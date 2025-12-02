R70: 'Sossego eleitoral', diz ministra Cármen Lúcia após testes em urnas eletrônicas

MapBiomas

CRUZEIROS

BELÉM

O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou ontem que o governo federal iniciou tratativas com a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil) para incluir Belém nas rotas nacionais e internacionais de cruzeiros. O Ministério do Turismo já encaminhou ofício à entidade destacando o potencial estratégico do Terminal Portuário de Outeiro, que foi modernizado para a COP 30. “Belém está mais perto de entrar na rota dos cruzeiros. Demos um passo decisivo para ampliar a oferta turística, fortalecer a Amazônia e atrair ainda mais visitantes”, publicou o ministro nas redes sociais dele.

INTERESSE

Nas tratativas, a pasta também ressaltou os aspectos logísticos, econômicos e comerciais da região, que permitem a construção de roteiros integrando a capital paraense a outros destinos. A expectativa é ampliar a oferta turística e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico local. Em resposta, a Clia Brasil manifestou interesse em contribuir tecnicamente para a promoção de Belém e informou que compartilhará dados da região com suas 43 companhias associadas — que somam 310 navios em operação e outras 81 embarcações encomendadas até 2036. A entidade também deve enviar informações técnicas e materiais promocionais sobre a infraestrutura portuária, logística e os atrativos turísticos, gastronômicos e culturais da capital paraense.

COOPERAÇÃO

ECONÔMICA

Aliás, a visibilidade internacional conquistada pelo Pará com a COP 30 já começa a render resultados concretos. De hoje a até o próximo dia 5, a prefeitura de Bragança vai receber uma delegação de investidores de Camarões em missão internacional voltada à cooperação econômica. A comitiva africana vem conhecer o potencial produtivo da região, com foco nas cadeias do pescado, agricultura, agroindústria e derivados da mandioca.

NEGÓCIOS

A agenda inclui visitas técnicas, ações culturais e apresentação institucional sobre oportunidades de novos negócios no Pará, especialmente na região Bragantina, com maior vocação pesqueira.

COLETA

SUSTENTÁVEL

A Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves) divulgou o balanço da atuação de seus cooperados, em sua grande maioria mulheres, durante a COP 30. Ao todo, 855 toneladas de resíduos foram retiradas dos ambientes oficiais do evento e das principais rotas de circulação em Belém.

VIAS

As avenidas estratégicas, por onde circularam delegações e chefes de Estado, concentraram o maior volume: 700 toneladas recolhidas em vias como Nazaré, José Malcher, Magalhães Barata e Gentil Bittencourt. Já dos espaços oficiais da Blue Zone, Green Zone e Aldeia COP foram retiradas 155 toneladas. Do total, 15 toneladas são de recicláveis, 21 de rejeitos, 72 de resíduos orgânicos e 47 de entulhos. O trabalho de separação segue em andamento para a destinação adequada dos materiais.

DESAFIOS

TRIBUTÁRIOS

O município de Santarém sedia, hoje (2), a edição local do “Conexão CNM – Qualifica”, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), com apoio da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep). O encontro, gratuito para cidades filiadas e regularizadas, tem o objetivo de preparar secretários e técnicos municipais para os desafios da nova arquitetura tributária do País, aprovada no último dia 26, e que aumenta a faixa de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, uma medida que foi aprovada no Senado e na Câmara por unanimidade.

SÃO BRÁS

MERCADO

Inaugurado há menos de dois meses, o novo Mercado de São Brás se consolida como espaço gastronômico, cultural e turístico de Belém, recebendo diariamente um número expressivo de visitantes. Desde 9 de outubro, quando foi entregue, o espaço já contabilizou mais de 350 mil pessoas que passaram pelo local.

PM

FORMAÇÃO

Construído na área contígua à estrutura que foi preparada em Belém para a COP 30, o Centro de Formação da Polícia Militar (CFAP) foi inaugurado ontem. Localizado próximo ao Hangar, o novo prédio possui um heliponto elevado para decolagens emergenciais ou estratégicas.

Em Poucas Linhas

► A edição de O Liberal desta segunda-feira (1) publicou, erroneamente, uma foto do Templo Central da Assembleia de Deus em Belém em uma matéria que tratou da eleição para a direção da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Pará (Comieadepa), que ocorre hoje (2). Reiteramos que a imagem publicada não está ligada, em nenhum grau, à Comieadepa - uma vez que são organizações completamente distintas. Aos leitores, aos integrantes da Comieadepa e à comunidade da Assembleia de Deus, a redação agradece o feedback dado à nossa edição e deixa seu pedido de desculpas pelo equívoco.

► A Vila ABC, no município de Portel, ilha do Marajó, recebe no próximo dia 5 uma ação com oferta de serviços de saúde, assistência social, atividades recreativas para crianças e feira comunitária. A programação será realizada pela Fazenda Pacajá, das 8h às 14h, na Escola Walter Garcia e na Unidade Básica de Saúde (UBS) da localidade, e é totalmente aberta para a comunidade.

► Uma oportunidade de intercâmbio para jovens paraenses está com inscrições abertas até 25 deste mês. O Innovation & AI Experience, programa intensivo e presencial de duas semanas em Madri, realizado na IE University, proporciona uma jornada de aprendizagem prática e experimental, em um ambiente multicultural. O programa será realizado em julho de 2026, com atividades conduzidas em inglês e espanhol. As despesas com passagens, hospedagem e atividades culturais serão custeadas pelo Banco Santander, e os interessados podem se inscrever no site da instituição financeira.

► Definitivamente na rota dos grandes eventos, Belém vai sediar pela primeira vez o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, de 16 a 21 deste mês. Sada Cruzeiro, Vôlei Renata e Praia Clube representam o Brasil na disputa, que também conta com equipes de Itália, Polônia, Catar, Japão e Líbia. Os jogos serão no Mangueirinho e as entradas custam de R$ 65 a R$ 1 mil, à venda no site da Banca do Ingresso.