R70: 'Sou apaixonado pelo Brasil, mas um amante não correspondido'

Conexão

Só 11% das escolas municipais e estaduais do país têm acesso à internet com a velocidade adequada, indica pesquisa do NIC.br.

Mais Médicos

Profissionais formados fora do país ganharam espaço dentro do programa e são, atualmente, 39% da mão de obra empregada.

Ciro Gomes (J. Bosco)

"Sou apaixonado pelo Brasil, mas um amante não correspondido.”

Ciro Gomes, ex-candidato à Presidência, se diz descrente com o sistema democrático brasileiro e afirma não ter mais “disposição” para disputar eleições.

CAMPANHA

FINANCIAMENTO

Os partidos políticos que pretendem renunciar ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) têm até o próximo dia 3 de junho para comunicar a decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Essa opção é para os partidos que optarem por bancar a campanha com recursos vindos de outras fontes de arrecadação, como as doações voluntárias, que desde o último dia 15 estão liberadas aos pré-candidatos. É permitida a arrecadação prévia por meio de financiamento coletivo, desde que o processo obedeça todas as regras referentes à propaganda eleitoral na internet e não haja a cobrança de votos. A Justiça Eleitoral avalia que dentro deste prazo, que se encerra em 3 de junho, os pré-candidatos poderão verificar a necessidade ou não de uso do fundo partidário.

CONTAS

Já em 20 de julho, partidos e candidatos devem enviar à Justiça Eleitoral os dados com a prestação de contas sobre os recursos financeiros recebidos para o financiamento de campanha, observado o prazo de 72 horas do recebimento desses recursos, para fins de divulgação na internet.

CACAU

SUSPEITO

Uma carga com 126 sacas de amêndoas de cacau foi apreendida pelos fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) na madrugada deste sábado, no porto hidroviário de Almeirim, na região do Baixo Amazonas. A carga era transportada em um barco que saiu do Amazonas com destino ao Pará. A Gerência de Trânsito da Adepará foi informada por denúncia anônima sobre a irregularidade e os fiscais conseguiram interceptar a embarcação. As amêndoas de cacau estavam armazenadas em sacas velhas, reutilizadas, e não foram apresentados os documentos obrigatórios, como o laudo de classificação das amêndoas.

VIGILÂNCIA

A Adepará tem intensificado as ações de vigilância do trânsito agropecuário para proteger o território paraense da praga moniliophthora roreri, agente causador doença conhecida como monilíase do cacaueiro, que pode provocar um impacto econômico grande, e negativo, ao Pará, hoje líder nacional na produção de cacau.

EDUCAÇÃO

Além do trabalho de fiscalização, agentes da Adepará levaram ações de educação sanitária à zona rural de Juruti, na região oeste do Pará, durante a semana. A cidade está na rota de risco para a doença e foi escolhida, justamente, porque está na divisa do Pará com o Amazonas, onde os focos da doença levaram à determinação de quarentena para toda a produção de cacau. A monilíase do cacaueiro é uma doença fúngica com alto potencial de disseminação e costuma ser devastadora para as culturas do cacaueiro e cupuaçuzeiro, causando podridão dos frutos e perdas que podem chegar a 100% da produção.

VER-O-PESO

MUDANÇA

A Prefeitura de Belém começa hoje o remanejamento dos trabalhadores da Feira do Ver-o-Peso. A ação é feita pela Secretaria Municipal de Economia (Secon), para viabilizar as obras de reforma geral do Complexo. No total, serão remanejados 1.100 trabalhadores, em uma empreitada que terá quatro etapas. Nesta primeira fase, 400 feirantes dos setores de polpa, maniva, raízes, artesanato e alimentação serão realocados à área do estacionamento. A conclusão do trabalho está prevista para amanhã. A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) também já começou a organizar o remanejamento próximo à praça do Relógio, em frente aos casarões históricos, para atender os trabalhadores da Feira do Açaí.

PROVISÓRIO

Embora seja provisório, a Prefeitura de Belém garante que o novo espaço destinado aos trabalhadores é seguro, com tendas suspensas para que não haja o risco de romper o piso por onde passam as tubulações. Também serão feitas as instalações elétrica e hidráulica e feitos os ajustes para o fácil acesso da população, com rampas e guarda-corpo. Somente nesta etapa das obras serão gerados 298 empregos, sendo 165 diretos e 133 indiretos. O investimento será de R$ 63 milhões.

Em Poucas Linhas

► Em resposta à matéria publicada em O Liberal sobre repasses do Sistema Único de Saúde (SUS), a Prefeitura de Ananindeua informou que ocupa “a primeira colocação no ranking nacional da saúde da família”. Na nota, a prefeitura afirma que todos os repasses de recursos a hospitais são feitos dentro da lei e pelo Ministério da Saúde, de acordo com a produtividade e o número de vidas atendidas, obedecendo somente a critérios técnicos.

► O Ministério da Saúde lançou uma nova campanha de vacinação contra a covid-19, na qual vai usar 9,5 milhões de doses atualizadas que protegem também da variante XBB.1.5. A pasta informou que as vacinas já estão sendo enviadas aos Estados, conforme o agendamento junto à operadora logística. A meta é imunizar pelo menos 70 milhões de pessoas.

► Belém vai receber no próximo mês de junho, nos dias 21 e 22, o “Summit Gestão e Negócios”, que será realizado no Grand Mercure Belém. São esperadas 400 pessoas, entre empresários, gestores e profissionais de diversas áreas interessados em trocar experiências.

► Fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam 26 toneladas de resíduo de pimenta-do-reino na madrugada de ontem, no município de Dom Eliseu, nordeste do Pará. A mercadoria está avaliada em R$ 321 mil, mas o valor declarado na nota fiscal era de R$ 10.600. O material foi encontrado em um caminhão-baú, que saiu de Irituia com destino a Guarulhos, em São Paulo.

► Brasília recebeu ontem a primeira Parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência. A programação contou com uma série de apresentações artísticas com grupos formados exclusivamente por pessoas com deficiência (PcD).

► A Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabilizou 200 toneladas de alimentos doados, que foram encaminhadas a 167 municípios.