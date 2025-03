R70: 'Tenho muito carinho pela torcida brasileira, mas não houve contato', diz Carlo Ancelotti

Mega-Sena

Caixa sorteia hoje prêmio acumulado em R$ 40 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas e pela internet.

Empreendedorismo

Metade da população adulta brasileira (18 a 64 anos) deseja abrir negócio próprio em até três anos, indica levantamento do Sebrae.

(J.Bosco / O Liberal)

"Tenho muito carinho pela torcida brasileira, mas não houve contato.”

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, que voltou ao radar da CBF para treinar a seleção brasileira após a queda de Dorival Jr., negou ter sido procurado pela entidade e reforçou vínculo com o clube espanhol.

MARGEM

AUMENTO



A decisão da Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC), da Organização das Nações Unidas (ONU), que aprovou a proposta do Brasil que pedia a ampliação da plataforma continental (extensão submersa da massa terrestre do continente) na costa do litoral Norte, foi festejada pelos defensores da exploração de petróleo na Margem Equatorial, já que reconhece o direito do governo brasileiro de conduzir pesquisas na região. A área se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte e excede as 200 milhas náuticas (370 quilômetros) da Zona Econômica Exclusiva, faixa de mar sobre a qual o país já possui direitos reconhecidos internacionalmente. O Brasil, a partir de agora, poderá explorar a Margem Equatorial, em uma área de cerca de 360 mil quilômetros, o equivalente a uma Alemanha.

TURISMO

MAPA



O ministro do Turismo, Celso Sabino, participou de reunião com 20 prefeitos paraenses e a vice-governadora Hana Ghassan, na tarde de ontem, no Palácio dos Despachos. O objetivo do encontro foi orientar municípios estratégicos de todas as regiões para que sejam incluídos ou garantam a permanência no Mapa do Turismo Brasileiro, que atualmente conta com 65 municípios paraenses reconhecidos oficialmente como destinos turísticos estruturados.



ROTEIROS



Um pouco antes, pela manhã, Celso Sabino visitou o município de Castanhal para entregar uma máquina patrol - a doação do equipamento pelo governo federal foi viabilizada por emenda parlamentar apresentada pelo ministro quando no exercício do mandato de deputado federal. A máquina será usada na reconstrução de estradas vicinais, importantes tanto para o escoamento da produção como para o turismo interno, uma vez que essas vias ligam a sede do município às riquezas naturais dos distritos de Castanhal.

IGREJA

REINAUGURADA

O Colégio Santa Madre realiza neste domingo, 30, a cerimônia de reinauguração da Capela Imaculada Conceição, no bairro da Marambaia. A Capela pertenceu ao complexo de um convento religioso e foi inaugurada em 1970. Dedicada à Imaculada Conceição, abriga os restos mortais da religiosa Madre Celeste, uma das primeiras consagradas da congregação que chegou ao Brasil na década de 60, vinda do Suriname.

PAC

ÁGUA



Representantes da Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional e da Caixa Econômica Federal se reuniram ontem para tratar dos projetos selecionados pelo Ministério das Cidades dentro do Novo PAC Seleções, para a construção de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais do Pará. A Secretaria teve várias propostas aprovadas no programa, com o destaque para o PAC Rural, que prevê levar água para pessoas que vivem em áreas rurais no Estado.



BENEFICIADOS



Foram selecionadas 17 propostas, que vão beneficiar 3.128 famílias. O investimento é de quase R$ 50 milhões. As cidades contempladas são Alenquer, Almeirim, Aveiro, Santarém, Terra Santa, Belterra, Itaituba, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Rurópolis, na região Oeste, e Breves, Curralinho e Salvaterra, no Arquipélago do Marajó.

RASTREABILIDADE

FORMAÇÃO



Em evento que reuniu pecuaristas, representantes da indústria da carne e profissionais do agronegócio em Piçarra, nesta semana, o governo do Pará capacitou 70 operadores da rastreabilidade bovina e identificou 180 animais no Sistema de Rastreabilidade Individual Bovídea do Pará (SRBIPA), que permite monitorar toda a trajetória do rebanho e garantir a sanidade por meio de dois elementos de identificação: um brinco visual amarelo e um brinco eletrônico azul. Os operadores da rastreabilidade (OPRs), devidamente habilitados pela Adepará, são responsáveis por aplicar o sistema nas propriedades rurais.



INOVAÇÃO



Durante o encontro, também foram abordados temas como inovações tecnológicas para a pecuária, manejo sustentável e a valorização da produção de carne para novos mercados.

Em Poucas Linhas

A Associação dos Notários e Registradores do Pará (Anoreg) e os institutos membros marcaram para os dias 10 e 11 de junho, em Belém, o XVIII Congresso Notarial e Registral do Pará, considerado o maior evento do setor na região Norte. O congresso será no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, e a programação inclui palestras e debates sobre os avanços tecnológicos, as mudanças legais e o impacto das novas regulamentações no serviço notarial e registral.

O advogado criminalista Lucas Sá ministrará, na Faculdade Estácio, em Castanhal, palestra com o tema “A Defesa nos Casos Criminais de Repercussão”. Será no dia 2 de abril, data que os advogados criminalistas classificam como o “Dia D”.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargador José Maria Teixeira do Rosário, tem cumprido extensa agenda de visitas institucionais. Órgãos como o Primeiro Comando Aéreo Regional (I Comar) e o Tribunal de Contas dos Municípios (TCE) e a TV Liberal já receberam o desembargador. O objetivo é estabelecer parcerias para atendimento de eleitores e divulgar que o cadastro eleitoral será fechado 150 dias antes das eleições do ano que vem, como estabelecido em lei.

Leitor da coluna classifica como dramática a situação no Colégio Estadual Paes de Carvalho, que sofre com a falta de segurança, sobretudo por causa da ação dos moradores de rua. Apenas na semana passada, a fiação elétrica do colégio foi alvo de furtos duas vezes.

Rumo à Agência Nacional de Mineração (ANM), o paraense José Fernando de Mendonça Gomes Júnior recebeu o apoio formal da Assembleia Legislativa do Pará e da Federação das Indústrias do Estado do Pará. Ele foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar uma vaga de diretor na ANM.