R70: 'Temos de assumir essa culpa para a próxima geração poder trabalhar', diz Marquinhos

Temporais

Inmet emitiu alerta amarelo de chuvas intensas para diversas cidades localizadas na Região Norte - o Pará incluído.

Passa bem

Cantora Alcione, de 78 anos, se desequilibrou e caiu no palco durante show em São Luís, no Maranhão, no sábado (4).

IMPOSTO

CASHBACK

A Receita Federal marcou para 15 de julho pagamento de um lote especial de restituição automática do Imposto de Renda, iniciativa conhecida como cashback do IR. O pagamento será feito a contribuintes que não estavam obrigados a declarar em 2025, mas tiveram imposto retido na fonte ao longo de 2024. Vale lembrar que esse lote não se confunde com os lotes regulares destinados a contribuintes que transmitiram declaração e seguem calendário próprio. Nesse caso, o segundo lote foi pago em 30 de junho e os próximos estão previstos para 31 de julho e 31 de agosto de 2026.

DIGITAL

CONSCIENTIZAÇÃO

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou parecer favorável ao projeto de lei que institui a Semana Nacional da Consciência Digital Infantil. Entre as ações previstas na proposição estão o uso seguro e responsável da internet e redes sociais, a prevenção ao cyberbullying, crimes cibernéticos e desafios perigosos, além da identificação e combate à exposição a conteúdos impróprios, a promoção da saúde mental diante do uso excessivo de telas, o estímulo à cidadania digital e o respeito aos direitos humanos no ambiente virtual. O PL tem autoria do deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA).

MARABÁ

PESQUISA

Uma pesquisa inédita desenvolvida pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), com apoio da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), está levantando informações sobre renda, consumo e condições de vida das famílias de Marabá. A Pesquisa de Orçamento Familiar de Marabá (POF-Marabá) utiliza metodologia inspirada na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), adaptada à realidade local para produzir dados que possam subsidiar políticas públicas, estudos econômicos e o planejamento do desenvolvimento do município.

OBJETIVO

A coleta de informações é realizada por meio de entrevistas presenciais em domicílios das zonas urbana e rural, abordando temas como composição familiar, fontes de renda, despesas com alimentação, transporte, educação, saúde, habitação e aquisição de bens. Os dados permitirão analisar padrões de consumo, custo de vida, desigualdade social, segurança alimentar e outros indicadores socioeconômicos, ampliando o conhecimento sobre a dinâmica econômica da região.

META

Coordenada pelo Laboratório de Inflação e Custo de Vida de Marabá (Lainc/Unifesspa), a pesquisa prevê a visita a pouco mais de 200 domicílios por mês, com a expectativa de concluir o levantamento até o fim do ano.

MERCADORIAS

APREENSÃO

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu mercadorias sem documentação fiscal regular que estavam ocultas em meio a peças destinadas ao setor de mineração durante fiscalização realizada na quarta-feira (1) na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, localizada na rodovia PA-447, em Conceição do Araguaia. A carga, avaliada em R$ 59.128,50, saiu de Contagem (MG) com destino a Canaã dos Carajás. Durante a fiscalização, foi identificada divergência entre o peso informado na nota fiscal e o volume transportado, o que motivou a conferência física do veículo. No interior da carga, os fiscais encontraram produtos, como confecções, panelas, acessórios eletrônicos e maquiagens, acompanhados de notas fiscais referentes a uma operação interna em Lagoa da Prata (MG), consideradas inidôneas para acobertar o transporte até o Pará.

ANIMAIS

ATENDIMENTO

Ao longo desta semana, a prefeitura de Belém vai levar serviços veterinários gratuitos a Mosqueiro. A iniciativa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda) vai oferecer atendimento para cães e gatos até 10 de julho, sempre das 8h às 14h. A ação também incentiva a prevenção de doenças e promove mais qualidade de vida para os animais e seus tutores.

FREI GILSON

VIGÍLIA

Grande estrela da igreja Católica, frei Gilson vai desembarcar na capital paraense em setembro para a Vigília dos 40 dias com São Miguel. O evento será no estádio Mnagueirão. Segundo a arquidiocese de Belém, serão 12 horas ininterruptas de oração e louvor, com pregação. Além de drei Gilson estão previstas atrações como Banda Arkanjos e Eliana Ribeiro.

Em Poucas Linhas

► O ex-vice-prefeito de Belém, Edilson Moura assumiu a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (STRE) no Pará. Ele substitui o servidor Paulo Gaya, que se afastou do cargo para concorrer a uma vaga de deputado federal nas eleições deste ano.

► O Hospital da Mulher do Pará, em Belém, realizou pela primeira vez uma cirurgia para tratamento da neuralgia do trigêmeo, doença que provoca dores intensas na face e compromete a qualidade de vida dos pacientes. O procedimento foi realizado pela equipe de neurocirurgia da unidade em uma paciente que não apresentava resposta satisfatória ao tratamento medicamentoso.

► A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou o projeto de lei do Executivo que cria o Centro Integrado de Governo de Parauapebas. A proposta, que segue para sanção da governadora Hana Ghassan, prevê a instalação de um polo regional para concentrar serviços de órgãos estaduais e federais, ampliando a descentralização da administração pública na região de Carajás. O novo centro reunirá estruturas da 14ª Regional de Saúde, Agência de Defesa Agropecuária (Adepará), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), entre outros órgãos.

► A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) passou a contar com uma agência do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) em sua sede, em Belém. Na agência, os beneficiários poderão realizar serviços como adesão e exclusão do plano, inclusão de dependentes, solicitação de adicional de cotas, emissão de segunda via da carteirinha e cadastro biométrico. A unidade também será a primeira do Iasep a oferecer teleatendimento médico aos servidores ativos, aposentados, pensionistas e dependentes.

► Depois de um início desacreditado, a seleção brasileira fez uma bela partida contra a Noruega, mas deixamos o empate escapar com um pênalti perdido e a falta de uma marcação eficiente ao gigante Erling Haaland, que foi o nosso carrasco da vez. Que venha 2030.