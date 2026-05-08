R70: 'Tivemos ótima reunião. Fazemos muito comércio e vamos ampliar', diz Trump após encontrar Lula

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ENCONTRO

ARTICULAÇÃO

Recém filiado ao PDT, o deputado federal Celso Sabino recebe nesta sexta-feira, 8, o presidente nacional do partido, Carlos Lupi. As pautas da agenda serão discutidas durante o Encontro Estadual do PDT, marcado para às 17h, na Escola de Samba Bole-Bole, em Belém, reunindo lideranças políticas, representantes de movimentos sociais, militantes e apoiadores da legenda. O evento contará ainda com a presença do presidente estadual do partido, Giovanni Queiroz, do presidente do PDT Belém, Allan Pombo, além de lideranças comunitárias. A programação deve debater temas ligados ao desenvolvimento econômico, infraestrutura e fortalecimento político do partido no estado. Sabino, ex-ministro do Turismo, é apontado como um dos principais nomes da legenda para a disputa ao Senado Federal.

ESTRATÉGICO

MERCADO

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), Alex Carvalho, integra a missão empresarial brasileira que participa, no próximo dia 11, em Nova York, do Brasil-U.S. Industry Day, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos (USCC). O encontro reúne lideranças empresariais, investidores e autoridades dos dois países para discutir temas estratégicos como minerais críticos, energia, financiamento, saúde e tecnologias digitais. A participação paraense ocorre em um momento de fortalecimento das relações comerciais entre o Pará e os Estados Unidos. No ano passado, os EUA foram o principal destino das exportações paraenses na América do Norte, movimentando mais de US$ 1 bilhão em compras de produtos do estado, alta de 23,8% em relação ao ano anterior. O mercado norte-americano ocupa a terceira posição no ranking geral de destinos das exportações do Pará.

violência

números

Entre 2019 e 2023, o Pará registrou mais de 19 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em nível nacional, levantamento do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta mais de 160 mil vítimas de estupro entre pessoas de 0 a 19 anos entre 2021 e 2023. Os dados foram divulgados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Maio é o mês de reforço do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

LEVANTAMENTO

EDUCAÇÃO

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) anunciou que o Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo para que gestores municipais respondam ao levantamento nacional sobre os Planos da Primeira Infância no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec). A nova data limite é 15 de maio de 2026. No Pará, até a manhã desta quinta-feira (7), 34 municípios de várias regiões paraenses ainda precisavam responder à solicitação federal.

INFÂNCIA

A iniciativa, promovida pelo MEC em parceria com a Rede Nacional da Primeira Infância (RNPI), tem como objetivo mapear a elaboração e atualização dos planos municipais, conforme a Política Nacional Integrada da Primeira Infância (PNIPI). O TCMP está trabalhando junto aos gestores municipais para mobilizá-los nas respostas ao levantamento. A ação visa reunir informações atualizadas sobre a elaboração, implementação e monitoramento desses instrumentos nos municípios brasileiros, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento integral de crianças na faixa etária de zero a seis anos.

DISTRITO

APROVADO

O Governo do Pará concluiu o processo de licenciamento ambiental dos Distritos Industriais de Belém e Ananindeua, em cerimônia realizada nesta quarta-feira (6), no auditório da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), em Belém. As licenças foram entregues pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas). O Distrito Industrial de Ananindeua possui 457,49 hectares, com 75 empresas em operação, responsáveis pela geração de cerca de 4,5 mil empregos diretos e 15,7 mil indiretos. Já o Distrito Industrial de Belém, localizado em Icoaraci, ocupa 240,11 hectares totalmente preenchidos, reunindo 40 empresas.

EM POUCAS LINHAS

► O Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA) realizará a 21ª Semana da Enfermagem 2026, com programação em Belém e mais de 40 municípios paraenses nos meses de maio e junho. A iniciativa deve reunir cerca de 20 mil participantes e 35 instituições parceiras.

► O Hospital Ophir Loyola (HOL) recebeu nova doação de livros da Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa) para fortalecer o projeto “Carrinho da Leitura”, voltado a pacientes e acompanhantes da unidade. A iniciativa integra as ações de humanização do hospital, promovendo acolhimento, entretenimento e incentivo à leitura durante o período de tratamento. Ao todo, 277 livros já foram doados pela Ioepa ao HOL entre 2025 e 2026.

► O Governo do Pará decretou luto oficial de três dias pela morte do pastor Paulo Queiroz, ocorrida na noite de quarta-feira (6), em Belém, aos 73 anos.

► Atletas do Pará conquistaram destaque nacional no ParaJiu-jitsu após a participação na Copa Prime Experience Jiu-jitsu/ParaJiu-jitsu, realizada em São Paulo, dentro da programação do Arnold Sports Festival South America. A delegação paraense conquistou 10 medalhas, sendo quatro de ouro, quatro de prata e duas de bronze, além do troféu de campeão geral e do bicampeonato nacional da competição.

► O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) informou que apenas entre 1º e 6 de maio, realizou 163.955 atendimentos no Estado. Apenas na quarta-feira, dia 6, último dia do fechamento do cadastro eleitoral, foram realizados 46.366 atendimentos. Atualmente 6.230.973 moradores do Pará estão aptos a votar.

► A governadora do Pará, Hana Ghassan, inaugura hoje em Salinópolis, a 29ª Usina da Paz do Estado. A nova UsiPaz é a primeira da cidade do nordeste paraense.