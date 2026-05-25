R70: 'Será um bom acordo, sério, não como o que Barack Obama assinou', diz Trump sobre o Irã

Ebola

OMS monitora mais de 900 casos suspeitos. Há 101 casos confirmados em países como Congo e Uganda.

Fisiculturista

Morte do fisiculturista Gabriel Ganley, de 22 anos, é investigada como suspeita. Atleta foi encontrado morto em casa, em SP.

SEGURANÇA

ESCOLAS

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) decidiu que é viável a utilização da Guarda Municipal na segurança das escolas públicas de Belém. A decisão unânime do plenário passa a servir de referência para os 144 municípios paraenses. Para viabilizar o processo, o Tribunal autorizou a celebração de um acordo de cooperação técnica entre as áreas de segurança e educação dos municípios, além da criação, por lei municipal, de um grupamento específico da Guarda para atuação nas escolas.

AGENTES

Na decisão tomada durante a 23ª sessão ordinária do Pleno, sob a condução do conselheiro Lúcio Vale, presidente da Corte, e relatada pela conselheira Mara Lúcia com base em parecer da Diretoria Jurídica da Corte, também passou a ser legalizada a destinação de agentes exclusivamente para a segurança escolar dentro de um município, desde que não haja prejuízo ao policiamento preventivo no restante da cidade. Outro ponto aprovado foi a substituição de empresas terceirizadas de vigilância armada pela atuação da Guarda Municipal, medida que pode reduzir custos e evitar passivos trabalhistas.

CUSTEIO

O TCM-PA ainda confirmou que os gastos poderão ser custeados com até 30% dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A Corte ressaltou que a atuação da Guarda deve ser preventiva e comunitária, sem funções de investigação ou revista pessoal em estudantes, cabendo às polícias Civil e Militar atuar em casos de crimes graves.

PESQUISA

TERRAS-RARAS

A corrida brasileira pelas chamadas terras-raras ganhou força nos últimos três anos. Mas o Pará, apesar do histórico minerador, aparece apenas na 18ª posição nacional em processos de pesquisa, com seis registros e 4,5 milhões de hectares pesquisados.

LEI

Bahia, Minas Gerais e Goiás lideram o ranking, baseado em dados da Agência Nacional de Mineração (ANM), que registrou 2.162 processos de pesquisa mineral para esses elementos desde 2023. Até então, desde 1975 haviam sido contabilizados apenas 343 processos. O avanço é atribuído, em parte, à Lei 14.514/2022, que flexibilizou regras para minerais antes enquadrados na lógica dos minérios nucleares.

MARAJÓ

PARCERIA

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) leva ao Marajó o projeto “Rios de Proteção”, em parceria com a prefeitura de Gurupá, de hoje até o dia 28. A iniciativa tem como principal objetivo fortalecer a rede de proteção à infância e à adolescência na região marajoara, por meio de ações integradas, educativas e institucionais. As equipes atuarão com o apoio de materiais pedagógicos, como guias, roteiros e cartilhas, abordando temas como escuta protegida, marco legal da infância e juventude, prevenção de violências e cuidado integral de crianças e adolescentes.

PREVENÇÃO

BEBÊS

O deputado federal Celso Sabino (PDT) alcançou um avanço legislativo importante no Congresso Nacional com o Projeto de Lei 1.079/2019, de autoria integral de Sabino, que determina a oferta de orientações e treinamento sobre prevenção de morte súbita e primeiros-socorros para pais e responsáveis de recém-nascidos nas unidades de saúde realizadoras de partos. Sob relatoria do deputado Danilo Forte (Progressistas-CE), a redação final do projeto foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara e a matéria já foi encaminhada ao Senado Federal.

PARÁ

DESTAQUE

Mesmo sob chuva e frio de 16ºC, a cultura paraense dominou a madrugada do primeiro dia da Virada Cultural de São Paulo, encerrada neste domingo (24). Com 22 palcos espalhados pelo centro e periferias da capital paulista, o evento reuniu milhares de pessoas, que acompanharam apresentações marcadas pela forte presença do Pará no Vale do Anhangabaú. O grupo Carabao - O Máximo do Marajó levou ritmos, sotaques e referências da cultura amazônica aos intervalos de shows como os de Luísa Sonza e Péricles. A culinária paraense também ganhou destaque, com tacacá e açaí servidos nos bastidores da programação, reforçando a diversidade regional que marca a Virada Cultural.

Em Poucas Linhas

► Promovida pela Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), com apoio do governo estadual, a 17ª edição da Feira da Indústria do Pará (Fipa) se consolidou como uma das principais vitrines de negócios da indústria amazônica. De 20 a 23 de maio, no Hangar, o evento reuniu mais de 100 expositores e atraiu 40 mil pessoas.

► O ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araujo, que é paraense, assinou com o prefeito de Bragança, Mário Júnior (MDB), acordo de capacitação técnica para qualificar pescadores e servidores municipais sobre as políticas públicas do setor e protocolos exigidos pelo Ministério da Pesca. O objetivo é facilitar a regularização de embarcações e profissionais da atividade pesqueira, especialmente na cadeia do pargo, principal atividade econômica do setor na região, respondendo por 80% da produção nacional.

► Estão abertas até 1º de junho de 2026 as inscrições para bolsas gratuitas em cursos de gastronomia do projeto Tekoá – Centro de Gastronomia Social, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas). Os cursos serão realizados no Parque de Bioeconomia, no Porto Futuro II, em Belém.

► O distrito de Icoaraci ganha nesta segunda-feira (25) uma nova unidade da Estação Cidadania, que será inaugurada às 11h pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad). O espaço funcionará como centro integrado de serviços públicos, reunindo em um único local emissão de identidade, serviços do Detran, seguro-desemprego, cadastro para vagas de emprego e atendimentos do Banpará.

► Duas apostas dividiram o prêmio histórico de R$ 336,3 milhões do concurso especial de 30 anos da Mega-Sena (3.010), sorteado neste domingo, 24. Cada vencedor levou R$ 168,1 milhões. Os ganhadores são do Rio de Janeiro (RJ), com uma aposta simples feita em lotérica, e de Fortaleza (CE), por meio de um bolão com 100 cotas.