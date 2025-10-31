R70: 'Tem uma celeuma no Brasil sobre a exploração de petróleo', diz Lula sobre Margem Equatorial

Cotas LGBTQIA+

Maior universidade federal do País, a UFRJ aprova reserva de 2% de suas vagas para transexuais.

Para 2026

Governo define condições de linha de financiamento do BNDES para ajudar aéreas e prevê até R$ 10 bilhões.

COP

EXPECTATIVA

O pessimismo em relação à realização da COP 30 em Belém está dando lugar a projeções positivas de especialistas da área. Este é o caso do economista e professor da Universidade de São Paulo José Eli da Veiga, que publicou artigo afirmando que a COP 30 pode se tornar a mais bem-sucedida conferência do clima da história, superando inclusive o Acordo de Paris, firmado em 2015.

“ACORDO DE BELÉM”

Apesar do cenário internacional adverso, marcado por tensões geopolíticas, Veiga diz acreditar que o encontro poderá resultar em avanços concretos na transição energética e na construção de um novo pacto global pelo clima. Segundo ele, o sucesso da COP 30 dependerá da criação de um “Acordo de Belém”, capaz de corrigir fragilidades do Acordo de Paris, considerado “muito frouxo” por não ter garantido o cumprimento das metas climáticas.

AGRO

SOLUÇÕES

A presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Silvia Massruhá, entrega hoje, em Brasília, ao presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, o documento “Contribuições da Embrapa para o Mutirão Global Contra a Mudança do Clima”. A publicação reúne propostas para o enfrentamento das mudanças do clima, elaboradas a partir das pesquisas científicas da Embrapa e dos debates realizados durante os Diálogos pelo Clima, entre os meses de maio e outubro, nos seis biomas brasileiros, além de um diagnóstico nacional dos principais desafios da agropecuária e propostas de ações voltadas à adaptação, mitigação e resiliência dos sistemas produtivos. O ex-ministro da agricultura Roberto Rodrigues, enviado especial da agricultura à COP 30, receberá o documento durante o evento.

JUSTIÇA

REMOTA

No período de 1 a 23 de novembro, os servidores que atuam na sede do Tribunal de Justiça do Estado (TJE) cumprirão expediente remoto. A medida valerá também para os demais municípios da Região Metropolitana de Belém (RMB) - Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Castanhal e Barcarena. Durante a COP 30, o complexo localizado na Almirante Barroso - que abriga a sede do Tribunal e o Anexo 1, onde fica a Corregedoria-Geral de Justiça - será cedido, temporariamente, à Organização das Nações Unidas (ONU), devendo comportar também delegações internacionais que virão a Belém para o evento.

INTERNACIONAL

DESTAQUE

O professor da Universidade do Estado do Pará (Uepa) Pedro Fernando Vasconcelos voltou a integrar o seleto grupo dos 100 mil cientistas mais influentes do mundo, segundo o ranking Updated Science-wide Author Databases of Standardized Citation Indicators 2025, elaborado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em parceria com a editora Elsevier. O pesquisador está entre os 2% dos cientistas mais influentes em suas áreas de atuação e figura na listagem desde 2020. A classificação leva em conta o impacto e a relevância das citações científicas em escala global, com base em dados da plataforma Scopus (Elsevier).

REFERÊNCIA

Com mais de 371 artigos publicados e 65 capítulos de livros, Vasconcelos é uma das principais referências nacionais em virologia, microbiologia e medicina tropical, destacando-se, entre outros trabalhos, pelo artigo “Newborns with microcephaly in Brazil and potential vertical transmission of Oropouche virus: a case series”, publicado na revista Lancet Infectious Diseases em 2025. Membro da Academia Brasileira de Ciências e docente há mais de 17 anos no curso de Medicina da Uepa, Vasconcelos afirmou que o reconhecimento é motivo de orgulho.

TECNOLOGIA

ZONE

O Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá sedia, de 10 a 14 de novembro, a Tech Zone. A programação integra o calendário da COP 30 e vai reunir pesquisadores, gestores públicos, representantes de instituições de ensino, startups, organizações da sociedade civil que participarão de painéis, palestras e exposições temáticas voltadas a desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável da região.

Em Poucas Linhas

► O Hospital Regional do Baixo Amazonas, no município de Santarém, foi selecionado entre os 15 melhores projetos do Brasil no Prêmio Amigo do Meio Ambiente (Pama) 2025, promovido pelo projeto “Hospitais Saudáveis”. A premiação, realizada no dia 28 de outubro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, reconhece as ações de sustentabilidade desenvolvidas por instituições do Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade foi o único hospital público das regiões Norte e Nordeste a ser premiado.

► Atletas paraenses conquistaram oito medalhas, sendo seis de ouro e duas de prata, no Mister Universe Brasil 2025, uma das maiores competições da Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness (IFBB), realizada em 25 e 26 de outubro, em Belo Horizonte (MG). Com apoio do governo estadual, a equipe também garantiu vagas para o Mundial de Fisiculturismo, que ocorrerá em dezembro, na Espanha. O grande destaque da delegação foi Roberto Costa, que fez história ao conquistar três títulos - campeão nas categorias Seniores Bodybuilding Master +50 anos, Clássico Master +50 anos e Overall Clássico Master -, além do troféu de Melhor Treinador.

► A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) informa que o Espaço São José Liberto não abrirá ao público no feriado de Finados, no domingo (2). As atividades serão retomadas na terça-feira (4).

► Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), responsável pela administração do Mercado de São Brás, informou que no domingo, feriado de Finados, o espaço abrirá no horário normal, de 10h a 0h. A Feira de São Brás, na área externa do Mercado, também funcionará normalmente, das 7h às 16h. Já a Praça de Alimentação da Feira abrirá das 7h às 15h.