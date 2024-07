R70: 'Será uma presidente fantástica', afirma Barack Obama sobre Kamala Harris

Energia

Conta de luz volta a ter bandeira verde, sem custo extra, em agosto. Aneel diz que volume de chuvas permitiu reversão.

Crédito

O saldo das concessões de crédito avançaram 1,2% em junho, chegando a R$ 6,02 trilhões, indica balanço do Banco Central.

(J.Bosco)

"Será uma presidente fantástica.”

Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, endossou a candidatura de Kamala Harris à Casa Branca. Democrata declarou que fará tudo o que puder para que a “amiga” chegue ao Salão Oval.

FÉRIAS

SOL



O último final de semana das férias escolares será de tempo ensolarado na maior parte do Pará, especialmente nas mesorregiões sudeste e sudoeste. É o que aponta o Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico (NMH) da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Na Região Metropolitana de Belém, neste sábado, 27, pela manhã, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, sem chuva. À tarde, apresentará sol entre poucas nuvens, sem chuva. À noite, o tempo estará parcialmente nublado, com previsão de chuva leve em áreas isoladas. Amanhã, pela manhã, haverá céu com poucas nuvens, sem chuva. No domingo à tarde haverá sol entre poucas nuvens, com baixo indicativo de chuva e a noite será de céu parcialmente nublado, com indicativo de chuva.

RETA FINAL

CENSO



Falta menos de dez dias para o encerramento do prazo para que gestores municipais respondam ao Censo Nacional das Unidades Básicas de Saúde de seus municípios. A data final é 31 deste mês de julho. No Pará, até o momento, 1.408 unidades concluíram a pesquisa, mas 679 ainda precisam responder ao Censo, e outras 184 ainda não finalizaram o questionário. Os gestores responsáveis devem acessar o sistema e-Gestor e preencher as perguntas do questionário, que são dirigidas a um respondente por UBS. O principal objetivo do Ministério da Saúde com o censo é traçar um perfil geral da situação da atenção básica para a aplicação dos recursos em políticas de saúde para a população.

BIOECONOMIA

FINANCIAMENTO



O Ministério da Fazenda autorizou que o Banpará inicie, a partir deste mês, a operação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), oferecido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).



CADEIAS PRODUTIVAS



Em portaria, o governo federal estabelece as condições para pagamento de equalização de taxas de juros, em financiamentos rurais concedidos no ano agrícola, no âmbito do plano safra 2024/ 2025. O Pará possui aproximadamente 300 mil agricultores familiares, que são responsáveis por 40% da receita do estado. As cadeias produtivas mais representativas são a fruticultura, em especial o açaí e o cacau, atividades produtivas em sistemas agroflorestais, bem como a pecuária e a pesca.

BELÉM

OLIMPÍADAS



Belém do Pará marca presença nas Olimpíadas de Paris. A capital paraense, cidade sede da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), está entre os destinos que a Embratur selecionou para apresentar aos turistas internacionais na Casa Brasil, na capital francesa. Em parceria, Empresa Brasileira de Turismo, Governo do Pará e Sebrae vão oferecer aos visitantes experiências emissivas com filmes, óculos de realidade virtual, objetos artísticos e texturas e cheiros em instalações chamadas “cubos”, que revelam a cultura e a natureza do Pará e da Amazônia.



PONTOS



O cubo dedicado ao Pará destacará pontos turísticos de Belém, como o Theatro da Paz e o mercado Ver-o-Peso, e incluirá elementos tradicionais da Amazônia, como o açaí e a árvore samaumeira. Os visitantes poderão tocar as escamas de pirarucu, sementes de açaí, cascas de cupuaçu e castanha-do-Pará, e participar de uma experiência virtual na Floresta Amazônica, na região do Tapajós, com o uso de óculos de realidade virtual.

PARALISAÇÃO

LICENÇA



A Imerys Rio Capim Caulim, em Ipixuna do Pará, que teve sua licença de funcionamento suspensa, anunciou que vem adotando medidas desde o dia 12 de julho, data da suspensão, para reverter a situação. A companhia, que era parte do grupo francês Imerys, foi adquirida pelo Grupo Flacks, recentemente. Entre as iniciativas, segundo divulgado pela empresa, destaca-se um plano de ação protocolado junto à Procuradoria Geral do Estado do Pará e a presença de representantes do controlador em Belém. Além de Ipixuna, a suspensão das operações também deve impactar os postos de trabalho do parque industrial em Barcarena e o fornecimento para os clientes.

Em Poucas Linhas

► Mais de 40 mil empresas foram abertas no primeiro semestre de 2024 no território paraense, de acordo com levantamento da Junta Comercial do Pará (Jucepa), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme). Belém lidera o ranking com 10.688 novas empresas criadas, seguida por Ananindeua, com 4.060; Parauapebas, com 2.412; Santarém, 2.190; e Marabá, com 2.103. O setor de Comércio e Serviços foi responsável pela maioria dos registros, com destaque para o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios. A Junta Comercial tem investido também para reduzir o tempo para abertura de empresas. Em 2023, o prazo passou para um dia e 11 horas, um recorde na série histórica, com queda de 18 horas (34%) em relação a 2021.

► O projeto “Cine Quilombo Tocantina” leva oficinas de audiovisual e exibição de filmes a comunidades quilombolas da região do Baixo Tocantins, no Pará. Neste sábado, 27, a ação chega ao quilombo São José do Icatu, em Mocajuba. A comunidade é a segunda do total de oito que receberão o projeto até outubro deste ano.



► O trem de passageiros da Estrada de Ferro Carajás voltará a circular neste sábado, 27, partindo da estação de São Luís (MA) com destino a Parauapebas, no sudeste do Pará. Os passageiros que tiveram suas viagens canceladas, nos dias 25 e 26, por conta da interdição da ferrovia deverão procurar as estações e postos de vendas de passagens para reembolso ou remarcação.



► Até amanhã, 28, pais de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm a oportunidade de levar seus filhos a uma programação especial e gratuita no Shopping Pátio Belém.