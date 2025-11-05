R70: 'Tenho o prazer de anunciar o 1º fundo de indígenas protegendo a Floresta', diz príncipe William, príncipe de Gales, anunciou parceria para proteger defensores indígenas da Amazônia durante discurso na Cúpula Global United for Wildlife no Brasil, no Rio de Janeiro. Repórter 70 05.11.25 7h19 Censo 2022 Aquilo, Chein e Vitohugo: Brasil tem mais de 4 mil nomes usados por apenas 20 pessoas. E Batman é o sobrenome de 32. Câmbio Bolsa tem 7º dia de recorde, maior sequência em 26 anos, enquanto o dólar sobe e encosta em R$ 5,40. CAPITAL SIMBOLOGIA Sancionado ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o projeto de lei que transfere temporariamente a capital do Brasil de Brasília para Belém terá efeito simbólico e histórico. A partir do próximo dia 11, todos os documentos oficiais do governo federal, como atos e despachos, terão a cidade paraense como localização. A transferência foi aprovada no Congresso Nacional, atinge os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e será válida durante toda a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). BOVINOS BRINCO A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) anunciou que deu início à contagem regressiva de 60 dias para o início da obrigatoriedade de identificação de bovinos e bubalinos com brincos visuais e eletrônicos e da regularização da Guia de Trânsito Animal (GTA). A medida entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, conforme o Sistema de Rastreabilidade Bovídea do Pará. O objetivo é reforçar a segurança sanitária e a rastreabilidade do rebanho paraense. Produtores com até 100 animais receberão gratuitamente os brincos de identificação, os demais poderão adquiri-los em revendas credenciadas pela Adepará. REMO PERIGO Remadores que costumam passear ou praticar esportes pelos rios que cercam Belém, especialmente na área em frente ao Combu, estão em alerta. É que com o aumento de embarcações transitando pela área, tem crescido também o risco de acidentes. No fim de semana, o remador Igor Vianna, capitão do clube Canoa Paidégua, e a parceira de remo Tayanne Tabosa foram atingidos por uma lancha enquanto remavam. Ambos sobreviveram com escoriações. O acidente revela a necessidade de mais fiscalização na área. Eles afirmam que é comum observar condutores de lanchas e motos aquáticas em manobras perigosas, com excesso de velocidade. ONU PARAENSE Secretário-geral adjunto da Organização das Nações Unidas (ONU) e diretor do Gabinete de Apoio às Políticas e Programas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o paraense Marcos Athias Neto será o chefe da delegação do PNUD na COP 30. Ele chega à cidade no próximo dia 10. PNUD Nascido em Belém, Athias é um dos brasileiros mais graduados no sistema das Nações Unidas. Na COP 30, terá a missão de representar o compromisso global do PNUD em apoiar os países a alcançar prosperidade com proteção ambiental. QUÍMICA DESTAQUE A estudante Jéssica Mara Veloso de Aguiar, da Escola Estadual Jarbas Passarinho, em Belém, conquistou a medalha de bronze na edição 2025 da Olimpíada Nacional de Química para Meninas (Quimeninas). A Quimeninas tem o objetivo de estimular o interesse de meninas do ensino fundamental e médio pela disciplina e pelas ciências exatas e naturais, incentivando a igualdade de gênero e a presença feminina na ciência. APLICATIVOS AUMENTO Nestes dias que antecedem a COP 30, uma das preocupações de quem mora na capital é com os preços das corridas de aplicativo. Isso porque já é visível o aumento dos valores que passaram a ser praticados por alguns motoristas, sobretudo nos horários de pique, quando as tarifas chegam a triplicar. A aflição do público consumidor é a de que, se nesta semana, antes do evento, a situação já está assim, imagine durante os dias da Conferência, de 10 a 21 deste mês. SUSTENTÁVEL INVESTIMENTO O Banco da Amazônia anunciou um compromisso histórico com o desenvolvimento sustentável da região. Até o fim de 2026, a instituição destinará R$ 500 milhões, a aproximadamente US$ 93 milhões, para ancorar três Fundos de Investimento ESG, com o objetivo de mobilizar até R$ 4 bilhões em capital catalisador voltado à Amazônia. O capital será focado em novos projetos de bioeconomia e infraestrutura sustentável no Pará e na região, tirando do papel o discurso da “economia verde”. O anúncio foi feito pelo presidente do banco, Luiz Lessa, no palco do Global Citizen em Belém. Em Poucas Linhas ► Durante reunião com a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), a empresa AenBio, especializada em tecnologias limpas e biotecnologia voltada à economia circular, anunciou que pretende instalar uma unidade industrial de combustível renovável na futura Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Barcarena. O projeto prevê a produção de combustível limpo e sem enxofre, a partir do reaproveitamento de resíduos sólidos urbanos e oceânicos. ► Prevaleceu o bom senso, o governo federal anunciou que por causa das temperaturas e umidade em Belém, abriu mão do traje formal de negócios durante as sessões da COP 30. “Para garantir o conforto de todos”, o código de vestimenta recomendado será o esporte fino, ou seja, a gravata será opcional. ► A programação do Fórum Internacional “Saúde e Clima: Lições da Amazônia para o Mundo” contará com a presença de três referências internacionais da Enfermagem da Universidade de Michigan (EUA): Jeanne-Marie R. Stacciarini, Sue Anne Bell e Katherine Kruger. Elas vão compartilhar experiências e pesquisas que relacionam saúde, clima e sustentabilidade. O evento, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA), será nesta quinta-feira (6) no hotel Sagres. ► A Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad) informou que durante a COP 30 as Estações Cidadania da Região Metropolitana de Belém funcionarão em horário especial, das 10h às 14h. ► Instalada em um prédio de dois andares na avenida Senador Lemos, a Central de Trânsito, que reúne Detran, Segbel, Polícia Militar e Guarda Municipal, faz o monitoramento 24 horas do tráfego no entorno do Parque da Cidade e nas principais vias com alterações durante a COP 30. ► O advogado Levy Bricio tomou posse como vice-presidente da Comissão de Fiscalização da Atividade Profissional da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), para o triênio 2025-2027. A comissão tem a missão de garantir que a advocacia seja exercida por profissionais devidamente habilitados, protegendo a sociedade e valorizando a atuação ética e transparente.