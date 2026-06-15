R70: 'Temos que melhorar muito', diz lateral da Seleção Brasileira após estreia na Copa

Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3018 (05, 06, 17, 27, 57 e 58) e o prêmio subiu para R$ 16 milhões.

Erro fatal

Morte de brasileira lançada sem corda em salto de ‘rope jumping’ repercutiu na imprensa internacional, com matéria na BBC News.

RESTAURANTES

PANE

Uma pane no sistema Saipos de administração de restaurantes, incluindo a gestão de entregas em domicílio, deixou milhares de casais sem o jantar do Dia dos Namorados na última sexta-feira, 12 de junho. O problema atingiu estabelecimentos em todo Brasil e as críticas inundaram as redes sociais. Em Belém, casas tradicionais como Roxy Bar foram afetadas. A informação foi de que os pedidos feitos pelo sistema chegaram com atrasos aos restaurantes ou simplesmente não foram registrados e, com isso, acabaram não sendo atendidos. Também houve casos de esperas superiores a quatro horas.

SOLIDARIEDADE

Em nota, os responsáveis pela Saipo admitiram o problema que teria começado por volta das 18h15 e se estenderam até as 20h15, quando os serviços começaram a ser restabelecidos. Algumas casas usam o sistema também para a gestão dos pedidos a serem consumidos no próprio salão aumentando o caos. O Dia dos Namorados é uma das datas mais aguardadas pelo setor de alimentação fora de casa e a pane gerou prejuízos ainda não calculados. Em nota, divulgada no sábado (13), a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) declarou solidariedade aos empreendedores, mas reforçou a necessidade de mais investimentos das plataformas de gestão para garantir “segurança e estabilidade às operações”.

ROUBOS

REDUÇÃO

Dados divulgados ontem pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) apontam que em maio deste ano, o Pará registrou o menor índice de roubos dos últimos oito anos. A queda de ocorrências em relação a maio de 2018 foi de 80,31%. No mês passado, foram 1.754 registros. No mesmo mês de 2018, foram registrados 8.809 casos. Os números divulgados pela Segup indicam também redução contínua nos registros.

ALFREDO

DALCÍDIO

A Academia Paraense de Letras realiza na terça-feira (16), evento para celebrar o “Dia de Alfredo”. A programação, que está em sua segunda edição, foi criada para divulgar a obra do romancista, contista, cronista, poeta e jornalista Dalcídio Jurandir, autor do clássico “Chove nos Campos de Cachoeira”. Durante o evento será feito o pré-lançamento da nova edição de “Belém do Grão-Pará”, pela Editora Pública, que leva o nome do autor e faz parte da Imprensa Oficial do Estado do Pará. Nome do pai do escritor, Alfredo foi usado para nomear também vários personagens da obra de Dalcídio.

INFÂNCIA

ALERTA

Junho é o mês de combate ao trabalho infantil, realidade que ainda priva milhares de crianças e adolescentes do direito ao tempo para brincar e estudar. No Pará, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 145 mil crianças e adolescentes, entre cinco e 17 anos, enfrentam a dura rotina do trabalho. A situação é ainda mais grave porque 50 mil crianças e adolescentes paraenses estão inseridos em atividades consideradas perigosas e prejudiciais à saúde, à educação e ao desenvolvimento dos jovens.

AUMENTO

Análise do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) alerta que em tempos de Copa do Mundo e de festas juninas, a atenção ao problema deve ser redobrada, já que grandes eventos esportivos costumam aumentar a movimentação do comércio informal e dos serviços, ampliando também os riscos de utilização de mão de obra infantil em atividades como venda ambulante, carregamento de mercadorias, coleta de resíduos, entre outras ocupações precárias.

PIRATARIA

PUNIÇÃO

A pirataria fluvial no Brasil, em especial na região amazônica, deverá ter penas aumentadas de acordo com o grau e consequências desse tipo de crime. Começou a tramitar na Câmara dos Deputados o projeto de lei, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, do Código Penal, acrescentando artigo tipificando o delito de pirataria fluvial qualificada e estabelecendo causas especiais de elevação de penas. A proposição tem a autoria do deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA) e foi protocolada no último dia 11 passado, apenas dois dias após o falecimento do pastor evangélico Pedro Paulo Costa Garcia, de 78 anos, que sofreu mal súbito após piratas fluviais invadirem a sua casa no município de Igarapé-Miri, no Estado do Pará.

EM POUCAS LINHAS

► No dia 18 de junho, a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) assinará um acordo de cooperação entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e com o Instituto de Terras do Pará (Iterpa) para a elaboração conjunta de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável e ao fortalecimento do ambiente produtivo no Estado.

► Nestes dias de folia junina e de torcida pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, uma questão volta a chamar a atenção do público: o uso indiscriminado de fogos de artifícios. Vale lembrar que do simples “estalinho” aos famosos rojões, esses fogos são nocivos para pessoas com transtornos e para os animais.

► A governadora Hana Ghassan assinou, na quinta-feira (11), convênio com a Prefeitura de Vigia de Nazaré para a reconstrução e ampliação da orla do município. O investimento será de R$ 13,7 milhões. O projeto prevê a implantação de áreas de lazer, espaços para eventos, setores destinados ao comércio e à gastronomia, playground, praça molhada, paisagismo e melhorias de acessibilidade.

► O deputado estadual Erick Monteiro (MDB) reúne, hoje, lideranças comunitárias e políticas, no Jurunas, em Belém. A agenda deve contar com a presença do presidente estadual do MDB, Jader Filho.

► O Grupo de Trabalho (GT) Segurança Alimentar para a cadeia produtiva do açaí desembarcou em Salvaterra, arquipélago do Marajó, para reforçar a prevenção contra a doença de Chagas. A iniciativa integra o Plano Estadual de Enfrentamento da Doença de Chagas, coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

► O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os Estados do Pará e Amapá, dará início, hoje, à Semana de Baixa Processual, uma espécie de mutirão para reduzir o estoque de processos em grau de recurso e de revista. A ideia é concentrar esforços, até a próxima sexta-feira (19), para garantir o máximo possível de finalização de processos judiciais pendentes.