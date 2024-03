R70: 'Tomemos, nós mesmos, as nossas lições a partir do texto constitucional'

Mercado imobiliário

As vendas de imóveis residenciais novos no Brasil cresceram 32,6% em 2023, mostra pesquisa divulgada pela Abrainc.

Queda de duas posições

Brasil encerrou 2022 na 89ª posição no ranking de desenvolvimento humano da ONU, que mede o bem-estar da população.

Gilmar Mendes (J. Bosco)

"Tomemos, nós mesmos, as nossas lições a partir do texto constitucional.”

Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ao criticar a Noruega por dar “lições” ao Brasil na proteção ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, ser um dos principais produtores de petróleo no mundo.

LIXO

DESTINO

Representantes do governo do Estado e das prefeituras de Belém, Ananindeua e Marituba se reúnem hoje, no Palácio Antônio Lemos, para debater o cronograma de transição da operação do aterro sanitário de Marituba, que deixará de receber o lixo produzido nos três municípios da região metropolitana. O novo aterro sanitário será construído e operado pela empresa Ciclus Amazônia S/A, que deve apresentar, no encontro, detalhes sobre os pedidos de licenciamento, as medidas já tomadas para construção e previsão de início das operações. Há uma grande curiosidade para saber qual local será escolhido para abrigar o novo aterro.

PDT

APOIO

Durante plenária realizada nesta terça-feira (12), o Partido Democrático Trabalhista (PDT) formalizou indicativo de apoio à pré-candidatura do prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) à reeleição. O encontro reuniu militantes e representantes de movimentos sociais do partido, no bairro do Guamá, e foi conduzido pelo vice-presidente estadual e vereador Allan Pombo, pelo presidente do PDT municipal, João Ramos, e pela presidente da Ação Mulher Trabalhista e secretária de Juventude, Esporte e Lazer, Carol Quemel. O PDT já faz parte da atual base de apoio a Edmilson Rodrigues.

DÚVIDAS

Além de PSOL, partido de Edmilson, e PDT, a campanha à reeleição deve contar com apoio do PT, que também está na base de apoio da atual gestão e já sinalizou, durante plenária, se manter na atual aliança. Neste caso, contudo, ainda há dissidências internas. Um grupo de petistas defende uma candidatura própria ou aliança com o MDB do governador Helder Barbalho, que ainda não se manifestou sobre a estratégia para as eleições de outubro.

CACAU

INTERNACIONAL

O Pará terá representantes no Festival Internacional do Chocolate e Cacau, que será realizado a partir do próximo dia 17, na capital baiana. O “Chocolat Salvador” é um dos maiores da América Latina e deverá reunir no mínimo 300 expositores do segmento. A comitiva paraense será formada por produtores e técnicos do Estado. O centro da produção cacaueira paraense fica na chamada região da Transamazônica, onde estão municípios como Novo Repartimento, Medicilândia, Uruará e Rurópolis, que respondem pela produção de 86% do cacau paraense.

PENA

REDUÇÃO

O modelo de redução de pena por meio do trabalho, que já é realizado na capital paraense, está sendo levado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) para outros municípios, como Santarém, onde conta com parceria da prefeitura. O projeto “Conquistando a Liberdade” promove ação de limpeza e manutenção na cidade, feita por internos da Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) de Santarém que já estão no regime semiaberto. Ontem, um grupo de custodiados começou a ação pela orla da cidade, no bairro da Aldeia. Para cada três dias de trabalho ou de estudos, um dia da pena estabelecida pela Justiça é reduzido.

CÂMARA

CASSADO

Em discurso ontem, na Câmara Municipal de Belém, o vereador cassado Roni Gás, do Solidariedade (antigo Prós), desferiu ataques contra a imprensa paraense. O destempero se deveu ao fato de os jornais publicarem o voto da ministra do TSE, Cármen Lúcia, favorável à cassação do mandato dele por fraude na cota de gênero. A decisão atingiu também Túlio Neves. As duas vagas serão assumidas por Eduarda Bonanza (PP) e Simone Kahwage (União Brasil). A cassação se deu porque o partido não respeitou os percentuais mínimos de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero nas eleições.

TELINHA

SOLIDÁRIA

Vai ter paraense no quadro The Wall, do programa apresentado por Luciano Huck nas tardes de domingo, na Globo (TV Liberal). Criada há sete anos, a associação filantrópica chamada Amor em Foco foi selecionada no ano passado e estará na telinha no dia 17, às 18h. A associação desenvolve ações para pessoas em situação de rua, comunidades ribeirinhas, quilombolas, periféricas e rurais. No quadro, representantes da entidade participam de um jogo de conhecimentos gerais que vale prêmio em dinheiro.

EM POUCAS LINHAS

► Uma audiência pública proposta pelo senador Beto Faro (PT-PA) vai debater, no dia 11 de abril, as potencialidades econômicas das reservas de petróleo e gás na chamada margem equatorial brasileira. A área se estende do Rio Grande do Norte ao Oiapoque e inclui as bacias da foz do Amazonas, Pará, Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. No centro do debate estão os desafios e garantias para as condições ambientais que possibilitem a exploração segura da área.

► O Conselho Municipal de Educação (CME) de Belém vai realizar, pela primeira vez, a solenidade de outorga do selo “Escola Legal”. Serão contempladas 26 instituições da educação básica que estiverem em situação regular em relação às obrigações legais e pedagógicas. O evento de entrega ocorrerá amanhã, às 10h, na sede do Conselho, e será conduzido pelo presidente do órgão, professor Alberto Damasceno.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu inscrições para o mestrado em Reabilitação e Desempenho Funcional, um dos novos cursos de pós-graduação aprovados recentemente pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O curso é voltado para profissionais de Educação Física, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia, entre outras áreas da saúde. São 28 vagas e as inscrições podem ser feitas até 12 de abril.

► A caravana do projeto “Água Pará”, da Cosanpa, que cadastra famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social, atenderá a população de Marabá até domingo (17). O programa garante o custeio do valor referente ao consumo de até 20 mil metros cúbicos de água, o que representa em torno de R$ 119.