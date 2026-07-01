R70: 'Todos os brasileiros têm direito à presunção de inocência', diz Alcolumbre sobre Jaques Wagner

Loteria

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões. Números sorteados foram: 07 - 14 - 16 - 21 - 33 - 58.

Óbolo de São Pedro

Brasil é o 3º maior doador ao Vaticano em 2025, com 2,1 milhões de euros. País tem 182 milhões de católicos.

POTENCIAL

ENERGIA

Durante a cerimônia de abertura do Amazon Energy 2026, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Alex Carvalho, defendeu que o Pará precisa assumir protagonismo na agenda nacional de energia, aproveitando seu potencial em diferentes matrizes. Além das oportunidades ligadas à Margem Equatorial, destacou a força do Estado na geração hidrelétrica, na bioenergia, na energia solar e nas novas soluções de baixo carbono. Em um dos principais recados do evento, afirmou que o debate deve superar polarizações e ser conduzido com equilíbrio entre desenvolvimento econômico, conservação ambiental e segurança jurídica. Para o dirigente, a diversidade energética paraense coloca o Estado em posição estratégica para atrair investimentos, fortalecer a indústria e impulsionar o desenvolvimento de toda a Região Norte.

PREVISIBILIDADE

Alex Carvalho também fez um apelo por maior previsibilidade nos processos de licenciamento de empreendimentos estratégicos. Ele criticou a demora de anos para decisões envolvendo projetos estruturantes e afirmou que a insegurança regulatória afasta investimentos, compromete a geração de empregos e amplia o chamado “Custo Amazônia”. Segundo ele, a região não pode continuar convivendo com índices elevados de pobreza enquanto posterga oportunidades de desenvolvimento baseadas em conhecimento, inovação e responsabilidade ambiental.

BABAÇU

ALIMENTO

Pesquisa apoiada pelo Fundo JBS pela Amazônia, em parceria com o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), das comunidades da Rede Terra do Meio do Alto Xingu, e pela Bioinfood desenvolveram a farinha do mesocarpo de babaçu, resíduo sem uso industrial, em um ingrediente protéico para a indústria de alimentos.

PROTEÍNA

Com a inovação, o teor de proteína da farinha passou de 1,5% para cerca de 7%, ampliando seu potencial de aplicação em produtos à base de vegetais. Além de contribuir com avanços na indústria alimentícia, a iniciativa abre caminho também para o fortalecimento da sociobioeconomia na região, agregando valor produtivo às cadeias sustentáveis na Amazônia.

BRAGANÇA

GUIA

Será lançado hoje o Guia do Investidor de Bragança. A publicação, elaborada pela Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) em parceria com a prefeitura, apresenta as potencialidades econômicas e oportunidades de negócios do município.

LANÇAMENTO

O documento reúne informações sobre infraestrutura, logística, incentivos fiscais, indicadores socioeconômicos, disponibilidade de áreas, ambiente de negócios e os principais setores da economia local, com o objetivo de atrair novos investimentos. O evento de lançamento será no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e reunirá representantes do governo do estado, da prefeitura, empresários, instituições de ensino, entidades de classe e lideranças regionais.

SAÚDE

CLIMA

O Pará ganhou um plano de Resposta às Emergências Climáticas em Saúde. O documento foi elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) para guiar as respostas do Sistema Único de Saúde (SUS) diante dos impactos provocados por eventos climáticos extremos no Pará. O documento reúne diretrizes para o monitoramento, prevenção e atuação integrada em situações como secas, enchentes, ondas de calor, incêndios florestais e outros fenômenos que afetam diretamente a saúde da população. O documento também sugere o monitoramento contínuo de indicadores climáticos e epidemiológicos, emissão de alertas, capacitação de profissionais, apoio técnico aos municípios, organização logística de insumos e fortalecimento das ações de vigilância ambiental e epidemiológica.

ESCOLA

ENERGIA

Aprovado ontem na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), o projeto que autoriza empréstimo de R$ 76 milhões junto à Caixa Econômica Federal prevê a implantação de painéis solares nos telhados das unidades de ensino estaduais para geração de energia. A iniciativa está dividida em duas fases. A primeira contemplará 89 sistemas em Belém, com redistribuição da energia gerada para 163 unidades escolares adicionais, por meio do sistema de rateio de créditos energéticos.

Em Poucas Linhas

► A Superintendência Estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) marcou para o dia 2 o lançamento da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2026, destinada à coleta de informações sobre as condições de saúde da população brasileira. A pesquisa será realizada em parceria com Ministério da Saúde.

► A Fundação Cultural do Pará (FCP) realiza hoje (1) concerto especial em comemoração aos 20 anos do projeto Choro do Pará. Será no Teatro Margarida Schivasappa. Com entrada gratuita, a apresentação reunirá mais de 80 instrumentistas e marca duas décadas de atuação voltada à formação, ao fomento e à difusão do choro no estado.

► Fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam no domingo (28) aproximadamente 27 toneladas de polpas de frutas durante fiscalização da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi, em Cachoeira do Piriá, no nordeste paraense. Os produtos estavam com documentação irregular.

► Encerrando os trabalhos legislativos neste primeiro semestre, os deputados aprovaram, na sessão de ontem (30), projeto de lei que estabelece diretrizes para a oferta, na rede estadual de saúde, de consultas médicas por videoconferência para pessoas com deficiência. O projeto é de autoria da deputada Diana Belo (União Brasil).

► A partir de 3 de agosto a Sefa vai descontinuar o serviço de emissão da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica, a NFA-e, para pessoas físicas em caso de transporte de bens e mercadorias. Será substituída pela Declaração Eletrônica, que poderá ser usada para transporte de mercadorias sem fins comerciais. Em uma mudança interestadual, por exemplo.

► Começa no sábado (4) o chamado período de “defeso eleitoral”. A partir dessa data ficam proibidas transferências voluntárias entre os entes da Federação e também está vedado o pagamento de emendas. Ficam permitidos apenas os repasses destinados a obrigações formais preexistentes, desde que vinculados a obras ou serviços já em andamento e com cronograma previamente definido. Também são permitidas transferências em casos de emergência ou calamidade pública.