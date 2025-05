R70: 'Tenho convicção da minha inocência', diz ex-presidente do INSS

IR 2025

Declarações entregues até o próximo dia 9 concorrerão ao primeiro lote de restituição. A consulta será liberada no dia 23 de maio.

Dólar

Após oito quedas consecutivas, a moeda norte-americana avançou 0,83% nesta quarta-feira, mas permaneceu abaixo de R$ 5,70.

ENTREGA

INFRAESTRUTURA

Durante a inauguração do novo viaduto da BR-316 com a avenida Independência, no município de Ananindeua, o governador Helder Barbalho deu uma boa notícia aos paraenses que utilizam a rodovia para deslocamento diariamente: o BRT Metropolitano será concluído e entregue até 30 de julho. Ele destacou que além dos corredores exclusivos e dos novos viadutos em execução, como o da rodovia Mário Covas e da avenida Três Corações, o projeto inclui a circulação de 40 ônibus elétricos. As obras, segundo o governador, vão dar maior fluidez ao trânsito intenso da BR-316, melhorando a mobilidade.

TRABALHO

JORNADA

Na véspera do Dia Mundial do Trabalhador, comemorado nesta quinta-feira, um levantamento da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados mostrou que 65% dos brasileiros apoiam a redução da jornada máxima de 44 horas semanais trabalhadas. Entre os jovens de 16 a 24 anos, esse apoio chega a 76%. Os números refletem as novas demandas dos profissionais sobre tempo, produtividade e bem-estar. A pesquisa reacende o debate sobre o que a população pensa a respeito do futuro do emprego no Brasil. O apoio também é grande entre os desempregados (73%), que veem na mudança uma chance de inserção no mercado, com a criação de novos postos.

PACTO

PREVENÇÃO

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Fundação Bunge firmaram acordo para estruturar até 40 brigadas indígenas para o combate a incêndios florestais e queimadas. A fundação doou seis kits de drones e notebooks, além de computadores de alta performance, a comunidades do Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para dar suporte ao trabalho. A parceria reforça o protagonismo das comunidades indígenas na proteção ambiental na Amazônia.

PREPARAÇÃO

PRÉ-COP

A última decisão da presidência da COP 30 trouxe mais uma expectativa de alívio na pressão sobre a rede hoteleira de Belém. Desta vez, os organizadores da COP decidiram não apenas prorrogar datas como mudar locais, levando para Brasília a realização do evento chamado pré-COP, um encontro preparatório que reunirá cerca de 800 representantes de até 50 países, nos dias 13 e 14 de outubro, um mês antes do evento oficial da ONU. Há três meses, o governo brasileiro já havia decidido mudar as datas da cúpula de chefes de Estado da COP 30, antecipando sua realização para os dias 6 e 7 de novembro.

INCENTIVO

CULTURA

A Fundação Cultural do Pará divulgou o resultado do edital Semear 2025, que destinará R$ 25 milhões via ICMS para projetos culturais. Os proponentes aprovados já podem acessar os certificados no sistema SGP-Semear. A novidade é que os certificados de 2024, prestes a vencer, terão a validade prorrogada até agosto de 2025, o que permite ampliar o prazo de captação. A medida garante continuidade a produtores que ainda buscam apoio financeiro no mercado.

JUIZ

LISTA

O advogado Américo Ribeiro está concorrendo à vaga de juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na condição de jurista efetivo. A candidatura foi oficializada na sessão do pleno do TRE desta quarta-feira, 30, junto com o nome do advogado Diogo Seixas Condurú. O atual juiz substituto da Corte eleitoral, Tiago Sefer, já integra a lista que em breve será homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e encaminhada ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Caberá a ele a escolha de um dos indicados para a investidura no cargo.

ALEPA

CONQUISTA

Pelo segundo ano consecutivo as redes sociais da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) lideram o ranking das redes das casas legislativas brasileiras. O trabalho da equipe de redes sociais da Casa de Leis foi reconhecido nacionalmente em um evento da plataforma Social Media Gov, nesta quarta-feira, em Florianópolis. O recebimento do certificado de 1º lugar em interações entre instituições públicas de todo o Brasil, na categoria “Legislativo Estadual”, reafirma a liderança da Alepa que, na avaliação do presidente da Casa, deputado Chicão Melo, é resultado do compromisso com a comunicação pública transparente e conectada com a população.

Em Poucas Linhas

► A Câmara Municipal de Belém aprovou projeto que garante a refugiados e migrantes em situação regular o direito de acessar funções e cargos públicos. A vereadora Vivi Reis (PSOL), autora do projeto, destacou a lei como uma conquista coletiva. O projeto é considerado pioneiro no Brasil e foi acompanhado de perto por representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). A proposta também abre caminho para a contratação de intérpretes e tradutores em serviços essenciais, como saúde e educação.

► Fiscais da Sefa apreenderam 50 toneladas de soja no posto fiscal da ferrovia de Carajás, em Marabá. A carga tinha nota fiscal emitida como operação interna no Pará, mas o destino real era o Maranhão, o que configura sonegação de ICMS. O valor da carga ultrapassa R$ 100 mil, com multa de quase R$ 18 mil aplicada. A fiscalização mostra que o controle sobre o agronegócio passa, também, pela vigilância tributária.

► As escolas paraenses já estão se preparando para a 4ª Olimpíada Mirim de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), que abriu inscrições nesta semana. As inscrições devem ser feitas pelas instituições de ensino ou secretarias de Educação até o dia 10 de junho.

► O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) inicia na segunda-feira, 5, a quarta sessão do Plenário Virtual de 2025, que segue até sexta-feira, 9. No total, serão apreciados e julgados 256 processos. Constam na pauta atos para fins de registro como concessões de aposentadorias e de pensões, além de admissão de pessoal. Também serão julgadas prestações de contas pelos conselheiros e conselheiros substitutos.