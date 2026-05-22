R70: 'Tem que ser investigado, como todos, como estou sendo', diz Nogueira sobre Flávio Bolsonaro

Desaceleração de preços

Consumo de café sobe 2,44% no primeiro quadrimestre deste ano. Setor espera safra recorde para 2026.

Esperança

Fiocruz vai produzir remédio de alto custo contra esclerose para o SUS. Produção nacional deve aumentar alcance.

NEGROS

EMPREENDEDORES

Os estados do Pará, Amapá e Amazonas lideram o ranking das unidades da Federação com maior representatividade de empreendedores negros. Os dados são da pesquisa “Empreendedorismo Negro no Brasil Sob a Ótica da Pnad Contínua”, realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Foram analisados números do 1º trimestre de 2012 até o 4º trimestre de 2025. Nos três estados, para cada 100 pessoas negras a partir de 14 anos, 18 ou mais são donas de negócio.

COMPARAÇÃO

O Acre é o que apresenta a menor proporção entre as unidades da Federação, com 10,4% de donos de negócios negros na comparação com a população negra. O Distrito Federal e a Paraíba ficam em penúltimo lugar no ranking, ambos com o mesmo percentual: 12,8%. O estudo do Sebrae informa que o País já soma 15,8 milhões de negros donos de negócio, um crescimento de 30% nos últimos dez anos. Em contraste, os empreendedores brancos totalizam cerca de 14 milhões, com crescimento de 21% no período.

FLÁVIO

AGENDA

O senador Flávio Bolsonaro reagendou para o início de junho a agenda política que cumpriria em Belém ao lado de lideranças do Partido Liberal no Pará. A informação foi confirmada pelo deputado federal Éder Mauro e pelo deputado estadual Rogério Barra, que destacaram que a mudança ocorreu em razão de um compromisso estratégico nos Estados Unidos. Eles informaram que Flávio Bolsonaro foi convocado para uma agenda internacional no início da próxima semana e vai participar de reuniões de alto nível no cenário político norte-americano, incluindo um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

CONFERÊNCIA

SANTARÉM

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), em parceria com a Escola Superior de Advocacia do Pará (ESA-PA), dá início a uma extensa programação de eventos regionais que antecedem a Conferência Estadual da Advocacia, marcada para setembro. Ontem, a primeira Conferência Regional da Advocacia foi realizada em Santarém, reunindo profissionais, estudantes e representantes do sistema de Justiça em uma agenda voltada ao fortalecimento da advocacia paraense e à qualificação profissional.

PROGRAMAÇÃO

Na pauta, temas atuais e estratégicos para o exercício da advocacia, como advocacia eleitoral, planejamento previdenciário, gestão e marketing jurídico, advocacia com perspectiva de gênero e inteligência artificial aplicada ao Direito. A programação regional seguirá ainda por municípios como Paragominas e Redenção.

REBANHO

CADASTRO

Novo Repartimento será a primeira parada do mutirão da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) de regularização do cadastro de rebanhos de todas as espécies no sudeste paraense. A ação faz parte do projeto “Adepará Itinerante”, criado para ampliar os serviços da agência junto às comunidades rurais, fortalecendo a defesa sanitária animal e promovendo orientação técnica aos produtores. Durante o mutirão, entre 25 e 29 de maio, os produtores poderão atualizar o cadastro agropecuário obrigatório, além de receber orientações sobre prevenção de doenças, identificação animal, manejo adequado e bem-estar animal. As equipes técnicas seguirão para Tucuruí e Pacajá entre os dias 1º e 5 de junho.

PETRUS

EMPREGO

O Governo do Pará iniciou articulações com a Petrobras para estruturar um plano de qualificação profissional voltado à futura cadeia produtiva de petróleo e gás na Margem Equatorial. A proposta será debatida em reunião entre equipes técnicas da estatal e da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), prevista para a próxima semana. O foco é a preparação de trabalhadores paraenses para ocupar vagas técnicas, operacionais e estratégicas do setor. Segundo estimativas do Programa Petrus, desenvolvido pela Seaster, o Pará poderá gerar mais de 50 mil empregos diretos e indiretos entre 2027 e 2030, além de qualificar cerca de 30 mil trabalhadores.

Em Poucas Linhas

► Mais um nome deve surgir na corrida ao Senado pelo Pará. O professor e ex-vereador de Belém Fernando Carneiro tem sido pressionado para disputar o cargo pelo Psol, na chapa encabeçada pela professora Araceli Lemos, candidata ao governo.

► Nos próximos dias 28 e 29 de maio, a Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará (EJPA), em parceria com a 1ª Vara da Infância e da Juventude de Belém, promove o 3° Seminário de Adoção: O Direito de Pertencer. As inscrições podem ser feitas até o dia 28, na modalidade presencial e on-line. As palestras vão abordar aspectos relacionados ao processo de adoção.

Membros do grupo político ligado a Daniel Santos, ex-PSB e atual Podemos, vivem dias de tensão. Ganhou repercussão nas redes sociais o embate entre o ex-deputado federal Wladimir Costa (Podemos) e Allen Rechene (Novo), apontados nos bastidores como interessados em uma vaga na Câmara Federal. Em resposta a declarações e áudios atribuídos a Wladimir com ataques e ameaças, Allen divulgou um vídeo exibindo os registros e relembrou episódios envolvendo a prisão do ex-parlamentar e o uso de tornozeleira eletrônica. O embate reforça o clima de disputa dentro do grupo político.

► Com o tema “Manejo: tudo começa por aqui”, será realizada entre os dias 25 e 27 de junho a quarta edição do Festival Açaí Pará. O evento é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e se inicia no dia 25, com o tradicional “avuado” no Porto do Açaí, em Icoaraci. A expectativa é receber mais de 500 batedores artesanais e produtores de diversas regiões do Estado.

► O projeto “eCult+ Espaços Culturais, mais Governança” ganhou sede física dentro do Vale Bioamazônico, o polo de economia criativa localizado no Parque da Cidade. O novo espaço, ocupado em parceria estratégica com a Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult), será o ponto de partida para o programa de expansão da plataforma digital que centraliza informações sobre espaços culturais do Pará.

► Entre os dias 13 e 20 de maio, a Base Fluvial Candiru, no estreito de Óbidos, fez cinco apreensões de entorpecentes que somaram quase meia tonelada de drogas interceptadas nos rios paraenses.