R70: 'Tem muitos criminosos por aí', diz Javier Milei ao fazer ameaça sobre aprovação do 'decretaço'

Símbolos de uma era

Em janeiro Mickey e Minnie chegam aos 95 anos e se tornam domínio público, com a Disney perdendo os direitos autorais.



Patrimônio pop

Shakira ganha estátua gigante na Colômbia. Peça de bronze tem 6,5 m de altura e foi instalada em Barranquilla, onde nasceu a artista.

Javier Milei, presidente eleito da Argentina (J. Bosco)

“Tem muitos criminosos por aí.”

Javier Milei, presidente da Argentina, ameaçando fazer consulta popular se Congresso não aprovar “decretaço”. “Parte da lentidão dos legisladores se deve ao fato de também buscarem propinas. Alguns, eu digo”, afirmou.

HABILITAÇÃO

PRORROGADA



O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) decidiu prorrogar para 31 de dezembro de 2024 o prazo final para os candidatos que estavam com processos ativos desde o início da pandemia de covid-19, em 2020, até aqueles que iniciaram o processo de primeira habilitação já em 2023, possibilitando assim que possam concluir todas as etapas e exames para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial da União e só no Pará beneficia centenas de usuários que ainda não conseguiram concluir os processos, seja por problemas nos centros de formação de condutores, seja nas etapas obrigatórias de aprovação e validação dos exames.



MUTIRÕES



Ainda assim, durante o ano o órgão promoveu mutirões e ações itinerantes para agilizar os processos em andamento. Ao menos 30 mil pessoas foram atendidas de janeiro a novembro somente nas ações descentralizadas. Neste mês de dezembro foram abertas mais de 50 mil vagas para exames práticos mediante agendamento, 800 a mais em apenas uma semana. Até o dia 30 novos mutirões estarão ocorrendo em Belém e interiores com maior demanda de usuários para garantir a conclusão dos procedimentos.

PARLAMENTAR

MUDANÇA



O Partido Progressista (PP) ainda não confirmou se de fato vai receber na legenda o deputado estadual Aveilton Souza. Representante da região sudeste do Pará, do município de Novo Repartimento, ele foi expulso do Partido Liberal (PL) em um dos últimos atos antes do recesso de fim de ano do Conselho de Ética do PL. Além da expulsão, a sigla também deve requerer o mandato do parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), o que significa que o partido que o receberá poderá perder o parlamentar.



DISCUSSÃO



Nos bastidores, a informação é de que as negociações mais avançadas são com o PP, que é aliado do MDB, partido ao qual as ações do deputado Aveilton estariam mais alinhadas na Alepa. O alinhamento ao MDB teria sido, inclusive, a causa da expulsão de Aveilton Souza pelo PL, dirigido pelo deputado federal Éder Mauro, tendo o filho dele, o deputado estadual Rogério Barra, como vice-presidente, e que em outubro passado protagonizou uma acalorada discussão com o deputado Aveilton após a recusa deste em assinar um requerimento proposto por Barra para conceder o título de Cidadã do Pará à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.



MELANCIA



Na ocasião, da Tribuna da Alepa, Barra bravejou contra Aveilton, acusando-o de trair o bolsonarismo, e chegou a compará-lo a uma melancia partida, usando de fato a fruta na tribuna para representar o deputado Aveilton Souza, além de fazer referências a ele usando outras palavras que precisaram ser removidas dos anais da Casa, consideradas como ofensivas ao decoro parlamentar.

ÔNIBUS

DESPEDIDA



O empresário paraense Jacob Barata faleceu na manhã de ontem no Rio de Janeiro, aos 91 anos. Ele dedicou a vida ao setor de transportes e era conhecido como o “Rei dos Ônibus”. Barata começou no ramo em 1955, quando abriu com outros três sócios a Viação Elizabeth. Posteriormente ele fundou a Viação Rosane, que cresceu e se tornou o Grupo Guanabara, um dos maiores conglomerados de transporte de passageiros do Brasil, com mais de 20 empresas que fazem transporte urbano, intermunicipal e interestadual em ao menos oito estados. Só no Rio, a família opera com 11 empresas. Barata estava internado no Hospital Copa Star. O óbito foi decorrente de c falência múltipla dos órgão.

PASSAS

IMPRÓPRIAS



Cerca de 175 toneladas de uva-passa que seriam comercializadas no Brasil foram interceptadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) às vésperas do Natal. As frutas estavam contaminadas por ocratoxina A, uma substância produzida por alguns tipos de fungos que, em condições ambientais adequadas, pode estar presente em produtos alimentares, como cereais, uvas e outras frutas secas ou alimentos processados, como vinho e cerveja. O volume de apreensões corresponde a 6,72% do total importado pelo Brasil no ano, que foi de 2,8 toneladas. Agora o Mapa fará nova fiscalização antes do ano-novo, já que as passas são bastante consumidas nesta época.

Em Poucas Linhas

► Depois da ampla repercussão sobre o desabamento do Porto Pelé, no bairro do Maracajá, em Mosqueiro, Vanessa Egla Rocha, da agência distrital da ilha, respondeu que a prefeitura de Belém abriu uma licitação para restaurar o espaço e dar manutenção aos demais portos da ilha. Ela afirmou a um radialista na web que o processo já estava em andamento e o prazo era de 30 dias, expirando em 27 de janeiro próximo. Trocando em miúdos, foi aberto ontem, um dia após a queda do porto consumido pela ferrugem.

► O Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do Pará (Sindipan) planeja a criação do 1º Curso de Tecnólogos em Panificação e Confeitaria da Amazônia, em uma parceria do setor com o Senai/Fiepa e a Universidade do Estado do Pará (Uepa). O objetivo é formar mão de obra qualificada na área, que no Pará ainda é muito carente de bons profissionais.

► Está confirmado o desembarque do ex-deputado estadual e atual presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa), Miro Sanova, no diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) de Ananindeua. A filiação deve ocorrer em poucas semanas. Na manhã desta quarta-feira, 27, Sanova participou de uma reunião de alinhamento com a ex-governadora Ana Júlia e coordenadores do partido no município. O convite foi feito há alguns dias por ela e pelo presidente do PT Belém, Bira Rodrigues.

► A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), em parceria com a Associação Pará Solidário, arrecada até esta quinta-feira, 28, entre seus colaboradores, roupas e brinquedos que não estão mais em uso, para doação. A ação visa reduzir os impactos do descarte irregular de bens de consumo, incentivando a economia circular no ambiente de trabalho, além da solidariedade.

► O Bosque Rodrigues Alves e a praça Milton Trindade - o Horto Municipal - vão ter funcionamento diferenciado no fim de semana de Réveillon. No sábado, 30, o Bosque Rodrigues Alves abre das 8h às 14h, com fechamento no domingo, 31, e segunda-feira, 1º de janeiro. O Horto funcionará no sábado das 8h às 18h e no domingo, das 8h às 14h. Na segunda o espaço estará fechado.