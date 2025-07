R70: 'Todo empenho nesta semana é para resolver o problema', diz Alckmin sobre 'tarifaço' dos EUA

Encceja

Os candidatos que farão o Encceja 2025 no próximo domingo (3) já podem consultar o cartão de confirmação de inscrição.

Violações graves

Manicômios judiciários do Brasil unem o pior da prisão e do hospício, diz o Conselho Federal de Psicologia (CFP).

FOME

REDUÇÃO

Depois de figurar no mapa da fome entre 2018 e 2020, o Brasil voltou a ficar fora da lista dos países com os mais altos índices de insegurança alimentar. No Pará, o recuo foi de 85%. Cerca de 400 mil famílias passaram a ter acesso a três refeições por dia, de um total de 2,2 milhões em situação crítica no Estado. Os dados são da Organização das Nações Unidas (ONU) referentes ao período entre 2022 e 2024 e confirmam, segundo os especialistas, a eficácia de iniciativas em programas sociais, como o fortalecimento do Bolsa Família, a recomposição dos estoques públicos de alimentos e a ampliação de compras institucionais da agricultura familiar.

AGRO

FATURAMENTO

Levantamento elaborado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) baseado em dados estimados dos seis primeiros meses deste ano aponta o crescimento projetado do chamado Valor Bruto de Produção (VBP) paraense, em relação ao mesmo período de 2024. A alta foi de 16,85%, impulsionada pelo desempenho significativo das lavouras e da pecuária. A previsão oficial é de que VBP do Estado atinja, até o fim do ano, a marca de R$ 45,12 bilhões, sendo R$ 26,48 bilhões provenientes das lavouras e R$ 18,65 bilhões da pecuária. O VPN estima o faturamento bruto das atividades do setor com base nos preços médios recebidos pelos produtores.

PRODUTOS

Os cinco principais produtos agrícolas do Pará correspondem a 96,34% do Valor Bruto da Produção das lavouras em 2025. São eles: soja, cacau, mandioca, milho e banana. Na pecuária, em 2025, a bovinocultura se destaca como a principal atividade no Pará, representando 91,28% do Valor Bruto da Produção do setor, com valor estimado em R$ 17,02 bilhões. Depois, aparecem o frango, leite e ovos.

UNIVERSITÁRIOS

DÍVIDAS

Pesquisa realizada pela Serasa aponta que 35% dos universitários possuem alguma dívida em aberto com a faculdade. Para 22% dos entrevistados, o desemprego é o principal motivo para o endividamento, seguido de problemas pessoais ou familiares (13%) e redução de renda (9%). Entre os endividados, 34% contam com débitos em aberto que ultrapassam o valor correspondente a cinco mensalidades, sendo que 32% delas estão pendentes há mais de dois anos.

TEA

VIAGENS

A empresa Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária do Aeroporto Internacional de Belém, vai inaugurar, no fim de agosto, uma sala multissensorial no aeroporto para atender a passageiros com autismo. O anúncio foi feito durante reunião entre representantes da empresa e o Ministério Público Federal (MPF). As salas multissensoriais são projetadas para oferecer conforto, relaxamento e bem-estar para passageiros com diagnóstico autodeclarado de neurodivergência, como Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições que envolvem a hipersensibilidade sensorial.

COP 30

JUSTIÇA

A Justiça do Trabalho no Pará definiu que seu funcionamento durante a COP 30 será no modelo remoto, sem atendimento presencial. Os detalhes constam em portaria da Presidência que determina os detalhes do atendimento de 5 a 21 de novembro, quando ocorrerão as atividades da COP 30, em Belém. No período, a delegação do governo do Amapá utilizará parte das dependências da Justiça do Trabalho, em Belém, para acomodação de sua equipe. O termo de parceria foi assinado entre as duas instituições, que já atuam na adequação do local para receber o governador Clécio Luís e comitiva.

VEÍCULOS

LEILÃO

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) marcou para 13 de agosto leilão público do tipo maior lance ofertado. Serão ofertados 133 veículos, em condições de recuperação e sucata, de diferentes órgãos e entidades da administração pública estadual. Os veículos poderão ser arrematados por pessoas físicas e jurídicas do Pará e de outros Estados e podem ser avaliados pelos interessados nos pátios da leiloeira nos dias 11 e 12 de agosto, em horário comercial.

Em Poucas Linhas

► Sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, Belém será o destaque do programa Profissão Repórter que será exibido hoje pela Rede Globo/TV Liberal. A equipe comandada pelo jornalista Caco Barcellos vai falar sobre os preparativos da cidade para o evento. O programa vai ao ar após Chefe de Alto Nível, às 23h45.

► A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) vai suspender o atendimento na Estação Cidadania de Icoaraci, no período de 1º de agosto a 18 de setembro. Os atendimentos já agendados para este período estão sendo remanejados para outras unidades.

► A Diretoria da Festa de Nazaré promove no sábado (2) a tradicional Feijoada do Papai, evento que arrecada recursos para a realização do Círio 2025 e a manutenção das Obras Sociais da Paróquia de Nazaré. Os ingressos para o evento já estão à venda na Diretoria da Festa, no Centro Social de Nazaré.

► O município de Barcarena sediará, entre 4 e 7 de agosto, a sexta edição deste ano do projeto “Capacitação”, do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA). A Corte de Contas vai reunir 19 cidades da região. Entre os temas a serem tratados estão licitações, elaboração de políticas públicas na educação, saúde e primeira infância, gestão de contratos, transparência e arrecadação municipal. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no portal TCM.

► O juiz titular da Vara do Trabalho de Redenção, Otávio Bruno da Silva Ferreira, foi vencedor do 2º Concurso Nacional de Decisões Judiciais e Acórdãos em Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na categoria “Direitos dos Trabalhadores em situação de vulnerabilidade e combate ao trabalho escravo”. A cerimônia de premiação está marcada para 12 de agosto, na sede do CNJ, em Brasília.