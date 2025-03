R70: 'Seria crime de lesa-pátria não dar direito a brasileiros conhecerem', diz ministro

TasteAtlas

Ranking de 100 melhores frutas do mundo tem apenas uma brasileira: a jabuticaba, que ficou em décimo lugar.

A Anvisa adiou decisão sobre regras para venda de Ozempic e Wegovy. Proposta prevê retenção de receita em farmácias.

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia (J. Bosco)

"Acho que seria um crime de lesa-pátria não dar direito a brasileiras e brasileiros conhecerem as suas potencialidades naturais.”

Alexandre Silveira (PSD), ministro de Minas e Energia, voltou a falar, ontem, que o Brasil não deixará de explorar petróleo na Margem Equatorial. Ele acredita que a decisão sobre o assunto sai antes da COP 30, que ocorre em novembro, em Belém.

O atual presidente da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), José Fernando de Mendonça Gomes Júnior, se prepara para enfrentar, nas próximas semanas, a sabatina do Senado, pré-condição para assumir o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Mineração. A indicação, feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi publicada no Diário Oficial da União em dezembro do ano passado, juntamente com outras 16 indicações para cargos de direção em nove agências reguladoras, entre elas a Agência Nacional de Transportes Terrestres, Secretaria Nacional do Consumidor e Agência Nacional de Saúde Suplementar. Todos os indicados devem ser sabatinados antes de assumir os cargos.

Cresce nas bolsas de apostas de Brasília o nome do senador paraense Beto Faro (PT) para assumir o cargo de ministro do Desenvolvimento Agrário. A favor de Faro, o apoio das Centrais Sindicais ligadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) e a simpatia de organizações como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Contag e MST estão entre os principais movimentos que pressionam o governo por avanços na reforma agrária e na agricultura familiar.

Nos bastidores, interlocutores avaliam que a escolha de Faro poderia aplacar as cobranças e dar novo fôlego à agenda agrária do governo. O senador é apontado como um político com trânsito tanto no Congresso quanto nos movimentos do campo - algo que pode facilitar a articulação política em um momento delicado. Ontem, Lula recebeu Faro para uma conversa longa e reservada, o que aumentou os boatos de que ele será o indicado para a pasta. Se confirmado, Beto Faro será o terceiro paraense na Esplanada dos Ministérios, que já conta com Jader Filho (Cidades) e Celso Sabino (Turismo).

Em uma semana, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) aplicou 14 mil doses da vacina contra a malária em Soure, no arquipélago do Marajó. A iniciativa, em parceria com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do município, tem como focos comunidades rurais e ribeirinhas, garantindo imunização em áreas de difícil acesso. A ação é uma resposta à confirmação de 24 casos da doença e cinco mortes em Soure. Ao todo, foram enviadas 20 mil doses da vacina ao Marajó.

O Tribunal de Justiça do Pará deu início ontem à 2ª Semana Nacional de Regularização Tributária, que vai reunir esforços em todo o Estado para facilitar a negociação de débitos tributários. A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça tem como objetivos reduzir o volume de processos tributários em tramitação e garantir aos contribuintes a oportunidade de quitar suas dívidas de forma facilitada. Entre os principais débitos tributários que podem ser negociados nesta semana estão o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) e Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL).

A Comissão de Agricultura, Terras, Indústria, Comércio e Serviços realiza hoje, às 11h, reunião extraordinária para apresentar o sistema do Programa de Aquisição de Alimentos para compras da Agricultura Familiar pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A reunião foi convocada pelo presidente da comissão, Fábio Freitas, e a ideia é reunir, especialmente, as cooperativas do Estado.

Em aparte em um dos pronunciamentos feitos na sessão da Câmara Municipal de Belém, o vereador Fábio Souza (MDB) sugeriu a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as contas da Fundação Escola Bosque (Funbosque) nos últimos dez anos. A declaração ocorreu em meio às discussões sobre a recente extinção da instituição e sua incorporação à Secretaria Municipal de Educação (Semec). Fábio Souza minimizou as manifestações contrárias à extinção da Funbosque, afirmando que a população do distrito de Outeiro, onde a escola está localizada, não está envolvida nas mobilizações. Segundo ele, os moradores já compreenderam que a instituição está sucateada.

► A Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) lançará, no dia 26 de março, em Capanema, o seminário “Jucepa em Movimento – Descomplicando o Registro Mercantil”. O evento, que contará com a participação de órgãos de registro e de licenciamento empresarial, tem o objetivo de levar conhecimento e atualização sobre processos de abertura e encerramento de empresas a empresários, profissionais e estudantes das áreas de Contabilidade, Administração, Direito e Economia, entre outras.

► Estão abertas as inscrições para os cursos presenciais do mês de abril da Escola de Governança Pública do Pará (EGPA). Para fazer a inscrição em um dos 16 cursos ofertados, o servidor deve acessar o site da EGPA. No mês de abril, cursos como “Lei de Licitação e Contrato Lei: 14.133”, “Informática Avançada” e “Redação Oficial e Gramática Aplicada” são algumas das temáticas da programação.

► A Fundação Hemopa recebeu um reconhecimento nacional pela atuação de sua Ouvidoria. A instituição foi selecionada para apresentar um relato de boas práticas no Encontro Nacional de Ouvidoria Geral do SUS, que vai ocorrer entre os dias 19 e 21 de março, em Brasília. O evento, promovido pelo Ministério da Saúde, reúne ouvidorias do Sistema Único de Saúde (SUS) de todo o Brasil para discutir estratégias e compartilhar experiências sobre o atendimento à população. Entre os 40 relatos selecionados, o Hemopa foi o único hemocentro do País a ser escolhido.

► A Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) avança com a nova etapa da operação Tapa-Buraco em Belém. A operação recebe mais um carregamento de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), um asfalto de alta resistência, ideal para vias urbanas de grande fluxo. Os trabalhos começaram ontem, na travessa Vileta, bairro da Pedreira.

► O setor eletroeletrônico brasileiro teve um crescimento expressivo de 29% em 2024, consolidando o Brasil como o segundo maior produtor mundial de ar-condicionado, atrás apenas da China. Os números foram divulgados pelo governo nesta segunda-feira (17).