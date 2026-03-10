R70: 'Todos submetidos ao mesmo rigor da lei', diz senador ao pedir CPI contra ministros do STF

Saúde

Sobe para 140 o número de casos confirmados de Mpox no País em 2026. São Paulo lidera, com 93 notificações.

Rihanna

Uma mulher acusada de disparar um fuzil contra a luxuosa casa de Rihanna em Los Angeles foi presa ontem pela polícia.

PROFESSORES

ASSÉDIO

Uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, feita em parceria com o Sindicato dos Professores da Rede Privada do Estado do Pará (Sinpro) aponta que 99% dos docentes já passaram por algum tipo de assédio no ambiente escolar. Ainda de acordo com a pesquisa, mais de 80% das situações de assédio relatadas foram praticadas por gestores ou diretores das instituições de ensino, caracterizando o chamado assédio vertical, quando a violência ocorre nas relações hierárquicas de trabalho. O dado contraria a percepção de que conflitos no ambiente escolar estariam ligados principalmente a alunos ou responsáveis.

MEDO

O levantamento alcançou mais de uma centena de profissionais. Entre as queixas mais comuns estão cobranças excessivas, pressões psicológicas e até assédio sexual. De acordo com o sindicato, o resultado indica que práticas de violência organizacional estão amplamente disseminadas no cotidiano de trabalho dos educadores. Entre os tipos de violência relatados, o assédio moral aparece como o mais frequente, representando mais da metade dos casos (cerca de 52%), seguido pelo assédio psicológico, com mais de 35% das ocorrências. Essas práticas incluem intimidações, manipulações emocionais, isolamento e ameaças relacionadas ao emprego. Cerca de 75% dos professores que sofreram assédio disseram não ter procurado ajuda ou formalizado denúncia por medo de demissão, receio de perseguição profissional e falta de confiança nos canais institucionais existentes.

GESTORES

ENCONTRO

Gestores municipais do Pará se reúnem nos dia 24 e 25 para uma imersão de qualificação técnica e diálogo com especialistas em gestão pública.

CNM

O evento, batizado de Conexão CNM - Imersão em Belém, é promovido pela Confederação Nacional de Municípios, com apoio da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep). Nos dois dias, serão tratados temas como assistência social, saúde, educação, finanças, jurídico, previdência, consórcios públicos, captação de recursos e emendas parlamentares.

ALIMENTOS

CONTRATO

Localizada no município de Salvaterra, no Marajó, a Cooperativa dos Agricultores e Agricultoras Familiares de Salvaterra (Cafas) assinou contrato para acesso ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). No valor de R$ 124 mil, o contrato vai garantir geração de renda para agricultores familiares. Na primeira etapa, está previsto o fornecimento de 500 quilos de polpas de frutas.

CRAS

Os alimentos produzidos pela cooperativa serão destinados ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) responsável pela distribuição às famílias atendidas pelos programas sociais do município, que contam com apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-Pará).

ACP

CHAPA

Rumo aos 207 anos, a Associação Comercial do Pará (ACP) terá novos dirigentes a partir de abril e já mobiliza importantes lideranças do setor produtivo. O empresário Isan Anijar é candidato à presidência da entidade e lidera uma chapa que reúne nomes de destaque do empresariado paraense, sinalizando forte articulação e representatividade. Integram o grupo Délio Mutran, Maria José Rodrigues, Alcides Sampaio, Altair Burlamaqui, Fabio Lucio, Cláudio Sampaio, Ana Caroline Picanço, José Sabado, Osvaldo Mendes, Lutfala Bitar, Helena Peracki, Augusto Teixeira, Nazaré Melo, Helder Coelho, Cheyda Belfor, Rafael Meneses, Pedro Flávio Costa, Elizabete Grunvald, Nazaré Chaves, Andrea Borgea, Victoria Dopazzo e Nayanna Lima - nomes que reforçam o peso da chapa e a relevância da mais antiga entidade empresarial do Pará.

Em Poucas Linhas

► O Programa StartUp Pará, iniciativa da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), lança as Trilhas de Inovação para fortalecer a integração entre educação, empreendedorismo e políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação no Pará. A ação será realizada no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá), em Belém, e a programação inclui apresentação institucional sobre as políticas públicas da Sectet, visita técnica temática aos ambientes de inovação e oficina aplicada, destinada à transformação de ideias em soluções e oportunidades do StartUp Pará. Caberá às escolas, institutos e universidades formalizar o interesse à coordenação do Programa StartUP Pará, por meio do e-mail startup.para@sectet.pa.gov.br,

► A Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) está com inscrições abertas para os cursos on-line ofertados no mês de março. A iniciativa integra a programação especial Aula Aberta - Vozes em Movimento 2026, que disponibiliza mais de 2mil vagas gratuitas para participantes de todo o Pará e também de outros estados do Brasil. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da instituição.

► Será realizada hoje e amanhã mais uma edição do Programa Por Todas Elas. Durante a programação, na Usina da Paz do bairro da Terra Firme, em Belém, serão oferecidos mais de 30 serviços gratuitos. Na Casa da Mulher, haverá consultas com ginecologista e mastologista e exames de mamografia e ultrassonografia.

► Foi aberta ontem a 32ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Até a sexta-feira (13) as Comarcas de todo o Pará estarão em uma força-tarefa nacional para acelerar julgamentos que tratam de violência contra a mulher. A Semana tem a chancela da Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cevid).

► Em fevereiro, cinco dos 12 produtos que fazem parte da cesta básica de alimentos registraram aumento de preços em Belém. As maiores altas foram no preço do feijão carioca (18,63%), da manteiga (0,81%), da banana (0,73%) e da carne bovina de primeira (0,56%). As maiores reduções de preço foram do óleo de soja (-6,67%), do tomate (-3,32%) e do leite integral (-2,58%),