R70: 'Tenho vergonha de membros da Corte que não tiveram coragem de fazer o que é certo para o país'

Contas

BC Protege+ bloqueia 255,7 mil tentativas de abertura de contas falsas. Serviço foi ativado por 1 milhão de pessoas.



Vida animal

Cento e cinquenta tartarugas gigantes foram reintroduzidas na ilha de Galápagos, de onde haviam desaparecido há um século.

REJEIÇÃO

ESCALA 6X1

Pesquisa da Nexus aponta que a Região Norte é a que mais rejeita o fim da jornada 6x1 no País: 33% são contrários, acima da média nacional de 22%. O apoio na região também é o mais baixo, com 51% favoráveis, enquanto a média brasileira é de 63%. Apesar disso, os nortistas estão entre os mais informados sobre o tema: 15% dizem entender bem o debate legislativo, índice acima da média nacional (12%). Entre os que apoiam a mudança, os nortistas são os que menos desistiriam da proposta caso houvesse redução salarial: 40% recuariam, abaixo da média nacional de 48%.

SANTARÉM

DESOCUPAÇÃO

O Ministério Público Federal (MPF) recorreu da decisão que manteve a ordem de desocupação, em 48 horas, de vias de acesso ao Complexo Portuário de Santarém, bloqueadas por protesto indígena contra a hidrovia do Tapajós. O órgão afirma que a medida ignora etapas obrigatórias de mediação, viola diretrizes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e coloca comunidades vulneráveis em risco.



FALHAS

No recurso, o MPF também aponta falhas processuais, como ausência de intimação da Funai e dos próprios indígenas, e pede a suspensão da ordem até que sejam cumpridos os ritos de negociação e proteção aos direitos humanos.



RETRATAÇÃO

Empresas do setor logístico, como Cargill e Amport, alegam prejuízos ao escoamento da safra de grãos e risco de desabastecimento regional, argumentos que o MPF contesta por falta de comprovação técnica. O pedido busca a retratação da decisão ou o julgamento pelo colegiado para suspender a desocupação até o cumprimento dos ritos de mediação e das garantias de proteção às comunidades.



INDÍGENAS

Ainda com indígenas na pauta, o MPF requisitou ao Ibama e à Funai medidas urgentes para informar o povo indígena Gavião, da Terra Indígena Mãe Maria, sobre contaminação ambiental associada às obras de duplicação da Estrada de Ferro Carajás. O órgão cobra comunicação culturalmente adequada, além de ações de mitigação e compensação para garantir segurança alimentar e uso da água.

LEILÕES

FERROGRÃO

Do outro lado da moeda, a divulgação da agenda federal de leilões ferroviários nessa última semana, com previsão de R$ 140 bilhões em investimentos e oito concessões até 2027, reacendeu o debate sobre projetos estruturantes no País e reforçou, no Pará, a defesa da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) ao projeto da Ferrogrão, ferrovia que ligará Sinop (MT) a Miritituba, em Itaituba (PA). No Pará, a Fiepa voltou a defender a implantação da ferrovia e cobra protagonismo de lideranças locais para garantir um ambiente favorável ao investimento. Para o presidente da entidade, Alex Carvalho, a resistência regional a grandes obras pode afastar projetos estruturantes, que, segundo ele, podem conciliar desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental.



EXPECTATIVA

A federação reconhece a complexidade do empreendimento, mas destaca os impactos positivos projetados pelo próprio governo federal: economia potencial de R$ 19 bilhões no custo do frete para o escoamento de grãos, redução das emissões de gás carbônico com a substituição do transporte rodoviário, em alinhamento às metas nacionais de descarbonização, e geração de cerca de 373 mil empregos, sendo 30 mil diretos.

IRPF

RESTITUIÇÃO

A Receita Federal abriu nesta sexta-feira (20) a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de fevereiro de 2026. No Pará, serão pagos R$ 15,47 milhões a 5.228 contribuintes. O crédito será feito no dia 27 de fevereiro. Em todo o País, o lote soma 204,8 mil restituições, com valor total de R$ 578,9 milhões, incluindo contribuintes com prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência e professores, além de declarantes que optaram por pré-preenchimento ou Pix.

EM POUCAS LINHAS

➤ O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) realiza, de 23 de fevereiro a 8 de março, uma ação itinerante de cadastramento biométrico para segurados em Abaetetuba. O atendimento ocorre das 9h às 16h e busca ampliar o acesso ao cadastro e atualizar dados dos usuários. A biometria é obrigatória para titulares e dependentes a partir de 8 anos e inclui impressão digital, reconhecimento facial e assinatura. O procedimento pode ser feito por qualquer segurado, independentemente do município de origem, e serve para evitar uso indevido da carteirinha e garantir mais segurança na gestão do plano. Para o cadastro, titulares devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e carteirinha.



➤ Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) prevê tornar o casamento religioso celebrado nos ritos da umbanda e do candomblé como uma manifestação legítima da liberdade religiosa, da diversidade cultural e do patrimônio imaterial dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Esse reconhecimento tem caráter simbólico, cultural e afirmativo, sem substituir ou alterar os efeitos civis do casamento, que continuam regidos pela legislação federal vigente. A proposta reconhece simbolicamente os casamentos religiosos realizados nos ritos da umbanda e do candomblé, reforçando a liberdade religiosa e a valorização cultural. Também autoriza ações do Estado contra a intolerância religiosa e proíbe discriminação por agentes públicos.



➤ A Alepa realiza, na segunda-feira (23), a partir das 14h, sessão especial em homenagem aos 20 anos da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet/PA). A iniciativa é do deputado estadual Fábio Freitas. A entidade é presidida pela jornalista Isa Arnour. Na programação, está prevista a entrega do título “Amigo da Abrajet Pará”.