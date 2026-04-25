R70: 'Somos pessoas com voz, com sonhos e lutamos diariamente para viver com dignidade', diz Janja

Brasil tem déficit bilionário

País registra saldo negativo de US$ 6 bi nas contas externas, em março, com queda de superávit na balança comercial.

UE e EUA fecham acordo

União Europeia e Estados Unidos firmaram ontem um plano de ação sobre minerais críticos para conter dependência da China.

SAÚDE

INVESTIMENTO

Com investimento total de R$ 107,9 milhões, o governo federal anunciou, ontem, ordens de serviço para construção de 47 unidades de saúde no Pará. Serão quatro Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), um Centro Especializado em Reabilitação (CER) e 42 Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os recursos fazem parte do Novo PAC Saúde. O anúncio foi feito em cerimônia realizada na Superintendência do Ministério da Saúde.

DIEESE

SUBVENÇÃO

O governo federal prorrogou até 5 de maio, o prazo para que Estados e o Distrito Federal façam a adesão à cooperação financeira voltada à subvenção econômica do óleo diesel. A medida, formalizada por decreto publicado no Diário Oficial da União, amplia o período inicialmente previsto, que se encerraria em 22 de abril, permitindo maior adesão dos entes federativos à política de redução de custos do combustível. A iniciativa integra o pacote de ações anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para conter os impactos da alta do petróleo, influenciada por tensões internacionais.

DESCONTO

A subvenção prevê desconto de R$ 1,20 por litro de diesel importado, sendo metade custeada pela União e a outra metade pelos estados, que podem contribuir por meio de pagamento direto ou retenção de recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE). O decreto também estabelece que não será necessária a aprovação de lei estadual específica para participação na cooperação, simplificando o processo e viabilizando a implementação mais rápida do subsídio em todo o País.

SHOW

VETO

O show da banda Guns N’ Roses, hoje, no Mangueirão, é vetado para crianças. Adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos, poderão ingressar no evento, desde que acompanhados de pai, mãe, responsável legal ou de terceiros maiores de 18 anos, devidamente autorizados por um dos genitores ou responsável legal.

TRABALHO

ITINERÂNCIA

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região realiza, de 6 a 8 de maio, ação itinerante em Concórdia do Pará. Já entre os dias 25 e 29 de maio, a ação itinerante será no município de Senador José Porfírio. Durante o período, serão oferecidos atendimentos e orientações sobre direitos trabalhistas, além do recebimento de reclamações trabalhistas.

PREFEITO

DERROTA

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou o recurso extraordinário apresentado pelo prefeito de Parauapebas, Aurélio Ramos de Oliveira Neto, contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, reconhecendo a prática de propaganda eleitoral irregular contra o deputado federal Éder Mauro. Com isso, ficam frustradas as tentativas de Aurélio de levar o caso ao Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão foi assinada pela ministra Cármen Lúcia.

MUNICÍPIOS

PREMIAÇÃO

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará está com inscrições abertas, até o próximo dia 30 de abril, para a segunda edição do prêmio “TCMPA de Boas Práticas”. Este ano, foi inserida uma nova categoria no concurso, que valoriza a cultura e os saberes populares, o que amplia a possibilidade da participação da sociedade civil. A coordenação do prêmio explica que, além de prefeituras e câmaras de vereadores, associações e pessoas físicas podem inscrever projetos. Os premiados de 2026 serão anunciados no segundo semestre deste ano, em cerimônia que contará com a participação de instituições regionais e nacionais. Em 2025, na primeira edição do “Boas Práticas”, o Tribunal recebeu mais de 300 projetos.

CULTURA

SELECIONADOS

O Centro Cultural da Justiça Eleitoral (CCJE), do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) anunciou o resultado final do Edital de Pautas Artísticas para 2026. A publicação selecionou propostas de exposições artísticas e lançamento de livro que irão compor o Calendário Cultural da Galeria do CCJE ao longo de todo este ano. Entre os projetos selecionados pelo Centro Cultural da instituição estão as exposições “22 Imagens Antes da Chuva”, de Pablo Fernandez e “Arqueologia dos Afetos”, de Karina Martins. Já na categoria Lançamento de Livro, o selecionado foi “Corpo do Infinito”, do autor Rian Oliveira.

EM POUCAS LINHAS

➤ A Fundação Cultural do Pará inaugura, na segunda-feira, 27, às 19h, o “Cine Alexandrino Moreira”, sala de cinema que funcionará na Casa das Artes, em Belém. O Cine Alexandrino Moreira faz parte do Circuito FCP de Cinema, que já conta com o Cine Líbero Luxardo, localizado na sede da FCP. A próxima etapa da expansão será a inauguração do Cine-auditório Pedro Veriano, na Casa da Linguagem.

➤ O Pará conquistou o primeiro lugar na categoria “Bibliotecas Públicas, Comunitárias e Privadas” do Prêmio Vivaleitura, com o projeto “Moara: Leitura do Mundo e da Comunidade”, desenvolvido em Santa Maria do Pará. O anúncio foi feito na quinta-feira (23), em Brasília, e reconheceu a iniciativa pelo incentivo à leitura em áreas rurais, garantindo investimento de R$ 50 mil ao projeto vencedor.

➤ O Theatro da Paz recebe, na próxima quarta-feira (29), uma programação especial em celebração ao Dia Internacional da Dança, com apresentações de grupos formados nas Usinas da Paz. A iniciativa é promovida pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura do Pará e da Secretaria de Articulação da Cidadania do Pará, como parte das ações do programa TerPaz. Intitulada “Do Território ao Palco: Usinas da Paz em Dança”, a atividade contará com duas sessões, às 16h e às 19h, reunindo grupos de diversos territórios atendidos pelo programa, como Cabanagem, Benguí, Guamá, Terra Firme, Icoaraci e Jurunas/Condor, além de municípios da Região Metropolitana de Belém, incluindo Ananindeua, Marituba, Benevides e Castanhal.

➤ A governadora do Pará, Hana Ghassan, estará hoje em Tucuruí, para a entrega do segundo módulo da feira municipal. O investimento foi de R$ 19 milhões. A obra é resultado de convênio entre o Governo do Pará e a prefeitura.