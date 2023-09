R70: 'Sinto-me honrada por ter meu nome lembrado para o mais alto cargo da República'

Tempo quente

Após um domingo (24) com recordes de temperatura, o País continuará enfrentando calorão na última semana de setembro.

Insegurança

Um adolescente é suspeito de chefiar grupo que comercializava 20 milhões de logins e senhas da Justiça e de polícias brasileiras.

Tereza Cristina (J. Bosco)

"Sinto-me honrada por ter meu nome lembrado para o mais alto cargo da República.”

Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro, sobre ser apontada como uma possibilidade para representar o centro-direita em 2026.

AGRONEGÓCIO

RICOS

Em 61º lugar, Paragominas foi o único representante do Pará na lista dos 100 municípios mais ricos do Brasil no agronegócio. O ranking foi feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, com base nos dados da pesquisa anual da Produção Agrícola Municipal, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e leva em conta índices como área colhida, produção, valor da produção das lavouras e rendimento.

EM NÚMEROS

No topo da lista estão os municípios de Sorriso (MT), Campo Novo do Parecis (MT), Sapezal (MT), Rio Verde (GO) e São Desidério (BA), que são destaques na produção brasileira de algodão, milho e soja. Segundo o Ministério da Agricultura, no ano passado, a produção do agronegócio no País somou 263,8 milhões de toneladas em uma área de 90,4 milhões de hectares. Já o valor da produção das lavouras permanentes e temporárias foi de R$ 830,09 bilhões. Os 100 municípios mais ricos representam 34,71% do valor da produção e geram faturamento de R$ 288,13 bilhões.

AUSENTE

Chamou a atenção a ausência de São Félix no ranking dos municípios mais ricos. Na semana passada, com base na mesma pesquisa, o IBGE revelou que o município paraense segue tendo o maior rebanho bovino nacional, com 2.522.608 cabeças de gado. O crescimento em 2022, em relação ao ano anterior, foi de 4,3%.

CÍRIO

MOSTRA

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) lança, no próximo dia 2 de outubro, a 13ª edição da exposição com barquinhos de miriti, que faz referência à Procissão Fluvial. Neste ano, a mostra terá como tema “Canoas de Promesseiros 2023: a inclusão embarca aqui”. Os objetos ficarão expostos no espelho d’água do prédio-sede do órgão, no bairro de Nazaré, em Belém.

TEMA

Segundo os organizadores, “O tema deste ano é um chamamento à maior participação de pessoas com o espectro autista na programação alusiva à festa religiosa”. Após o fim da exposição, marcado para o dia 16 de outubro, os barquinhos de miriti serão doados a alunos da rede pública estadual de ensino.

CULTURA

MOVIMENTO

O mercado cultural no Pará está aquecido e a procura por profissionais que atuam nos bastidores, como cenógrafos, costureiros e pessoal de apoio, deve aumentar no primeiro semestre de 2024.

DEMANDA

É quando vai começar a produção de projetos selecionados nos editais lançados recentemente. Na semana passada, a Secretaria de Cultura do Pará, em parceria com a Fundação de Telecomunicações e Fundação Cultural do Pará, lançou os Editais da Lei Paulo Gustavo, que vai beneficiar produções, mostras e festivais, cineclubes, oficinas, formação profissional, licenciamento de obras e salas de cinema.

MAIS RECURSOS

A Secult informou que os mais de R$ 62 milhões disponíveis devem contemplar 410 propostas e projetos selecionados, entre eles, 12 projetos de longa-metragem de ficção e documentário. Durante a Feira do Livro, outros 19 editais já haviam sido lançados para os demais segmentos culturais, com valor superior a R$ 23 milhões.

MONITOR

SECAS

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) foi convidada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para atuar na elaboração do Mapa do Monitor de Secas, e também na validação e como provedora de dados hidrometeorológicos, para a geração de produtos destinados a oito estados das regiões Norte e Centro-Oeste. A secretaria vai elaborar mapas para área que abrange os Estados do Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará e Tocantins. O objetivo é gerar alerta precoce e a previsão desses fenômenos, subsidiando a tomada de decisões e o planejamento de políticas nos âmbitos federal, estadual e municipal.

FESTA

PLANO

A diretoria da Festa de Nazaré reúne amanhã todos os órgãos envolvidos na segurança, atendimento médico e organização geral do Círio para apresentar o plano de ações final das procissões deste ano. O Círio 2023 terá 14 romarias oficiais e vai envolver mais de 20 órgãos, incluindo a área de segurança, saúde e as gestões dos municípios da Região Metropolitana.

EM POUCAS LINHAS

► O parque montado no arraial de Nazaré será aberto ao público na sexta-feira (29). Até a quinta-feira, os brinquedos passam por vistoria do Corpo de Bombeiros.

► No sábado (23) foi realizado o primeiro evento científico dentro do novo Mangueirão. O Simpósio sobre Patologias do Cotovelo, organizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC), teve curso ministrado no auditório do estádio.

► Os artistas Manoel Cordeiro e o filho, Felipe Cordeiro, que se apresentaram recentemente em espetáculos no Central Park, em Nova York, unem seus talentos para proporcionar uma celebração da musicalidade única do Pará em um desfile de moda, no próximo dia 28 de setembro, em Belém.O evento, que é idealizado por Paulo Borges, da SPFW, também terá a trilha sonora inédita do DJ e produtor cultural Zek Picoteiro, que traz em suas apresentações uma mistura de ritmos que vai do tecnobrega a cumbia, lambada, merengue e carimbó.

► A Coordenação do Curso de Graduação em Saúde Coletiva, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), realiza no dia 27 de setembro a solenidade de outorga de grau da 1ª turma do curso de graduação em Saúde Coletiva. A cerimônia será realizada no auditório da Unidade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. O curso da Uepa é pioneiro na capital Belém.

► A “Festa da Chiquita”, evento tradicional promovido pela comunidade LGBTQIAP+ no período do Círio de Nazaré, virou tema de exposição aberta na Capela do Museu do Estado do Pará, em Belém. Denominada “Aparição”, a mostra faz parte da 17ª Primavera dos Museus, evento realizado em todo o País e que poderá ser visitado até 15 de outubro.