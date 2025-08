R70: 'Temos minerais. Os Eua não são ricos nesses minerais; podemos fazer acordos', diz Haddad

“Cadeia alimentar”

Zoológico da Dinamarca pede que pessoas doem pequenos pets para alimentar predadores em cativeiro.

Saúde

Ministério descredencia mais de 9 mil estabelecimentos do Farmácia Popular que não fizeram a renovação do cadastro.

CONSELHO

PARAENSE

O reitor da Universidade Federal do Pará, Gilmar Pereira da Silva, e a professora e pesquisadora paraense Violeta Refkalefsky Loureiro são os novos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS), o famoso “Conselhão”, criado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003 e retomado neste terceiro mandato. O colegiado tem a missão de aproximar sociedade civil e o poder público, debatendo pautas estratégicas. A primeira reunião com a presença dos novos integrantes será hoje no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, devem participar.

MAR

AMPLIAÇÃO

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) realiza hoje audiência pública para discutir os impactos da recente ampliação da Plataforma Continental Brasileira, reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Publicada em março deste ano, a resolução reconhece a ampliação do território marítimo brasileiro em 360 mil quilômetros quadrados, em uma região que se estende da foz do rio Oiapoque (AP) ao litoral norte do Rio Grande do Norte, abrangendo as bacias sedimentares da foz do rio Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar, a chamada de Margem Equatorial. Com a ampliação desta parte da Amazônia Azul, o Brasil tem reconhecido seu direito de soberania para explorar recursos naturais (como o petróleo) presentes nessa faixa, tanto no leito do mar quanto em seu subsolo.

IMPACTO

AÇAÍ

O açaí será um dos produtos paraenses mais prejudicados pelo tarifaço imposto pelo presidente norte-americano, Donald Trump, aos produtos brasileiros. A informação foi divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa).

ESTUDO

Estudo feito pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) e pelo Observatório da Indústria do Pará aponta que, considerando apenas os produtos efetivamente afetados pelo aumento da tarifa, o impacto sobre o volume exportado do Pará aos EUA seja de 20,1%. Desse total, 8% correspondem apenas ao açaí. Segundo o estudo, a exportação do açaí paraense para outros países vinha tendo uma tendência de alta. No primeiro semestre deste ano, a alta total foi de 64,96% em relação ao mesmo período do ano passado, somando US$ 57 milhões.

EUA

Apenas para os Estados Unidos, principal comprador do açaí paraense e responsável por uma participação de 75,40% das exportações do Estado, o valor total exportado foi de US$ 43.651.848, com um crescimento de 59,34% no período. Com o tarifaço, o clima entre os exportadores é de incerteza.

RASTREABILIDADE

DEBATE

Produtores rurais do sudeste do Pará participam, hoje, do evento “Rastreabilidade Individual: Gestão Eficiente”, voltado à promoção de boas práticas na pecuária. O evento terá a participação do secretário de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará, Raul Protázio, que apresentará os avanços do programa Pecuária Sustentável do Pará, especialmente da Política de Requalificação Comercial.

PÓS-COP

TURISMO

A Secretaria de Estado de Turismo do Pará (Setur) promove até amanhã (5) a primeira edição do Seminário Rumos, com o tema “O Turismo Pós-COP 30”. Representantes do setor público, pesquisadores, lideranças comunitárias, empreendedores, investidores e especialistas debaterão caminhos possíveis para um turismo regenerativo, inclusivo e alinhado com as agendas climática, digital e territorial. O seminário será encerrado com a leitura da Carta do Pará para o Turismo Sustentável, documento orientador para o futuro da política pública de turismo no Estado.

FEMINICÍDIO

ANUÁRIO

Em meio à comoção nacional em torno do caso Juliana Soares, espancada pelo ex-namorado, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelou que as estatísticas de feminicídio bateram novo recorde da série histórica em 2025: 1.492 mulheres foram assassinadas por sua condição de gênero. A violência atinge mais as mulheres negras (63,6%). As estatísticas desmontam o senso comum de que elas são vítimas porque se expõem a riscos. De cada dez feminicídios, seis foram dentro de casa.

Em Poucas Linhas

➤ Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam no domingo (3), em Cachoeira do Piriá, na divisa com o Maranhão, 15 toneladas de produtos químicos, avaliados em R$ 198 mil. A carga saiu de Vitória de Santo (PE), com destino a Belém. Ao analisarem as notas, os fiscais verificaram que o destinatário era um consórcio que não é pessoa contribuinte de imposto, e que a carga não recolheu o diferencial de alíquota.

➤ A Organização Social Pará 2000, que administra o Parque Zoobotânico Mangal das Garças, informou que a partir desta terça-feira (5) o Farol estará interditado para visitação do público, devido a obras de modernização. A interdição é necessária para a troca do elevador, além da reforma das estruturas de ferro. O Parque mantém seu funcionamento normal, de terça-feira a domingo, das 8h às 18h.

➤ De janeiro a julho de 2025 foram coletadas 55.401 bolsas de sangue na rede estadual, o que representa um aumento de 3,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram registradas 53.112 coletas.

➤ O Ministério Público do Pará (MPPA), por meio do Centro de Apoio Operacional Cível, Processual e do Cidadão, promoveu escuta social em Melgaço, no Marajó. A partir dos relatos coletados durante o encontro, foi gerado um catálogo das demandas apresentadas, que servirá de base para a atuação do órgão. A ideia é realizar forças-tarefas para combater violações de direitos na região.

➤ O setor de setor da Construção Civil foi o destaque na geração de empregos em junho deste ano no Pará. O saldo positivo foi de 1.556 vagas. Em seguida, vem o de Serviços, com 1.273 postos de trabalho. A análise é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) com base em levantamento no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.