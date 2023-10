R70: 'Seremos julgados pelas futuras gerações pela nossa inação', afirma Mauro Vieira

Carteira de identidade

Pará e outros 13 estados têm até 6 de novembro para emitir novo documento, que trará apenas o número do CPF.



Cursos de medicina

MEC define regras para análise dos pedidos administrativos judicializados para abertura e aumento de vagas de curso de medicina.

Mauro Vieira (J.Bosco)

"Seremos julgados pelas futuras gerações pela nossa inação.”

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, reiterou durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU, em Nova York, que a reputação das Nações Unidas depende da sua abordagem à crise entre Israel e o Hamas.

CONVITE

RECLAMAÇÃO



Principal adversário do atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, ao executivo municipal, o delegado Everaldo Eguchi usou as redes sociais para reclamar do fato de não ter sido convidado para a programação que reuniu, na capital paraense, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro com aliados. “Infelizmente, não fui convidado para a festa de recepção deles, e por não ter fama de ser ‘entrão’ ou ‘pirangueiro’, não estive presente”, disse. Na mesma publicação, o delegado formalizou convite ao deputado estadual Rogério Barra, “para tomar um café” e discutir o futuro da cidade. Filho do deputado Éder Mauro, do PL, mesmo partido de Bolsonaro, Barra é apontado como uma das possíveis alternativas da direita para a disputa da prefeitura de Belém no ano que vem.

DESEMBARGO

POSSE

O Tribunal de Justiça do Pará marcou para hoje, às 10h, a sessão solene para empossar o juiz José Torquato Araújo de Alencar no cargo de desembargador. O evento será no edifício-sede do TJPA. Torquato foi promovido, por unanimidade, pelo critério de antiguidade. Ele ocupará a vaga deixada pela desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que se aposentou em setembro deste ano.

COOPERATIVAS

NEGÓCIOS



O Espaço São José Liberto receberá, amanhã, a primeira “Rodada de Negócios - Happy Hour da Bioeconomia Paraense Cooperativista”, realizada pelo Estado em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-PA) e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Pará. O evento tem como meta impulsionar os empreendimentos cooperativistas do setor agropecuário, agrofamiliar e outros serviços que integram a bioeconomia local. As cooperativas paraenses terão a oportunidade de apresentar seus produtos e serviços aos donos de bares e restaurantes associados à Abrasel/PA.

PÓLIO

PREOCUPAÇÃO



Ontem foi o dia nacional de combate à poliomielite, e os índices de vacinação têm preocupado as autoridades de saúde. Apesar de o Brasil ter registrado o último caso da doença em 1989, há 34 anos, outros países ainda não erradicaram a doença, o que pode fazer com que o vírus volte a circular por aqui.



META



Desde 2016, o Brasil não supera a meta de cobertura vacinal para crianças com menos de 5 anos. O índice permanece entre 90% e 95%. No Pará, atualmente, apenas 47% do público-alvo foi vacinado - a expectativa, porém, é de que o número chegue a 95% até dezembro.



NÚMEROS



No ano passado, esse percentual fechou em 66% e, em 2021, em apenas 57%, embora a vacina esteja disponível em todos os postos de saúde do Estado.

FERROGRÃO

SENADO



A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) do Senado aprovou o requerimento do senador paraense Zequinha Marinho (Podemos-PA) para realização de audiência pública em Novo Progresso (PA), para debater a construção da Ferrogrão. Em seu requerimento, o senador afirma que a ferrovia reduzirá em R$ 19,2 bilhões o custo do frete que hoje é operado pela rodovia BR-163. Além disso, Zequinha ressalta que a Ferrogrão emitirá 77% menos CO2 do que o transporte rodoviário.



SEQUÊNCIA



A secretaria da CDR ficou de agendar a data da audiência, a previsão é que aconteça no final de novembro. Essa é a segunda reunião promovida pela Comissão para tratar da Ferrogrão. A primeira aconteceu no Senado e contou com especialistas dos setores público e privado.

PESQUISADOR

PRESTÍGIO



Um dos maiores especialistas em virologia do mundo, o paraense Pedro Vasconcelos está na lista dos 100 mil cientistas mais influentes do planeta. Atualmente, faz parte dos quadros da Universidade do Estado do Pará, onde é professor de Medicina no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). A classificação foi feita pela Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, e publicada pela Editora Elsevier. Divulgado neste mês, o ranking avalia o impacto dos cientistas em todo o mundo com base em critérios como o número de citações dos autores em trabalhos científicos. Pedro Vasconcelos tem uma vasta produção científica, com mais de 348 artigos e 60 capítulos em periódicos e livros científicos no Brasil e no exterior, e possui expertise nas áreas de microbiologia, medicina tropical e patologia, com ênfase em virologia.

EM POUCAS LINHAS

► A Associação da Advocacia Paraense realiza, no próximo dia 31 de outubro, encontro com o tema “Projeto de Regularização dos Cassinos e a Posição Estratégica do Pará”.



► A Secretaria de Saúde do município de Belém informou que fez ontem os pagamentos para as Organização Sociais que gerenciam as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Marambaia, Terra Firme e Jurunas. Até o final da tarde de ontem, contudo, a OS não havia feito o repasse aos médicos. Mesmo assim, os profissionais decidiram retomar o atendimento.



► Em meio às obras do BRT na extensão da rodovia BR-316 é comum ver cenas de imprudência nos trechos em que a pista foi reduzida pelas proteções de concreto. Pedestres, ciclistas e motociclistas se arriscam e atravessam a via de um lado para outro, por dentro da área em obras, mesmo com passarelas a poucos metros.



► Autointitulado banco oficial da COP 30, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social prepara um pacote de serviços que será lançado em Belém, cidade sede da Conferência, nos próximos meses.



► Boa notícia para os paraenses. O açaí nosso de todo dia está mais barato, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Em setembro, a queda média foi de 7,26% no preço do litro do açaí tipo médio, o mais consumido na capital paraense. Neste ano, entre janeiro e setembro, o produto acumula queda de 8,56%.



► A Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, recebeu a professora do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (Naea) da Universidade Federal do Pará, Nirvia Ravena. Ela proferiu a palestra sobre os desafios que os povos e comunidades tradicionais amazônicas enfrentarão com a mudança paradigmática que vem se delineando acerca do papel da Amazônia no contexto Global.