R70: 'Todo taxista que eu pego fala mal do Supremo', diz ministra Cármen Lúcia

Facilidade

Norma da Anvisa entra em vigor. Receitas controladas poderão ser impressas em gráficas pelos profissionais de saúde.

Claude

Governo Trump usou ferramenta de IA para capturar Nicolás Maduro na Venezuela, diz o The Wall Street Journal.

TRABALHO

FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Auditoria-Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) interditaram uma empresa de serralheria por graves irregularidades trabalhistas e de segurança, em Abaetetuba, nordeste paraense. A força-tarefa realizada no início deste mês encontrou diversas irregularidades: falta de registro de empregados, ausência de água potável e sanitários, instalações elétricas precárias e uso inadequado de EPIs.

ACORDO

A empresa firmou Termo de Ajuste de Conduta para regularizar vínculos e condições de trabalho, com medidas como implementação de programas de risco e saúde ocupacional. O acordo prevê multa de R$ 7 mil por obrigação descumprida, além de R$ 1 mil por trabalhador afetado, e será acompanhado pelo MPT, com possibilidade de ação judicial.

MARAJÓ

ENTREGA

Nesta semana, a construção da nova praça pública de Muaná, no arquipélago do Marajó, ganhou espaço entre os anúncios da vice-governadora Hana Ghassan (MDB). A área será construída no espaço da antiga praça da Bandeira, receberá o nome de “Birilódromo”, em alusão ao grupo político que comanda a cidade, e também abrigará a realocação dos camelôs. Por ocasião do anúncio, estiveram na cidade o deputado estadual Erick Monteiro (Federação PSDB Cidadania), com o chefe da Casa Civil, Luiziel Guedes, o prefeito Marcos Paulo (PSD), o Birizinho, e vereadores do município.

INCÊNDIO

MARISTA

Um incêndio de pequenas proporções foi registrado na manhã de ontem em uma das salas de aula do Colégio Marista, localizado na avenida Nazaré, em Belém. O fogo teria começado em um aparelho de ar-condicionado instalado na sala. As causas estão sendo investigadas.

SUSTO

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Pará no local. Segundo relatos de pais de alunos, as chamas já haviam sido controladas por funcionários da própria instituição antes da chegada da equipe. Outro registro compartilhado indica que o incêndio ocorreu em um momento em que não havia alunos dentro da sala. Em nota, a instituição informou que “o princípio de incêndio foi controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros e que não houve nenhum ferido”.

AULAS

A nota acrescenta que “todas as medidas de segurança foram devidamente adotadas, seguindo os protocolos institucionais. As aulas estão ocorrendo normalmente”.

CRIAS

CELEBRAÇÃO

A Escola de Samba Crias do Curro Velho realiza ensaio geral neste domingo (15), no bairro do Telégrafo, com cortejo da Vila da Barca até a sede do Núcleo Curro Velho. O desfile oficial ocorre no dia 21, na praça Brasil, com enredo em homenagem aos 40 anos da Fundação Cultural do Pará (FCP) e participação de cerca de 600 integrantes. A apresentação contará com bateria de 140 ritmistas, casais de mestre-sala e porta-bandeira, carros alegóricos e comissão de frente formada pelo grupo Mães da Cultura Amazônica, destacando o caráter comunitário da escola.

INCENTIVO

PROMESSA

A prefeitura de Belém cumpriu a promessa de pagar os agentes comunitários de saúde (ACSs) e os agentes de combate a endemias (ACEs), que receberam no prazo máximo desta sexta-feira (13) o pagamento de R$ 3.036, referente ao Incentivo Financeiro Anual (IFA). O repasse até essa data foi definido em acordo com a prefeitura de Belém, após uma série de protestos que cobravam o pagamento do incentivo referente a 2025.

TÍTULO

DOUTORA

A UFPA concederá à ativista Nilma Bentes o título de doutora honoris causa, em reconhecimento à sua trajetória na luta pela igualdade racial e pelos direitos das populações negras. Fundadora do Centro de Estudo e Defesa do Negro (Cedenpa), ela é referência no movimento negro e feminista na região Norte, com mais de 40 anos de atuação. A honraria foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), e Nilma será a terceira mulher a receber o título, após Maria P. Deane e Dira Paes.

EM POUCAS LINHAS

► O BRT Metropolitano funcionará normalmente durante o Carnaval, com reforço nas linhas que atendem Benevides, Santa Bárbara, Santa Izabel e Castanhal, para facilitar o deslocamento de foliões na Região Metropolitana de Belém. A tarifa zero será oferecida no domingo, mas não na terça-feira, por não ser feriado oficial. Será o primeiro carnaval do sistema de transporte, que conta atualmente com seis linhas troncais e 26 alimentadoras, integradas por dois terminais e 17 estações.

► Neste fim de semana a programação de carnaval recebe também opções com lazer voltadas a famílias e crianças. O Parque da Cidade e o Complexo Porto Futuro terão atividades gratuitas até a segunda-feira (16). A lista inclui atrações infantis, recreação e shows de Xeiro Verde e Arthur Espíndola. No Parque da Cidade, as ações serão neste sábado (14) e domingo (15), a partir das 17h, com pintura facial temática, apresentação da banda infantil Trem da Fantasia e mini trio elétrico no Pavilhão de Economia Criativa. A partir das 19h, haverá recreação infantil, apresentação de robô gigante e dançarinos de LED.

► A Base Integrada Fluvial Candiru resgatou mais de 140 animais silvestres durante fiscalização realizada na última quarta-feira (12), no município de Óbidos, no oeste do Pará. Os agentes encontraram 11 animais silvestres, sendo dez primatas de diferentes espécies e um gato-marisco, além de 100 filhotes e 30 quelônios adultos, duas serpentes e quatro filhotes de jacaré. Uma pessoa foi presa.

► O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (Ciir), em Belém, abriu processos seletivos para os cargos de professor de música e musicoterapeuta, sendo esta última uma vaga temporária. As inscrições devem ser feitas pela plataforma Burh (https://burh.com.br/feed) até o dia 18 de fevereiro.