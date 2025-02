R70: 'Somos independentes e harmônicos, como manda a Constituição', diz Luís Roberto Barroso, do STF

Certame

Comissão Nacional de Energia Nuclear abre concurso para 150 vagas com salários de até R$ 8 mil. Inscrições começam dia 18/2.

Crescimento

O agronegócio brasileiro já registrou a abertura de 20 novos mercados internacionais em 2025. Turquia e Arábia Saudita estão na lista.

Luís Roberto Barroso (J. Bosco)

"Somos independentes e harmônicos, como manda a Constituição.”

Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ressaltou a independência e harmonia com que os Três Poderes devem atuar no Brasil. O discurso se deu ontem, na abertura do Ano Judiciário de 2025.

TURISMO

AVALIAÇÃO

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Belém está fazendo um levantamento das condições estruturais de prédios e pontos turísticos da capital. O objetivo é avaliar reformas ou atualizações. Entre os pontos já visitados está o Cinema Olympia, o mais antigo do Brasil ainda em condições de funcionamento. O local, contudo, está com a programação suspensa desde 2020 por conta da pandemia de covid-19 e, posteriormente, das obras de restauração. Também já foram visitados o Teatro Popular Nazareno Tourinho e espaços no Boulevard da Gastronomia.

REINO UNIDO

PARCERIAS

Uma comitiva do Reino Unido passou a última semana em Belém para apresentar projetos de investimento em bioeconomia e discutir possíveis apoios financeiros para a execução de linhas estratégicas definidas pelo Estado nas agendas de biodiversidade e clima, focando em soluções inovadoras e sustentáveis, como o Parque de Inovação em Bioeconomia do Estado.

PARQUE

Com inauguração prevista para este ano, antes da realização da COP 30, em novembro, o parque será composto por dois armazéns localizados no Porto Futuro II. O primeiro voltado para um laboratório de fábrica, alavancando novos produtos, uso de tecnologia, startups e aceleração de empresas; e outro destinado a melhorar o ambiente de negócios sustentáveis. A iniciativa conta com apoio do governo britânico, por meio do UK Pact, para estruturação conceitual e implementação do Centro de Socioeconomia.

DESEMBARGO

AUMENTO

Foi publicada ontem, no Diário Oficial do Estado, a Lei Complementar que criou dez novos cargos de desembargador no Judiciário paraense.

NÚMEROS

Desse total, seis devem ser preenchidos imediatamente, incluindo dois destinados ao chamado quinto constitucional - indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção Pará. Os quatro cargos restantes serão preenchidos posteriormente, mediante autorização do Tribunal Pleno e verificação da disponibilidade orçamentária. Com a nova lei, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) passa a contar com 36 desembargadores, podendo chegar a 40.

PREFEITURAS

GOLPES

Prefeitos de várias regiões do País estão recebendo ligações, supostamente da Confederação Nacional dos Municípios, oferecendo ajuda de custo para viagem a um evento do governo federal denominado Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, que será realizado de 11 a 13 de fevereiro, em Brasília. Em troca da suposta ajuda, os golpistas pedem uma série de informações dos municípios. Ontem, a entidade divulgou nota informando que “nenhum de seus colaboradores faz esse tipo de contato” e avisando que o evento não é organizado pela Confederação, que participará apenas como apoio institucional.

DROGA

RECORDE

O ano mal começou e o Pará já registrou o que pode ser uma das maiores apreensões de droga da história do Estado. A ação foi resultado de uma abordagem, feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no município de Sapucaia. O veículo, que transportava milho para pipoca, foi parado e, durante a inspeção da carga, foram encontradas caixas com cocaína. Cada um dos 470 tabletes tinha peso aproximado de 1,1 kg da droga. A carga foi avaliada em R$ 98 milhões. O caminhão seguia para Barcarena, após iniciar viagem em Campo Novo do Parecis (MT).

BRUXA

EMERGÊNCIA

O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou, na semana passada, portaria declarando estado de emergência fitossanitária devido ao risco de surto da “vassoura de bruxa” da mandioca nos Estados do Amapá e do Pará. A declaração valerá por um ano e, segundo o Ministério, “visa reforçar as medidas de prevenção e evitar a dispersão da praga para outras áreas de cultivo”. A medida foi tomada depois que técnicos da Embrapa identificaram a praga nos plantios de mandioca das terras indígenas de Oiapoque, no Amapá.

Em Poucas Linhas

► O secretário municipal de Esporte e Lazer, Gleisson Oliveira, está na capital federal para reuniões nos Ministérios do Esporte e do Turismo, além de encontros com parlamentares. Na agenda, a busca por recursos para fortalecer as políticas públicas de apoio ao esporte em Belém. Oliveira promete priorizar a modernização de espaços esportivos, o fomento a programas sociais e o incentivo a atletas.

► O Instituto de Hemoterapia do Pará (Hemopa) intensificou as campanhas para manter os estoques de sangue. No último fim de semana, a instituição realizou ação que resultou na arrecadação de 256 bolsas, o que permitirá atender até 1.024 pacientes na rede hospitalar do Estado. Por conta do período chuvoso e da proximidade do Carnaval, muitos doadores deixam de comparecer aos postos de coleta de sangue. Daí a importância das campanhas.

► O governador Helder Barbalho entrega hoje, a partir das 16h, a Escola Estadual Aldebaro Cavalero de Macedo Klautau, no bairro Tapanã, em Belém. O investimento foi de R$ 5,8 milhões. A unidade oferece Ensino Fundamental Regular (8º e 9º anos), Ensino Médio Regular (1ª, 2ª e 3ª séries) e Educação de Jovens e Adultos Médio, nos turnos da manhã, tarde e noite. Para o atual ano letivo, estão matriculados 1.388 estudantes.

► O governo do Pará entregou nesta segunda-feira, 3, o primeiro documento de regularização fundiária destinado à conservação da natureza e proteção ambiental. O documento foi entregue ao CEO/fundador da Organização Não Governamental (ONG) Onçafari, Mario Haberfeld, e ao diretor-presidente da ONG Onçafari, Alexandre Rossi. O título se refere ao Refúgio de Vida Silvestre (Revis) Rios São Benedito e Azul, localizado nos municípios de Jacareacanga e Novo Progresso, na Região de Integração do Tapajós.