R70: "Temos que tratar bet igual tratamos cigarro”, diz Ministro da Fazenda

Orçamento

Com precatórios, previsão de déficit primário soma R$ 52 bilhões. Ano passado ficou em R$ 60,3 bilhões.

Diretrizes nacionais

Consulta pública sobre educação bilíngue de surdos acaba hoje. Sociedade pode opinar na plataforma Brasil Participativo.

"Temos que tratar bet igual tratamos cigarro”

Dario Durigan, ministro da Fazenda, afirmou em evento, ontem, que o governo pretende ampliar a regulamentação e a tributação das casas de apostas, além de restringir o acesso às bets por beneficiários de programas sociais e endividados.

ELEITORES

PERFIL

As estatísticas divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta semana revelam que o eleitor paraense típico é mulher, solteira, com entre 25 e 44 anos e ensino médio. O retrato geral, porém, esconde diferenças importantes entre a Região Metropolitana de Belém, os polos urbanos do interior e as comunidades rurais, ribeirinhas, indígenas e quilombolas distribuídas pelo território estadual. O Pará terá 6.265.355 eleitores aptos a votar nas Eleições Gerais de 2026. O número representa um crescimento de 38.982 pessoas, ou 0,63%, em relação às eleições municipais de 2024, quando o estado contabilizava 6.226.373 eleitores.

MULHERES

As mulheres são maioria, mas o eleitorado paraense apresenta relativo equilíbrio entre os sexos: elas representam aproximadamente 51% do total, enquanto os homens correspondem a 49%. Também predominam os eleitores solteiros, que somam aproximadamente 73%, diante de 22% de pessoas casadas. O maior contingente está concentrado entre os 25 e os 44 anos. A faixa etária de 25 a 29 anos reúne 701.568 eleitores, seguida pelas pessoas de 30 a 34 anos, com 678.529. Na sequência aparecem as faixas de 40 a 44 anos, com 649.325 eleitores, e de 35 a 39 anos, com 640.321. Somados, esses quatro grupos representam mais de 42% do eleitorado estadual.

ESCOLARIDADE

Em relação à escolaridade, o maior grupo é formado por pessoas com ensino médio completo: são 1.656.383 eleitores, 26,4% do total. Outros 1.190.325, aproximadamente 19%, não concluíram essa etapa de ensino. O estado possui ainda 468.012 eleitores com nível superior completo, que correspondem a 7,5% do cadastro, e 268.233 pessoas declaradas analfabetas, o equivalente a 4,3%.

REITORES

ORÇAMENTO

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilmar Pereira da Silva, foi eleito nesta semana vice-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) para a gestão 2026-2027. A nova diretoria visa a construção de uma modelagem orçamentária sustentável para os próximos anos como uma das prioridades centrais da associação de reitores.

EXPANSÃO

A meta é garantir que as federais possam superar a dependência exclusiva da pauta orçamentária em suas rotinas de gestão e direcionar forças para a expansão acadêmica e científica. A urgência do debate financeiro reflete a transformação no perfil dos estudantes brasileiros.

ESTUDANTES

Se há três décadas o ensino superior público era predominantemente ocupado pelas classes médias, hoje as universidades federais abrigam uma maioria de estudantes oriundos de famílias de trabalhadores e em situação de vulnerabilidade social. A nova liderança da Andifes destaca que, após o avanço histórico na democratização do acesso, o desafio do País é assegurar condições plenas de permanência e conclusão dos cursos. A articulação junto ao governo federal buscará garantir recursos sólidos para a assistência estudantil, incluindo bolsas, alimentação, transporte e auxílio-moradia, fortalecendo a inclusão social e a equidade a partir da realidade de instituições de todo o país, como a UFPA.

REFORMA

LIVRO

O escritório de advocacia Athias, Soriano de Mello, Bentes & Lobato - Advogados lançou o livro digital “Reforma Tributária sobre o consumo: pontos de atenção para empresas em 2026”, para ajudar as empresas a compreender e se adaptar às novas regras da Reforma Tributária. O material apresenta os principais pontos de atenção da transição para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), além de reunir orientações para que empresas possam revisar processos internos, documentação fiscal, sistemas, contratos e a gestão de créditos tributários antes da implementação definitiva do novo sistema. O e-book pode ser baixado gratuitamente no site do escritório.

EM POUCAS LINHAS

► Belém recebe hoje a 11ª Marcha das Mulheres Negras em Belém. A concentração será às 9h, em frente ao Quilombo da República, de onde as participantes seguirão em caminhada pelo entorno da Praça da República, retornando ao ponto de partida. Neste ano, a mobilização tem como tema “Ancestralidade: um projeto de futuro que se faz agora”.

► Duas áreas de terras devolutas localizadas no sul do Estado foram incorporadas ao Instituto de Terras do Pará (Iterpa): a Gleba Jaguatirica, de 2.768,06 hectares, no município de São Geraldo do Araguaia, e uma área de 66,30 hectares, denominada Gleba Fazenda Lasta, em Conceição do Araguaia. De acordo com portaria do Iterpa, “as áreas passarão a integrar o patrimônio do estado para fins de gestão fundiária, cabendo ao Iterpa adotar as providências necessárias para o registro dos imóveis em nome do Estado”.

► Belém continua com índices baixos de vacinação contra a influenza. Com 133.655 doses aplicadas, foram atingidos apenas 41,72% da meta proposta pelo Ministério da Saúde. A campanha segue até a próxima quinta-feira (30), em todas as salas de vacinação do município.

► Produtores rurais interessados em investir em inovação terão à disposição R$ 10 bilhões em financiamentos para a adoção de tecnologias nacionais no agronegócio. O Conselho Monetário Nacional (CMN) regulamentou uma linha de crédito a produtores e cooperativas rurais interessados em investir em equipamentos inovadores que aumentem a produtividade, reduzam custos e tornem a produção mais sustentável.

► Os Estados Unidos divulgaram uma lista com 471 produtos brasileiros que ficarão isentos da nova sobretaxa de 12,5% imposta sob a alegação de falhas no combate ao trabalho forçado. Entre os itens poupados estão café, petróleo, gás natural, fertilizantes, madeira, suco de laranja e derivados de açaí.

► A Federação PSDB/Cidadania, o PP e o partido União Brasil marcaram convenções para esta segunda-feira (27). Além das chapas para deputado estadual e federal, as legendas definem os apoios às eleições majoritárias para Senado, governo do Estado e Presidência da República.