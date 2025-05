R70: '(...) tirano de beira de estrada que envergonha a Justiça', diz Eduardo Bolsonaro

Longa tramitação

Câmara aprova “Lei do Mar”, após 12 anos, criando uma política nacional para o sistema costeiro-marinho.

Gigante

Pesquisadores encontram árvore mais alta da mata atlântica em reserva de Minas Gerais, um jequitibá-rosa de 65 metros.

COP

VISTORIA

Senadores que integram a Subcomissão Temporária para Acompanhamento dos Preparativos da COP 30 desembarcam em Belém no próximo dia 5 para verificar a quantas andam os preparativos para o evento, marcado para novembro. A diligência externa será nos dias 5 e 6 de junho e atende a requerimento da presidente da subcomissão, senadora Leila Barros (PDT-DF), aprovado ontem. Na justificativa, Leila argumentou que o colegiado foi instituído justamente para acompanhar os preparativos e as ações relacionadas à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, daí a necessidade da presença na capital paraense.

PARTICIPAÇÃO

O senador paraense Beto Faro (PT) apresentou à senadora Leila Barros, presidente da Subcomissão da COP 30, um plano de ação que, segundo ele, busca dar direção política para a conferência climática da ONU, marcada para Belém em novembro deste ano. O plano tem foco em temas como justiça climática, reconhecendo que não há como separar a crise ambiental da desigualdade social. Beto Faro também propõe ampliar a participação popular na Conferência.

COMITÊ

O documento reforça também o apoio à agricultura familiar, ao uso sustentável da floresta e ao fortalecimento de cadeias produtivas locais. O plano propõe ainda a criação de um comitê com representação de movimentos sociais, universidades, organizações da sociedade civil e lideranças locais. A proposta é garantir que decisões estratégicas não fiquem restritas a gabinetes ou à lógica tecnocrática.

BIOECONOMIA

SELO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) confirmou para o próximo mês o lançamento da plataforma de monitoramento do Plano Estadual de Bioeconomia (PlanBio) e do Selo da Bioeconomia.

EIXOS

Atualmente, o PlanBio reúne 122 iniciativas, tendo como eixos centrais o fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis, a valorização do conhecimento tradicional e da biodiversidade local. O Plano Estadual de Bioeconomia do Pará integra o Plano Estadual Amazônia Agora (Peaa) que tem, entre os destaques, o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, criado com a missão de desenvolver projetos para transformar a região em um polo de desenvolvimento sustentável, científico e tecnológico.

HOSPITAL

RECONHECIMENTO

A Santa Casa de Misericórdia do Pará está entre os 33 hospitais públicos do País contemplados com o Selo Eficiente. A entrega da certificação foi feita na manhã de ontem por representantes da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) e da Epimed Solutions - empresa especializada em soluções para gestão de informações clínicas e epidemiológicas, aos gestores e representantes da equipe multiprofissional da UTI Adulto da Santa Casa do Pará.

CRIVO

Em todo o Brasil foram avaliados 800 hospitais públicos e privados, a partir da análise de dados referentes à segurança do paciente, eficiência no uso de recursos e qualidade assistencial no atendimento a pacientes críticos, que precisam ser inseridas no sistema Epimed. A certificação é feita a partir de avaliações anuais de UTIs que usam o sistema de monitoramento da Epimed e para isso, é necessário o preenchimento confiável dos dados clínicos.

DITADURA

MEMÓRIA

A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) e a Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa) lançarão um selo editorial para promover obras que tenham como foco registrar a memória de resistência dos paraenses durante a Ditadura Militar. A iniciativa contempla o lançamento de duas obras com previsão para o dia 13 de dezembro, data que marca a promulgação do Ato Institucional número 5 (AI-5), em 1968. O primeiro livro reunirá as histórias de dez paraenses que tiveram seus direitos violados durante a ditadura e foram oficialmente reconhecidos pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), vinculada ao governo federal. A segunda obra será uma coletânea de charges publicadas pelo jornal Resistência, veículo criado pela Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SPDDH) durante a década de 1970.

Em Poucas Linhas

► Foi publicado ontem, no Diário Oficial do Estado, o resultado final do edital de seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Foram contemplados projetos que envolvem criação de novas obras, produtos ou serviços culturais, tais como apresentações, exposições, espetáculos, performance, intervenções artísticas, mostra, residências artísticas, dentre outras ações culturais, visando a ampliação do alcance das produções culturais. O resultado está disponível no Mapa Cultural do Pará e no site da Fundação Cultural do Pará.

► A Academia Paraense de Letras recebeu, ontem, pela primeira vez, a peregrinação do Glorioso São Sebastião de Cachoeira do Arari. O ritual com a imagem peregrina e os foliões é realizado em Belém desde 2001 e é reconhecido pelo Iphan como ação de salvaguarda das Festividades do Glorioso São Sebastião no Arquipélago do Marajó, Patrimônio Cultural do Brasil, título concedido em 2013 e cujo registro está em processo de revalidação.

► A prefeitura de Belém lançou ontem o edital para seleção de grupos que desejam participar das festas juninas dos municípios. Serão habilitadas 113 manifestações que receberão premiação pela seleção. O recurso será distribuído entre grupos parafolclóricos, grupos de carimbó, pássaros juninos, cordões de bichos, toadas e bois-bumbá, quadrilhas adultas e quadrilhas infantis.

► O Pará vai receber, durante o Fórum de Saúde Animal da 92ª Sessão Geral da Assembleia Mundial de Delegados da Organização Mundial de Saúde Animal (Omsa), certificado que vai garantir abertura de novos mercados para a carne paraense. O evento está sendo realizado em Paris e vai marcar a entrada do Brasil na lista de países livres de aftosa sem vacinação. Com o segundo maior rebanho nacional, com mais de 26 milhões de cabeças de gado, o Pará deixou de vacinar seus animais contra a febre aftosa há um ano e substituiu a vacina por uma vigilância de critérios de risco em parceria com o produtor rural.