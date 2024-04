R70: 'Só quando a discussão política é exaurida que se recorre à Justiça', afiirma Rodrigo Pacheco

Antecipação

Proprietários de veículos com finais de placas 75 a 95 têm até segunda-feira para obter descontos no pagamento do IPVA.



Tarifa de energia

Aneel decide manter a conta de luz sem cobrança adicional no mês de maio. Bandeira verde está em vigor desde abril de 2022.

Rodrigo Pacheco (J. Bosco)

"Só quando a discussão política é exaurida que se recorre à Justiça.”

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que causou “perplexidade” o comportamento do Executivo, que buscou o Supremo Tribunal Federal para suspender a desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios.

COP

SAÚDE



A Prefeitura de Belém, o governo do Estado e o governo federal fizeram um diagnóstico para avaliação do risco de emergências de saúde durante a COP 30, que será realizada na capital paraense, em novembro de 2025. A partir desse diagnóstico, o Ministério da Saúde anunciou que realizará oficinas para o planejamento das ações e elaboração de um plano com foco em eventos de massa. Um primeiro workshop já foi realizado em março, quando foi discutido o cenário atual e o desenvolvimento dos projetos de intervenção necessários para a elaboração do plano.

CARNAVAL

TEMA



Neste sábado, as Escolas de Samba Associadas (ESA) lançam o tema único do Carnaval 2025: “A Amazônia”. A programação será no Museu de Arte de Belém (Mabe), a partir das 9h, com palestra do escritor João de Jesus Paes Loureiro e do engenheiro civil especialista em sustentabilidade Paulo Pinho, que abordarão “As multifaces da Amazônia para a construção carnavalesca”. De acordo com a organização, o objetivo é aproximar as escolas de samba das mobilizações para receber a COP 30.

ALEMANHA

RECURSOS



Uma comitiva da Alemanha, liderada pelo secretário executivo do Ministério de Cooperação Econômica e do Desenvolvimento do governo alemão, Jochen Flasbarth, visitou, nesta semana, a nova sala de monitoramento ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Semas), onde estão instalados equipamentos de tecnologia financiados pelo governo do país europeu, por meio do banco de desenvolvimento do país, o Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).



PROGRAMA



O financiamento ajuda a manter o programa Realiza Pará, que prevê investimentos para a proteção florestal, controle do desmatamento e estímulo à bioeconomia.



COOPERAÇÃO



O objetivo do programa é contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento, valorizando a floresta amazônica em pé por meio da promoção da bioeconomia, do apoio no controle do desmatamento e do fortalecimento da governança ambiental nos Estados do Amazonas e Pará.

DEFICIENTES

ATENDIMENTO



O Tribunal Regional Eleitoral vai manter, neste sábado, plantão para atendimento a pessoas com deficiência no Núcleo de Atendimento ao Eleitor, no bairro da Pedreira.



CADASTRO



O serviço estará disponível das 8h às 14h e será presencial. O objetivo é facilitar a regularização cadastral e oferecer a esse público as alterações necessárias antes do fechamento do cadastro, no dia 8 de maio. A ação conta com o apoio da Apae, Associação Paraense das Pessoas com Deficiência (APPD) e Projeto TEA.



RETA FINAL



E faltando pouco mais de uma semana para o encerramento do prazo para o cadastro eleitoral, o TRE está intensificando o chamamento dos eleitores que, a partir de segunda-feira, 29, podem agendar o serviço para o Núcleo de Atendimento ao Eleitor, na travessa Pirajá, no bairro da Pedreira, o Posto do TRE da travessa São Francisco, no bairro da Campina, além dos postos das Estações Cidadania dos shoppings. Para agendar, basta acessar o site oficial do Tribunal. Já o posto do Mangueirinho, que abre na segunda-feira, receberá os eleitores sem agendamento, das 8h às 16h.

TV

NOVIDADES



A partir de hoje, data em que a TV Liberal completa 48 anos, os telejornais da emissora ganham novas versões de vinheta de abertura. Os mapas agora também registram pontos de interesse de cidades da Grande Belém e do interior do Pará. A proposta é fortalecer a identidade regional do jornalismo da TV, que cobre 85 municípios paraenses.

PLANEJAMENTO

ESCUTA



Será realizada hoje a segunda oficina distrital do processo participativo de revisão do Plano Diretor de Belém. O encontro será no Distrito Administrativo da Sacramenta (Dasac), envolvendo os bairros da Sacramenta, Pedreira, Telégrafo, Miramar, Barreiro e Maracangalha. O Plano Diretor é o principal instrumento de planejamento e regulamentação da política urbana, dispondo sobre o ordenamento territorial e estabelecendo as diretrizes e prioridades para o futuro da cidade.

Em Poucas Linhas

► A Prefeitura de Belém certificou 33 alunos concluintes do curso de Cuidador de Idoso, realizado pelo programa de qualificação profissional Donas de Si, com certificados do Senac. O programa é operacionalizado pelo Banco do Povo. O objetivo dessas turmas foi profissionalizar quem atua nesse mercado, numa interseção com o projeto Ver-o-Cuidado, parceria da PMB com a ONU Mulheres que está desenvolvendo o Sistema Municipal do Cuidado em Belém. Os alunos foram indicados pela Federação das Empregadas Domésticas da Região Amazônica e pela Associação das Cuidadoras de Idosos do Pará.



► A Estação das Docas terá horário diferenciado na semana do feriado nacional do trabalhador, celebrado no dia 1º de maio. Atualmente, o local abre de domingo a quinta-feira, de 10h à meia-noite, e às sextas e aos sábados, de 10h à 1h, fechando às terças para realização de serviços das obras de reconstrução do complexo. Na semana de feriado, a Estação das Docas fechará, excepcionalmente, na segunda-feira, 29, e abrirá na terça, 30, véspera de feriado, funcionando das 10h à meia-noite. No Dia do Trabalhador, 1º de maio, o local também estará aberto ao público.



► O projeto de criação de abelhas nativas sem ferrão, desenvolvido desde 2022 no Parque Zoobotânico Mangal das Garças, ganhou destaque neste primeiro trimestre de 2024, após ser integrado ao projeto de educação ambiental e permitir que o público veja de perto o trabalho realizado. Algumas colmeias artificiais em formato de “casas” foram instaladas no Mangal, que atualmente possui sete casinhas onde são cultivadas espécies diversas. As casinhas das abelhas ficam localizadas nas proximidades da ilha das aves, no caminho da Reserva José Márcio Ayres, e podem ser observadas de perto durante o horário de funcionamento do Mangal das Garças.