministro será homenageado. Receberá das mãos da presidente do TRT8, a desembargadora Sulamir Palmeira Monassa, a medalha Ordem do Mérito Jus et Labor, a mais alta honraria concedida pelo TRT8 àqueles que prestaram relevantes serviços ao País.

AGRICULTURA

GARANTIA

O presidente Lula sancionou projeto de lei que transforma o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) em política de Estado. A medida é considerada um “marco histórico” para a agricultura familiar e o objetivo é blindar um dos principais instrumentos de crédito rural contra mudanças de governo. Até agora, o programa dependia da publicação de decretos, mas agora passou a ter força de lei. O autor do projeto, o senador paraense Beto Faro (PT) afirma que “mais que previsibilidade ao agricultor, a medida assegura a continuidade de um eixo estratégico para o País: segurança alimentar e base social no campo”.

MERENDA

TURU

A partir de 2026, o molusco turu, tradicional iguaria proteica da Amazônia, poderá integrar a merenda escolar em Soure, no Marajó. A iniciativa é fruto de uma articulação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater Pará) com pescadores artesanais, prefeitura, universidades federais do Pará (UFPA) e do Paraná (UFPR) e a ONG Rare Brasil, entre outros parceiros. A primeira etapa incluiu a formação de um grupo de trabalho para a inclusão de pratos típicos baseados em ingredientes do extrativismo, como pescado e açaí, nas escolas do município.

CARDÁPIO

O projeto, vinculado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), pretende oferecer refeições como coxinha assada e pastel assado de turu, caldo de gurijuba e bacu frito. Entre os desafios estão adequação sanitária, organização de estoque, aceitação pelo paladar das crianças e adolescentes e respeito aos costumes locais. A ação também valoriza a economia local e o protagonismo feminino, com destaque para as moradoras da Reserva Extrativista (Resex) Marinha de Soure, organizadas em grupos de empreendedorismo.

INCÊNDIOS

MAPA

A região Norte concentra quase metade dos focos de incêndio no País, segundo um estudo divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que tem como base o banco de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) de 2025. Desmatamento e avanço da agropecuária não conservacionista e o uso do fogo em pastagens são apontados como as causas. O levantamento mostra que entre 2013 e 2024 o Brasil registrou mais de 2,3 milhões de focos de incêndios florestais. No período, cerca de 24,7 milhões de pessoas foram afetadas, e os prejuízos financeiros somaram aproximadamente R$ 3,3 bilhões, com impactos registrados em todas as regiões. Cerca de 1 milhão de focos foram registrados no Norte do País.

Em Poucas Linhas

Instituto de Direito Administrativo do Pará (Idapar) realiza na sexta (3), às 17h, o Meeting Idapar. O evento marca o lançamento oficial da primeira edição da revista da entidade.

A Revista do Idapar, que reúne artigos de juristas e estudiosos da área, foi criada para difundir conhecimento, fomentar o debate acadêmico e valorizar a produção científica voltada ao Direito Administrativo, especialmente sob a perspectiva amazônica.

A República de Emaús realizou cerimônia especial em comemoração aos 15 anos do Centro de Inclusão Digital (CID).

Desde que foi criado, em 2010, o CID já atendeu centenas de estudantes com cursos de recondicionamento de computadores, robótica e inclusão digital.

A revista Problemas Brasileiros, publicação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), e a Casa Balaio, espaço de encontros, cultura e inovação em Belém, realizam hoje uma roda de discussão sobre os temas que estarão em pauta em novembro, nas negociações dos países durante a COP 30.

Entre os presentes estarão a CEO da Meridiana, Mônica Sodré; a sócia-fundadora da Manioca, marca de alimentos naturais, Joanna Martins; o diretor do Instituto Mawé, Fábio Calderaro; o gerente de Relações Institucionais e Internacionais da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), Victor Pereira; e a assessora técnica do Conselho de Sustentabilidade da Fecomercio-SP, Cristiane Cortez.

O encarregado de Negócios dos EUA Gabriel Escobar e o adido cultural Nick Geboy passaram por Belém para conferir os espaços da COP 30. Trump não virá a Belém para a conferência, mas o país deve ter uma delegação.

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol vem a Belém em breve. Na agenda estão mudanças na cúpula do Partido Novo no Pará.

Na sua melhor fase, o senador Jader Barbalho (MDB) está pensando em ser candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Na última vez em que concorreu à Câmara, foi o deputado federal mais votado.