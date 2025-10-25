R70: 'Traficantes são vítimas de usuários', diz presidente Lula

Sistema de Seleção Unificada

MEC permitirá uso das três últimas notas do Enem no Sisu 2026. Medida é inédita e deve ampliar número de inscritos.

Aposentados e pensionistas

Quatro milhões de pessoas terão de fazer prova de vida no INSS. Notificações foram enviadas por aplicativo ou extrato bancário.

SUSTENTABILIDADE

DEBATE

“Para além de Belém: o legado da COP 30” é o tema do evento que será realizado pelo Pacto Global da ONU - Rede Brasil na COP 30, no dia 17 de novembro, na sede da Federação das Indústrias. Entre os palestrantes, está o presidente da federação, Alex Carvalho, além de lideranças empresariais, representantes do governo, especialistas, sociedade civil e formadores de opinião.

SOLUÇÕES

O evento irá debater sustentabilidade no Brasil, com foco em soluções concretas para o enfrentamento da crise climáticas. O Pacto Global é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, em torno de ações que impulsionam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

CLIMA

CONTA

A Fase – Solidariedade e Educação lançou nesta semana o 4º e último videocast da série “Vozes pela justiça – as soluções vêm dos territórios”. Com o tema, Financiamento Climático: quem paga a conta da crise? O programa tem mediação de Pedro Martins, da Fase Amazônia, que conversa com Marcela Vecchione, do Naea/UFPA e Grupo de pesquisa Reexisterra; e Valéria Carneiro, do Fundo Quilombola Mizizi Dudu. O videocast aborda as diferentes perspectivas do financiamento climático e as apostas, desde os territórios, na luta por justiça climática no contexto da COP 30. O projeto foi pensado para amplificar as vozes das comunidades nos debates sobre justiça climática. Desde o início de outubro já foram realizados três episódios da série.

CHOCOLATE

DESTAQUE

O Pará será um dos destaques da participação brasileira nos 30 anos do Salon du Chocolat de Paris, o maior evento de cacau e chocolate da Europa, que ocorre de 29 de outubro a 2 de novembro.

DELEGAÇÃO

O Estado integra a delegação nacional que representa o Brasil, país homenageado desta edição, levando produtores e marcas que destacam a qualidade e a identidade amazônica do cacau paraense no cenário internacional.

ORGANIZAÇÃO

A organização da missão é a mesma do Chocolat Festival no Brasil, no exterior e em Belém, a MVU Empreendimentos, com correalização da Sedap, com apoio da Federação da Agricultura do Estado do Pará, Sebrae, Ceplac e Federação das Indústrias.

JUSTIÇA

ACESSIBILIDADE

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) foi novamente contemplado em primeiro lugar entre os tribunais regionais com o Selo da Linguagem Simples, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A certificação reconhece o uso de linguagem clara, direta e acessível em comunicados e decisões judiciais. Esta é a segunda vez consecutiva que o TRT8 recebe o selo. A lista dos órgãos premiados foi divulgada pelo CNJ na última terça-feira, 21. O TRT8 obteve a terceira maior pontuação entre os 47 órgãos da Justiça Brasileira que receberão o Selo da Linguagem Simples 2025.

PREMIADOS

A certificação será entregue a tribunais de diferentes ramos da Justiça: 17 tribunais de justiça, 13 do trabalho, dez eleitorais, três federais, além de dois tribunais militares. Também foram contemplados o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Conselho da Justiça Federal (CJF).

JÚRI

A avaliação foi realizada por um júri composto por seis especialistas, incluindo profissionais da linguística, juiz auxiliar da presidência do CNJ, representantes da área de acessibilidade e inclusão, pessoa com deficiência ou especialista em acessibilidade, além de integrantes do Comitê de Comunicação Social do Poder Judiciário.

CÍRIO

DESPEDIDA

Já é de despedida o clima na Basílica e na Praça Santuário de Nazaré. Na segunda-feira, 27, a Imagem Original da padroeira dos paraenses será recolocada no Glória durante cerimônia marcada para às 6h30. Depois será realizada a tradicional solenidade de retorno comandada pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Julio Endi Akamine, e os padres barnabitas que estão à frente do Santuário há mais de um século.

Em Poucas Linhas

► Como parte dos preparativos para a COP 30, o Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeld ganhou, na manhã de ontem, um centro de convivência, equipado com terraço, copa e restaurante. A entrega do espaço foi feita pelo diretor da instituição, Nilson Gabas Júnior, que anunciou também o funcionamento da usina de energia solar implantada nessa base física do Museu.

► A professora Ariete Moraes Rocha Ribeiro, da Escola Indígena Jathiati Parkatêjê, na Terra Indígena Mãe Maria, em Bom Jesus do Tocantins, foi uma das vencedoras nacionais do Prêmio Toda Matéria – Professor do Ano 2025, recebendo menção honrosa pelo projeto “Robótica Educacional Krintuwakatêjê”. A iniciativa utiliza tecnologia para valorizar a cultura indígena, permitindo que os estudantes criem robôs, jogos e animações que ensinam a língua Jê e fortalecem a identidade Gavião.

► Fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam um trailer tipo baú, avaliado em R$ 2,2 milhões, em Dom Eliseu, nordeste do Estado. O veículo saiu de Colombo (PR) com destino a Belém e teve a carga retida por ausência do pagamento do Diferencial de Alíquota (Difal), devido em operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS.

► Na quinta-feira (23), outra ação de fiscalização, desta vez em Cachoeira do Piriá, resultou na apreensão de 20 quadros de distribuição de energia elétrica, avaliados em R$ 895 mil.

► A carga também tinha como destino Belém e seria entregue a um consumidor final não contribuinte, o que exige o recolhimento antecipado do ICMS conforme determinação legal.

► O TRT8 funcionará com expediente normal nos dias 6 e 7 de novembro de 2025, porém com atendimento presencial restrito aos serviços essenciais. A medida foi determinada pela presidente do tribunal, desembargadora Sulamir Palmeira Monassa de Almeida, em despacho emitido após manifestação da Corregedoria Regional da 8ª Região.