R70: 'Tenho limite de briga com o governo americano', diz Lula

Artista maranhense

O bailarino Marcos Sousa é o primeiro brasileiro a ter contrato vitalício para integrar o corpo de baile da tradicional Ópera Nacional de Paris.

Sorte está lançada

Mega-Sena acumula para R$ 100 milhões. No último sábado, ninguém acertou as dezenas 08, 09, 12, 16, 43 e 53.

PSM

ADIAMENTO

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) recomendou à Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) que sejam suspensos os editais para contratação de empresas privadas para atuar na gestão e execução dos serviços de saúde ofertados pelo Hospital Pronto Socorro Mário Pinotti, o PSM da 14 de Março. No documento, assinado pelas promotoras de Justiça Fábia de Melo-Fournier e Maria da Penha Mattos Buchacra Araújo, o órgão pede que, no prazo de 15 dias, a Sesma entregue uma série histórica dos atendimentos da unidade, por especialidade, nos últimos seis meses. O objetivo é definir a capacidade mínima de atendimento que deverá ser demandada das entidades contratadas.

BOLSONARISTAS

ATO

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro apareceu ontem nas redes sociais acompanhando de casa, pelo celular, a manifestação que reuniu apoiadores em Belém. A passeata dos bolsonaristas pelas ruas da capital paraense contou com a presença da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro. Ela esteve no Pará a convite dos deputados paraenses Rogério Barra (estadual) e Éder Mauro (federal), ambos do PL. O ex-presidente não pode participar porque cumpre medida restritiva incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

ÁRVORES

MANUTENÇÃO

De janeiro a junho deste ano, mais de 1,4 mil árvores receberam manutenção especializada, 189 foram suprimidas por questões de segurança e risco de queda, e mais de 7 mil foram plantadas em diversos pontos da cidade. Os dados foram divulgados no fim de semana pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Segundo comunicado enviado à imprensa, a secretaria tem intensificado as ações de manutenção da arborização urbana desde o início deste ano.

OTIMISMO

Com o verão amazônico e a redução das chuvas, tende a haver redução nas quedas de árvores, mas é momento de redobrar os cuidados para evitar que o problema se agrave no período chuvoso.

PAIS

OTIMISMO

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) revela que entre os empresários do setor o clima é de otimismo no que diz respeito ao movimento para o Dia dos Pais. Entre os estabelecimentos que planejam abrir na data, 76% esperam um crescimento no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Para 26% desses, a alta deve ser superior a 6%.

COMPARAÇÃO

A comparação com um domingo comum também reforça o clima positivo. Para 78% dos empresários, o desempenho no domingo de Dia dos Pais será superior ao mesmo dia da semana sem data comemorativa.

MINERAÇÃO

TERRA INDÍGENA

Com o fim do recesso parlamentar, a expectativa é de que o Congresso paute ainda neste mês o projeto de lei que autoriza a pesquisa e o garimpo por terceiros em terras indígenas. A proposta de autoria do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) tramita na Comissão de Direitos Humanos (CDH) e já conta com apoio da relatora, senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Entidades ligadas à questão ambiental, contudo, são contrárias à aprovação e pedem que haja um debate maior em torno da questão.

SOLAR

ENERGIA

Dados divulgados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica apontam que Belém entrou na lista das dez cidades com maior potência instalada de sistemas fotovoltaicos em residências, empresas, propriedades rurais e prédios públicos. Segundo a entidade, o Pará ultrapassou a marca 1,3 gigawatt (GW) de potência instalada em telhados, fachadas e pequenos terrenos, com mais de R$ 6 bilhões em investimentos acumulados na geração própria solar.

AUMENTO

A geração própria solar abastece atualmente mais de 167 mil consumidores no Estado que possui mais de 132 mil conexões operacionais da fonte fotovoltaica, espalhadas por 143 cidades, ou 99,3% dos 144 municípios paraenses. Conforme mapeamento da associação, desde 2012, a modalidade já proporcionou ao Pará a geração de mais de 41 mil empregos e a arrecadação de mais de R$ 1,8 bilhão aos cofres públicos.

Em Poucas Linhas

➤ A atuação do Brasil à frente da COP 30 será um dos temas de uma audiência pública realizada pela Comissão de Meio Ambiente do Senado, na quarta-feira (6), às 10h30. A programação será realizada pela II Cúpula Parlamentar sobre Mudança Climática e Transição Justa da América Latina e do Caribe e vai reunir a diretora-executiva da COP 30, Ana Toni, os presidentes das Comissões de Meio Ambiente dos Senados do Chile, Alfonso de Urresti Longton, e da Argentina, Edith Terenzi.

➤ Veículos com finais de placas 49 a 69 têm até hoje para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com descontos de até 15%, que são válidos apenas para quem não recebeu multas de trânsito.

➤ A partir de hoje, a Central Fiscal de Atendimento ao Contribuinte, da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), que era instalada na Praça das Mercês, passa a funcionar em um novo espaço na avenida Gentil Bittencourt. O horário de atendimento ao público permanece o mesmo, das 8h30 às 17h.

➤ A Defesa Civil Municipal realizou, na semana passada, 138 vistorias preventivas em moradias na área do Canal da Pirajá, no bairro da Pedreira. Na ação, os agentes orientam as famílias sobre cuidados para evitar riscos elétricos, e acidentes com gás de cozinha, entre outros incidentes.

➤ O Pará segue sendo uma das unidades da Federação que mais contribuem para o equilíbrio da balança comercial do Brasil. Dados do Centro Internacional de Negócios (CIN), referentes ao primeiro semestre deste ano, posicionam o Pará como o terceiro Estado com o maior saldo na balança comercial, ficando atrás apenas do Mato Grosso e de Minas Gerais.

➤ O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) confirmou para esta terça-feira (5) a realização das oficinas de escuta social com a população, como parte do processo de candidatura dos teatros da Amazônia - o Theatro da Paz, em Belém (PA), e o Teatro Amazonas, em Manaus (AM) - a Patrimônio Mundial Cultural da Unesco. Em Belém os encontros serão no Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa).