R70: "Tentativa de golpe foi ação insensata de uma minoria irresponsável", diz Rodrigo Pacheco

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) terminam hoje, às 23h59, pelo horário de Brasília (DF).

As reclamações sobre telecomunicações caíram 24,1% em 2023, de acordo com a associação Conexis Brasil Digital.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado (J. Bosco)

"Tentativa de golpe foi ação insensata de uma minoria irresponsável.”

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, sobre a operação deflagrada pela Polícia Federal para investigar organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

A arena do oeste do Pará “Professor Djalma Lima”, em Santarém, passará por reformas para se enquadrar no mesmo modelo de gestão do novo Estádio Olímpico do Pará e do Mangueirinho, em Belém. Para coletar informações para o planejamento dos investimentos em melhorias na unidade esportiva, uma equipe técnica da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Seel), junto com o titular da pasta, Cássio Andrade, fez uma vistoria no local esta semana.

Lá foram explicados aos funcionários os próximos passos para o aperfeiçoamento do espaço, que tem capacidade para cerca de 5 mil pessoas. A arena de Santarém segue o modelo de espaço multiuso para o público usufruir de jogos, shows, espetáculos e demais eventos. A estrutura conta ainda com salas para atendimento em segurança e saúde, além de um projeto de acessibilidade.

Um dos destinos mais procurados para o carnaval no Pará, o Marajó terá reforço no transporte neste final de semana. Para turistas com veículos foi ampliada a oferta de viagens de ferryboat da empresa Henvil, de três para quatro viagens hoje e amanhã; além de outras duas no domingo, e retorno garantido de segunda a quarta-feira à tarde. Para quem for sem carro, as três lanchas rápidas da Master Motors também farão viagens extras diárias de Belém a Soure e Salvaterra, partindo do terminal hidroviário. Mas com a alta procura, as empresas recomendam compras antecipadas via internet.

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) encerra hoje a primeira sessão de 2024 do Plenário Virtual para apreciação e julgamento de processos.

Entre os processos estão prestações de contas e atos para fins de registro, incluindo concessão de aposentadorias, pensões, reformas e admissões de pessoal. O período da sessão plenária na modalidade on-line começou na segunda-feira (5), tendo como objetivo dar agilidade aos trabalhos de análise de processos pela Corte de Contas.

Para acompanhar os processos os interessados devem acessar o portal do (TCE) e procurar a aba sessões plenárias, seguida de plenário virtual.

Uma nova indústria do segmento da construção civil está negociando com o governo do Estado para se instalar no Pará, com o apoio da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec). A CMC Modular, que tem sede em São Paulo (SP), enviou representantes para a primeira visita ao corpo técnico da Companhia, que apresentou as potencialidades e vantagens de investir no Pará. A empresa é uma indústria especialista em soluções construtivas, tendo como marcas a agilidade na montagem, flexibilidade e mobilidade por meio de um processo de produção que tem um rígido sistema de controle de qualidade e aplicação de materiais eficientes.

Técnicos da Emater formarão uma força-tarefa para elaborar os documentos do Projeto de Reativação dos Seringais Nativos do Arquipélago do Marajó - “Marajó Sustentável” -, para que o financiamento seja viabilizado aos seringueiros. Ano passado, a equipe do Projeto Marajó Sustentável realizou capacitações e prospecção conjunta em áreas de seringais nativos nos municípios atendidos, Portel, Anajás e Melgaço, além de Breves, passando pela Reserva Extrativista de Mapuá.

O “Marajó Sustentável” foi lançado em novembro passado pelo governo do Pará com a finalidade de capacitar extrativistas para a cadeia produtiva da borracha - da extração à comercialização. A previsão é atingir 5,3 mil famílias.

► A Cosanpa estendeu até o dia 29 de fevereiro o prazo para consumidores inadimplentes negociarem seus débitos com a empresa, com descontos e facilidades de pagamento. Em Belém, a empresa destinou um espaço exclusivo para atendimento desses casos, garantindo que não haverá filas.

► O Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA) promove hoje a posse dos profissionais de Enfermagem do Hospital Geral de Parauapebas que irão atuar na comissão de ética no triênio 2024-2026. O Coren aproveitou a missão no município para realizar a recertificação do Hospital Yutaka Takeda e do Hospital 5 de Outubro com o selo de qualidade do Cofen/Coren. A entrega da recertificação foi feita pelo presidente do Coren-PA, Antônio Marcos Freire Gomes, e pelo membro da Comissão Nacional de Certificação e Qualidade do Cofen, Cláudio Porto.

► A Equatorial Pará montou um plano de ação para o Carnaval 2024, nos dias 10 a 13 deste mês, com mais de mil profissionais em todo o Estado. As equipes estarão de prontidão em cidades que reúnem grande número de foliões, como Belém, Cametá, Vigia, Curuçá, Tucuruí, Marabá e Santarém. O objetivo será trabalhar para que, nos casos de interrupções não programadas no fornecimento de energia elétrica, o serviço seja restabelecido de forma mais rápida.

► Após o Carnaval, o Instituto Ararajuba retoma as oficinas de canto, flauta doce e produção audiovisual do projeto Encantos do Xingu (Pexin), nas comunidades ribeirinhas de Ilha do Pedrão e Palhal, no município de Altamira, e Paratizão, no município de Vitória do Xingu. O Pexin atende quase 100 alunos de escolas públicas, ajudando a combater a evasão escolar e difundindo a cultura. A presidente do instituto, cantora Joelma Klaudia, já prepara um recital para ser apresentado em Altamira.