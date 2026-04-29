R70: 'Sou mais fiscalista e mais liberal na economia', diz Simone Tebet

Estados Unidos

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Aéreas na mira

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EDUCAÇÃO

INDÍGENA

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou o Projeto de Lei 617/2025, de iniciativa do Poder Executivo, que institui a Política Estadual de Educação Escolar Indígena. A matéria recebeu emendas do deputado Carlos Bordalo (PT), relator na Comissão de Direitos Humanos, que aprimoram o texto sem alterar sua essência. Entre os avanços, destacam-se a garantia de participação efetiva dos povos indígenas nas instâncias de governança e o respeito ao direito à consulta prévia, livre e informada, conforme a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

EMENDA

Outra emenda assegura a manutenção integral de direitos já previstos em legislações anteriores, evitando retrocessos. Segundo Bordalo, as alterações fortalecem a política pública e ampliam a segurança jurídica. Com a aprovação, afirma, o Pará avança na consolidação de uma educação indígena mais inclusiva, intercultural e alinhada às realidades dos territórios.

ESCALA

INTERLOCUÇÃO

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) Alex Carvalho, se colocou à disposição para atuar como interlocutor com parlamentares nas discussões sobre o fim da escala 6x1 no Congresso. Em reunião da diretoria da Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta terça-feira (29), em Brasília, ele defendeu que o tema seja tratado com mais profundidade e longe de “apelos eleitoreiros”.

DEBATE

Para Carvalho, é essencial ampliar o diálogo, com racionalidade, garantindo segurança jurídica e equilíbrio nas relações de trabalho. O assunto ganhou espaço diante das movimentações no Congresso, onde frentes como a Parlamentar do Empreendedorismo articulam ampliar o debate para uma revisão maior das regras trabalhistas, além da jornada. Parlamentares também cobram estudos sobre impactos econômicos e fiscais, demanda apoiada pelo setor industrial.

RESIDÊNCIA

HOSPITALAR

Além do destaque em transplantes de córneas, com um balanço de 90 doações só nos primeiros quatro meses de 2026, o Hospital Ophir Loyola, em Belém, também vem se destacando na área de ensino, fazendo parte da reestruturação da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, que reforça o debate sobre a formação de profissionais para o Sistema Único de Saúde (SUS). No Pará, o Ophir Loyola se consolida como um dos principais centros formadores da região Norte.

PROGRAMAS

Por meio da Diretoria de Ensino e Pesquisa (Diep), a instituição mantém 21 programas de residência (médica, uniprofissional e multiprofissional), reunindo 157 residentes em formação em diversas áreas da saúde, com destaque para a oncologia e os cuidados paliativos.

CRÉDITO

RURAL

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater Pará) articula crédito rural para extrativistas de açaí do Furo das Marinhas, em Mosqueiro. A iniciativa prevê financiamentos ainda neste semestre via Pronaf B, com contratos no Banco da Amazônia, beneficiando comunidades como Bacabeira, Mutucum e Xiteua. Os valores chegam a R$ 12 mil para homens e R$ 15 mil para mulheres, voltados ao manejo e à produção local. As famílias também atuam com mandioca, criação de animais, piscicultura e artesanato.

ABELHAS

CADASTRO

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) conclui nesta semana o mutirão de cadastro de criadores de abelhas em municípios do nordeste paraense, como Santarém Novo, São João de Pirabas, Primavera e Quatipuru. A ação integra o Programa Estadual de Saúde das Abelhas, com foco no fortalecimento da apicultura e da meliponicultura. Além do cadastro, há reuniões técnicas sobre sanidade e notificação de doenças. O registro permite mapear áreas, orientar ações de vigilância e ampliar o acesso dos produtores a suporte técnico.

VICE

CHAPA

O candidato a vice na chapa do Psol ao governo do Pará, liderada por Araceli Lemos, deve ser de Santarém, no oeste paraense. O nome mais cotado é o de Márcio Pinto, que disputou as eleições para vereador em 2024 no município. Ele e Araceli são professores. A chapa ao Senado ainda está indefinida, mas dois nomes já aparecem na linha de frente: professor Conti e ex-vereadora de Belém Gizelle Freitas.

Em Poucas Linhas

► A deputada estadual Diana Belo (União Brasil) destinou R$ 500 mil em emendas para Capitão Poço, sendo R$ 200 mil para a compra de uma ambulância e R$ 300 mil para revitalizar a praça da comunidade Santa Luzia do Induiá. Até agora, a prefeitura ainda não se manifestou sobre a execução dos recursos. Situação semelhante ocorreu em 2023, quando o deputado estadual Erick Monteiro (MDB), natural do município, articulou a aquisição de uma ambulância de R$ 241,3 mil por meio de emenda federal. Também não houve avanço em outra emenda de R$ 500 mil, destinada ao asfaltamento de ruas da cidade, obra muito cobrada pela população.

► Com mais de 90% das obras concluídas, o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém, entra na fase final de modernização. A entrega inclui Centro Cirúrgico, UTIs Adulto e Pediátrica e ampliação da Emergência Cardiológica, elevando a capacidade de atendimento e reforçando a assistência de média e alta complexidade no Estado.

► A Secretaria de Estado de Planejamento (Sefa) promove até hoje (29), em Belém, a 1ª Conferência Estadual dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O evento reúne sociedade e instituições para debater propostas alinhadas à Agenda 2030.

► O Arraial do Pavulagem apresenta amanhã (30), o calendário da quadra junina em coletiva de imprensa a partir das 10h no Teatro Estação Gasômetro. Às 16h será o lançamento oficial do Arrastão, com inscrições para idosos e pessoas com deficiência; e às 19h, roda cantada com artistas convidados.

► A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) promove às 16h de hoje, em Santarém, a cerimônia de recondução da reitora Aldenize Ruela Xavier e da vice-reitora Solange Ximenes para o mandato 2026-2030.

► A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) promove amanhã mais uma edição de “Uma Noite no Museu”, com programação gratuita em Belém das 17h às 22h. O circuito inclui visitas guiadas em museus e espaços parceiros.