R70: 'Tenho o prazer de anunciar o 1º fundo de indígenas protegendo a Floresta', diz príncipe

Censo 2022

Aquilo, Chein e Vitohugo: Brasil tem mais de 4 mil nomes usados por apenas 20 pessoas. E Batman é o sobrenome de 32.

Câmbio

Bolsa tem 7º dia de recorde, maior sequência em 26 anos, enquanto o dólar sobe e encosta em R$ 5,40.

CAPITAL

SIMBOLOGIA

Sancionado ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o projeto de lei que transfere temporariamente a capital do Brasil de Brasília para Belém terá efeito simbólico e histórico. A partir do próximo dia 11, todos os documentos oficiais do governo federal, como atos e despachos, terão a cidade paraense como localização. A transferência foi aprovada no Congresso Nacional, atinge os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e será válida durante toda a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30).

BOVINOS

BRINCO

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) anunciou que deu início à contagem regressiva de 60 dias para o início da obrigatoriedade de identificação de bovinos e bubalinos com brincos visuais e eletrônicos e da regularização da Guia de Trânsito Animal (GTA). A medida entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, conforme o Sistema de Rastreabilidade Bovídea do Pará. O objetivo é reforçar a segurança sanitária e a rastreabilidade do rebanho paraense. Produtores com até 100 animais receberão gratuitamente os brincos de identificação, os demais poderão adquiri-los em revendas credenciadas pela Adepará.

REMO

PERIGO

Remadores que costumam passear ou praticar esportes pelos rios que cercam Belém, especialmente na área em frente ao Combu, estão em alerta. É que com o aumento de embarcações transitando pela área, tem crescido também o risco de acidentes. No fim de semana, o remador Igor Vianna, capitão do clube Canoa Paidégua, e a parceira de remo Tayanne Tabosa foram atingidos por uma lancha enquanto remavam. Ambos sobreviveram com escoriações. O acidente revela a necessidade de mais fiscalização na área. Eles afirmam que é comum observar condutores de lanchas e motos aquáticas em manobras perigosas, com excesso de velocidade.

ONU

PARAENSE

Secretário-geral adjunto da Organização das Nações Unidas (ONU) e diretor do Gabinete de Apoio às Políticas e Programas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o paraense Marcos Athias Neto será o chefe da delegação do PNUD na COP 30. Ele chega à cidade no próximo dia 10.

PNUD

Nascido em Belém, Athias é um dos brasileiros mais graduados no sistema das Nações Unidas. Na COP 30, terá a missão de representar o compromisso global do PNUD em apoiar os países a alcançar prosperidade com proteção ambiental.

QUÍMICA

DESTAQUE

A estudante Jéssica Mara Veloso de Aguiar, da Escola Estadual Jarbas Passarinho, em Belém, conquistou a medalha de bronze na edição 2025 da Olimpíada Nacional de Química para Meninas (Quimeninas). A Quimeninas tem o objetivo de estimular o interesse de meninas do ensino fundamental e médio pela disciplina e pelas ciências exatas e naturais, incentivando a igualdade de gênero e a presença feminina na ciência.

APLICATIVOS

AUMENTO

Nestes dias que antecedem a COP 30, uma das preocupações de quem mora na capital é com os preços das corridas de aplicativo. Isso porque já é visível o aumento dos valores que passaram a ser praticados por alguns motoristas, sobretudo nos horários de pique, quando as tarifas chegam a triplicar. A aflição do público consumidor é a de que, se nesta semana, antes do evento, a situação já está assim, imagine durante os dias da Conferência, de 10 a 21 deste mês.

SUSTENTÁVEL

INVESTIMENTO

O Banco da Amazônia anunciou um compromisso histórico com o desenvolvimento sustentável da região. Até o fim de 2026, a instituição destinará R$ 500 milhões, a aproximadamente US$ 93 milhões, para ancorar três Fundos de Investimento ESG, com o objetivo de mobilizar até R$ 4 bilhões em capital catalisador voltado à Amazônia. O capital será focado em novos projetos de bioeconomia e infraestrutura sustentável no Pará e na região, tirando do papel o discurso da “economia verde”. O anúncio foi feito pelo presidente do banco, Luiz Lessa, no palco do Global Citizen em Belém.

Em Poucas Linhas

► Durante reunião com a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), a empresa AenBio, especializada em tecnologias limpas e biotecnologia voltada à economia circular, anunciou que pretende instalar uma unidade industrial de combustível renovável na futura Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Barcarena. O projeto prevê a produção de combustível limpo e sem enxofre, a partir do reaproveitamento de resíduos sólidos urbanos e oceânicos.

► Prevaleceu o bom senso, o governo federal anunciou que por causa das temperaturas e umidade em Belém, abriu mão do traje formal de negócios durante as sessões da COP 30. “Para garantir o conforto de todos”, o código de vestimenta recomendado será o esporte fino, ou seja, a gravata será opcional.

► A programação do Fórum Internacional “Saúde e Clima: Lições da Amazônia para o Mundo” contará com a presença de três referências internacionais da Enfermagem da Universidade de Michigan (EUA): Jeanne-Marie R. Stacciarini, Sue Anne Bell e Katherine Kruger. Elas vão compartilhar experiências e pesquisas que relacionam saúde, clima e sustentabilidade. O evento, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA), será nesta quinta-feira (6) no hotel Sagres.

► A Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad) informou que durante a COP 30 as Estações Cidadania da Região Metropolitana de Belém funcionarão em horário especial, das 10h às 14h.

► Instalada em um prédio de dois andares na avenida Senador Lemos, a Central de Trânsito, que reúne Detran, Segbel, Polícia Militar e Guarda Municipal, faz o monitoramento 24 horas do tráfego no entorno do Parque da Cidade e nas principais vias com alterações durante a COP 30.

► O advogado Levy Bricio tomou posse como vice-presidente da Comissão de Fiscalização da Atividade Profissional da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), para o triênio 2025-2027. A comissão tem a missão de garantir que a advocacia seja exercida por profissionais devidamente habilitados, protegendo a sociedade e valorizando a atuação ética e transparente.