R70: 'Tem vantagens de promover jornadas mais flexíveis aos que queiram menos tempo de trabalho'

VÍTIMA

INCÊNDIO

Uma equipe da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) realizou, nesta sexta-feira (13), uma vistoria técnica na residência atingida por um incêndio na travessa Berredos, no distrito de Icoaraci, em Belém, na quinta-feira (12). Este foi o quarto incêndio registrado na capital paraense nos últimos sete dias. A casa atingida pertence à catadora de materiais recicláveis Maria Casemira Mendes Moraes, que mora com o filho, também catador. As 21 famílias que tiveram seus imóveis destruídos pelo incêndio foram cadastradas pela Cohab para receberem o benefício habitacional “Sua Casa”, do governo do Estado, destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional.

“DOPADORA”

BEACH TENNIS

O caso da suposta dopagem que envolve jogadoras de beach tennis em Belém nos últimos dias ganhou repercussão nacional. Até agora, o que se sabe é que uma atleta pode ter dopado adversárias com uma substância desconhecida para garantir a vitória nas partidas. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o delegado Yuri Vilanova, da Polícia Civil do Pará, revelou que já ouviu oito vítimas da suposta “dopadora da arena”, algumas com laudos médicos confirmando atendimento de emergência no dia dos jogos. Além disso, oito testemunhas também foram ouvidas para tentar montar esse quebra-cabeça com roteiro digno de novela.

INVESTIGAÇÃO

De acordo com o delegado Yuri Vilanova, titular da Delegacia do Consumidor (Decon), a principal suspeita será interrogada na próxima semana. A investigação indica que os episódios podem ocorrer há mais de seis meses. Agora, a raquetada que não se esperava: as partidas onde o crime pode ter ocorrido não valeram prêmio algum. Isso mesmo, foi só pela “glória” de vencer. Rivalidade extrapolada ou amor à competição? Quem sabe? O ponto certo nessa história é que contando ninguém acredita.

MUTIRÃO

RENEGOCIAÇÃO

Na próxima semana, entre os dias 16 e 20, o Procon Pará realiza a segunda edição do Renegocia, mutirão de negociação de dívidas para ajudar os consumidores na prevenção e tratamento do endividamento. A ação será realizada sempre das 8h às 14h, na sede da instituição, em Belém, e a iniciativa é coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério de Justiça e Segurança Pública, em parceria com os Procons estaduais e municipais.

ENDIVIDAMENTO

Destinado aos consumidores com necessidade de negociar dívidas, o evento tem o objetivo de prevenir o superendividamento. Entre os credores convidados a participar estão as fornecedoras de energia elétrica e água, companhias de telefonia e bancos. A cada dia serão distribuídas 50 senhas. Consumidores interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e documentação que comprove a dívida, como contratos, faturas, avisos, protocolos e correspondências.

ACORDO

DEBATE

Representantes do governo do Pará, além de membros do setor produtivo e da sociedade civil, devem participar de uma audiência pública conjunta das Comissões de Meio Ambiente (CMA) e de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal, para discutir os impactos do acordo de parceria entre o Mercosul e a União Europeia (UE), anunciado no início deste mês. A iniciativa foi proposta pelo senador Beto Faro (PT-PA) e terá o intuito de debater os desafios e oportunidades de um tratado que levou mais de duas décadas para ser concluído.

CONVIDADOS

Entre os convidados para a audiência estão representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, do Meio Ambiente e da Agricultura, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT). A diversidade de participantes busca garantir um diálogo amplo sobre o acordo, que pode impactar a economia paraense, hoje centrada em commodities.

VACINA

SAÚDE

Está disponível nos centros e clínicas particulares de vacinação do Brasil a vacina Prevenar 20, desenvolvida pela Pfizer. O imunizante é indicado para prevenção das doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae, a principal causa de morbidade e mortalidade em todo o mundo, afetando todas as faixas etárias.

EM POUCAS LINHAS

➤ Mais de 76 mil vagas de estágio estão abertas em todo o País até janeiro de 2025, de acordo com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). Os cursos com mais vagas são administração, direito, marketing, contabilidade, comunicação (publicidade e propaganda, relações públicas, jornalismo e outros), construção civil, tecnologia e os da área da saúde. Apenas no Norte são 5,5 mil vagas. Já o Nordeste contabiliza 25 mil oportunidades de estágio e lidera o ranking nacional, seguido do interior de São Paulo (17 mil) e da capital paulista (16 mil). O Centro-Oeste tem 5,3 mil oportunidades e o Distrito Federal, 4,1 mil.

➤ No início deste mês, o pesquisador do Instituto Tecnológico Vale - Desenvolvimento Sustentável (ITV), Gabriel Salomão, foi eleito membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências (ABC) para o ano de 2025. A escolha se deu durante eleição da assembleia geral da entidade, que seleciona jovens cientistas de destaque no Brasil. O reconhecimento ao pesquisador se deu por conta de dois estudos que integram o grupo de Geologia Ambiental do ITV, incluindo o “Background geoquímico da bacia do rio Itacaiúnas, no Pará”.

➤ O resultado final do I Prêmio de Jornalismo do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) será divulgado em 16 de janeiro. A premiação dos vencedores em cada uma das quatro categorias deverá ocorrer no fim do mês. A premiação tem o tema “O Tribunal de Contas do Estado do Pará e o fortalecimento da cidadania” e contemplará as três melhores reportagens nas categorias telejornalismo, radiojornalismo, jornalismo impresso e webjornalismo.