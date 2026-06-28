R70: 'Será imediatamente penalizado com uma tarifa de 100%', diz Trump em tom de ameaça

Kim Keon Hee

Ex-primeira-dama da Coreia do Sul pega 7 anos de prisão por propinas. Ela recebeu artigos de luxo em troca de favores.

Ciência

CNPq prevê até R$ 250 mil para projetos de pesquisa em novo edital; inscrições vão até 3 de agosto.

MÉDICOS

ACORDO

A prefeitura de Belém deve formalizar até 3 de julho, junto ao Ministério Público do Estado do Pará, proposta de acordo com prazos para quitar os débitos em atraso com médicos anestesiologistas, neurocirurgiões e traumato-ortopedistas. Esses profissionais atendem a pacientes da capital via Sistema Único de Saúde (SUS) e os recursos para pagamento são oriundos do Fundo Nacional de Saúde (FNS). Em maio deste ano, contudo, eles anunciaram paralisações porque havia parcelas em atraso desde setembro do ano passado, sem contar saldos a pagar ainda da gestão passada, referentes a 2024.

MUDANÇA

Em reunião na última quinta-feira (25), ficou acordado que os débitos anteriores a 2025 poderão ser parcelados em até dez vezes e os demais deverão ser quitados nos próximos dias. Com isso, os médicos retornaram aos atendimentos. A avaliação é de que, com a entrada do Ministério Público nas negociações, houve mudança de postura da gestão municipal, que até então vinha demonstrando completo desrespeito pelos profissionais, chegando a sugerir que eles procurassem a justiça para cobrar a dívida.

TST

SUSPENSE

Diferentemente do que era esperado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não anunciou na semana passada quem assumirá a vaga no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Primeira colocada na lista tríplice enviada ao Planalto, a desembargadora paraense Maria de Nazaré Medeiros Rocha, despontava como favorita, mas nos bastidores as informações são de que o segundo lugar da lista ganhou força nos últimos dias ao receber apoio do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e do candidato do presidente a uma vaga no STF, Jorge Messias.

SEM NORTE

Diante desse movimento, começou um movimento de pessoas físicas e entidades da sociedade civil, manifestando apoio a Nazaré.

HASTAG

Na semana passada, o grupo subiu, nas redes sociais, a hastag #AmazônianoTST. O argumento é de que muito se fala da região, mas em momento de decisão o Norte acaba ficando sempre em segundo plano. Atualmente, apenas o ministro Mauro Campbell, do Tribunal Superior de Justiça, é oriundo da região.

AUXÍLIO

UNIVERSITÁRIOS

A Reitoria da Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciou que a instituição irá assumir, temporariamente, o pagamento de um auxílio emergencial no valor de R$ 700 para cerca de 300 estudantes indígenas e quilombolas. A medida foi determinada diretamente pelo reitor Gilmar Pereira da Silva, em antecipação à liberação das bolsas permanência que são de responsabilidade do Ministério da Educação (MEC), cujos beneficiários atualmente aguardam no cadastro de reserva do governo federal. A iniciativa de gestão foi definida após reunião entre o reitor e as Associações de Estudantes Indígenas e Quilombolas da UFPA. Diante do atraso no repasse federal, a administração superior determinou a reorganização do orçamento interno para que a própria universidade custeie o amparo financeiro.

PERMANÊNCIA

A UFPA é historicamente reconhecida por abrigar um grande número de estudantes em situação de vulnerabilidade social, com destaque para as populações tradicionais, para as quais o apoio financeiro é considerado fundamental para a permanência e a conclusão dos cursos de graduação. De acordo com a administração da universidade, o calendário de pagamento e as orientações detalhadas com o passo a passo para o recebimento do benefício serão divulgados em breve pela equipe de assistência estudantil. O auxílio emergencial será mantido pela instituição de forma temporária, até que a situação das bolsas seja regularizada pelo MEC.

TEA

ATENDIMENTO

A vereadora Ágatha Barra (PL) pediu esclarecimentos à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) sobre a demora na autorização de terapias para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) atendidas na unidade de saúde da Cremação. Segundo requerimento, famílias relatam espera superior a três meses para liberação dos atendimentos especializados. A parlamentar cobra informações sobre a fila, as causas da demora e as medidas para regularizar o serviço.

Em Poucas Linhas

► Vem ganhando força nas redes sociais a campanha ao Senado, o atual presidente da Assembleia Legislativa do Pará, Francisco Melo, o Chicão (MDB). Na última semana o deputado tem aparecido frequentemente ao lado do ex-governador Helder Barbalho, que também disputa uma vaga ao Senado. Neste ano, os eleitores vão escolher dois nomes à Câmara Alta.

► O prefeito de Belém, Igor Normando, foi para as redes sociais anunciar o ponto facultativo na segunda-feira (29) para que os servidores assistam ao jogo do Brasil. O que ele talvez não saiba é que vem sendo desautorizado por meio de ofício até por gestores do quarto escalão. Na Secretaria de Comunicação, por exemplo, a ordem é desconsiderar o decreto do prefeito e seguir o que determina a diretoria.

► A primeira-dama Janja Lula da Silva cancelou viagem que faria a Belém para participar do Pacto Brasil contra o Feminicídio. Nos bastidores a informação é de que Janja se sentiu desprestigiada ao ser informada que até às vésperas do evento não havia autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Pará com presenças confirmadas na agenda.

► A Secretaria Judiciária e a Coordenadoria de Processamento do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará) alertam que as emissoras de rádio e televisão (inclusive TV por assinatura e rádios comunitárias) e demais veículos de comunicação, incluindo provedores de internet, têm até o dia 20 de julho para entregar, à Justiça Eleitoral, informações referentes aos meios pelos quais devem receber ofícios, intimações ou citações no período eleitoral. Veículos que já encaminharam esses dados neste ano de 2026 estão dispensados de refazer o envio.

► De acordo com o calendário eleitoral, a partir de 30 de junho emissoras de rádio e de televisão ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidatos.