R70: 'Só há uma maneira de manter Donald Trump fora do Salão Oval: nas urnas'

Compras até US$ 50

Governo suspende programa de incentivo ao setor automotivo até a aprovação da lei sobre “taxação das blusinhas”.

Expansão

Consumo de energia elétrica no Brasil atingiu 47.338 gigawatts-hora (GWh) em abril, segundo maior índice da série histórica.

Joe Biden (J. Bosco)

"Só há uma maneira de manter Donald Trump fora do Salão Oval: nas urnas.”

Joe Biden, presidente dos EUA, após a condenação do rival por fraude. Veredicto não impede que Donald Trump se candidate à Casa Branca nas eleições deste ano.

>SECA

QUEDA

Estudo divulgado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (Ana) aponta que em abril a seca se intensificou no Pará, embora tenha havido uma queda expressiva da área atingida pela estiagem. Em abril a seca atingiu 74% do território paraense, menor índice desde setembro do ano passado. Em toda a região Norte a área atingida caiu de 24% para 20% do total, indicando um abrandamento regional do fenômeno.

>MARINHA

REGULARIZAÇÃO

Um acordo de cooperação técnica entre a prefeitura de Belém e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), órgão ligado ao Ministério da Gestão e da Inovação, vai permitir a regularização de terrenos da capital paraense localizados em área de Marinha, ou seja, dentro da chamada Primeira Légua Patrimonial. A medida vai atingir os bairros do Guamá, Terra Firme, Condor, Cremação, Jurunas, Cidade Velha, São Brás, Fátima, Marco, Pedreira, Telégrafo, Sacramenta e Barreiro. A portaria autorizando o acordo foi publicada na última quarta-feira e o convênio, a ser assinado na segunda-feira (3), vai conferir ao município “plenos poderes para iniciar a regularização fundiária nas áreas em litígio”. Estima-se que mais de 200 mil famílias morem nessas áreas.

>BIOECONOMIA

EDITAL

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) lançou, nesta semana, o edital de número oito do Tech Empreendedor. A iniciativa faz parte do programa StartUp Pará, que tem como objetivos selecionar e acelerar até 100 propostas inovadoras. A ação também visa à preparação para a COP 30. As propostas devem focar na criação e implantação de soluções tecnológicas que promovam a inovação e a cultura empreendedora, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Pará nas áreas de Bioeconomia, Biotecnologia e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

BENEFÍCIOS

Os participantes selecionados para o programa de aceleração receberão benefícios qualitativos, incluindo workshops, oficinas e mentorias especializadas. Ao final do processo de aceleração, até cinco propostas serão escolhidas para receber uma subvenção econômica de até R$ 80 mil. As inscrições para o edital podem ser feitas no site da secretaria, até 1º de julho.



>FUNGO

GUERRA

O governo do Pará endureceu as regras de circulação de materiais vegetais em território paraense para evitar que uma doença que vem preocupando produtores de cacau e cupuaçu chegue ao Estado. Na terça-feira (28) foi publicado o decreto que proíbe a entrada, o trânsito e o comércio de espécimes dos gêneros Theobroma e Herrania, e outras hospedeiras do fungo Moniliophthora roreri, causador da Monilíase, provenientes dos Estados com ocorrência da praga. Conforme o decreto, as amêndoas de cacau fermentadas e secas só poderão entrar no território paraense desde que classificadas na origem, como Tipo Um ou Tipo Dois, e acondicionadas em sacarias novas.

EXIGÊNCIA

A medida é para fortalecer o trabalho de defesa vegetal que vem sendo realizado desde o surgimento da doença nos estados do Acre e do Amazonas, num esforço que reúne várias instituições. O trânsito interestadual de semente, mudas, frutos ou qualquer parte propagativa de espécies vegetais hospedeiras do fungo da Monilíase deve comprovar a origem por meio de nota fiscal, do certificado de semente ou do termo de conformidade, conforme legislação federal vigente. Além disso, pelo decreto, toda cadeia produtiva envolvida na colheita, beneficiamento, recepção e embalagem de amêndoas de cacau fica obrigada a se cadastrar na Agência Paraense de Defesa Agropecuária.

>CÍRIO

CARTAZ

A Diretoria da Festa de Nazaré confirmou para hoje, após a missa das 18h, na Basílica Santuário, a tradicional cerimônia de apresentação do cartaz do Círio 2024. A peça foi criada pela Mendes Comunicação, agência voluntária do Círio. A ilustração é de Guilherme Lamoglia, com foto de Karol Coelho.

EM POUCAS LINHAS

► A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) lançou editais para concessão de duas mil bolsas para Iniciação Tecnológica e Industrial e para Iniciação Científica. As bolsas são destinadas a alunos de graduação e a turmas do programa Forma Pará, para os anos de 2024 e 2025. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Fapespa, até 25 de junho. As bolsas, com valor mensal de R$ 700 por 12 meses, serão concedidas a instituições de ensino superior e instituições científicas, tecnológicas e de inovação públicas ou privadas sem fins lucrativos, que ofereçam cursos regulares de graduação, turmas do programa Forma Pará ou que possuam programas institucionais de iniciação científica e tecnológica regulamentados.

► A Secretaria de Educação de Belém abriu um Processo Seletivo Simplificado para contratar 500 profissionais, de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 7.293.09 e as inscrições vão até 31 de maio.

► Um show com o cantor Pinduca marcará a abertura da tradicional festividade de Santo Antônio de Lisboa, que terá início hoje. Serão 13 dias de festividade que inclui missas e trezenas e uma programação cultural com apresentações de danças folclóricas, além de barracas com venda de comidas típicas.

► Sobre problemas com obras em Ananindeua, tema de matéria publicada ontem em O LIBERAL, a Secretaria de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua enviou nota à redação garantindo que “vem trabalhando e investindo em ações importantes em prol da qualidade de vida de todos os cidadãos do município, com serviços de saneamento básico, drenagem e asfalto” e que a via citada na reportagem está dentro do cronograma para a execução dos serviços de infraestrutura. A prefeitura informou também que a obra da escola São Paulo está em fase final e que durante o trabalho a escola está funcionando normalmente.