R70: 'Senhora desprezível', diz Mbappé sobre senadora paraguaia acusada de racismo

Prouni 2026

Inscrição gratuita para o 2º semestre começa hoje. Estudante deve ter ensino médio e ter participado do Enem 2024 ou 2025.



Tarifaço

Pelo menos 4 mil itens vendidos aos EUA podem ter taxa elevada a 37,5%, diz Confederação Nacional da Indústria (CNI).

IMPOSTO

DESCONTO

Termina 31 de julho o prazo para garantir desconto de 50% na alíquota do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na transferência de imóveis comprados ou herdados em Belém. Além do desconto, a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) suspendeu, nesse período, a cobrança de juros e multas para transmissões antigas que ainda não foram regularizadas. O benefício foi criado por lei municipal, com o objetivo de incentivar a regularização de imóveis que permanecem apenas com escritura, contrato ou promessa de compra e venda. Em agosto, com o fim do desconto, volta a valer a alíquota integral de 3% sobre o valor do bem.

AGRO

CRESCIMENTO

No mês de junho de 2026 as exportações do agronegócio responderam por 45,7% das vendas do Brasil para o exterior. Em valores absolutos, houve crescimento de 14% em relação a junho do ano passado, quando o setor exportou o equivalente a US$ 14,55 bilhões. Em relação a maio, o setor registrou aumento de 3,9%. Os dados, divulgados ontem, fazem parte de levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

MUNICÍPIOS

O levantamento da CNM aponta ainda que 1.497 dos 5 mil municípios brasileiros registraram exportações do agro em junho, expansão de 0,8% em relação aos 1.485 municípios do ano anterior. Com isso, foram gerados emprego e renda diretamente nas economias locais. A China foi o maior parceiro comercial do campo brasileiro, absorvendo US$ 6,48 bilhões das vendas de junho. Já os Estados Unidos manteve-se na segunda posição, faturando US$ 911,79 milhões.

REFORMA

JUDICIÁRIO

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) promoverá no próximo dia 15 um debate sobre a reforma do Poder Judiciário, como parte da mobilização nacional coordenada pelo Conselho Federal da OAB.

PROPOSTAS

A iniciativa tem como objetivo reunir contribuições da advocacia e da sociedade paraenses para subsidiar propostas de aperfeiçoamento do sistema de Justiça. O evento terá a participação de órgãos de classe e representantes dos Três Poderes.

CONSULTA

A programação inclui uma consulta pública prévia, já divulgada, e a realização de uma sessão extraordinária aberta do Conselho Seccional e uma palestra do professor Antônio Maués sobre os desafios e as perspectivas do Judiciário brasileiro, no auditório do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) da Universidade Federal do Pará (UFPA).

DEBATE NACIONAL

As contribuições apresentadas virtual e presencialmente serão sistematizadas pela OAB-PA e encaminhadas ao Conselho Federal da OAB para integrar o debate nacional sobre o tema.

IDOSOS

PROCESSOS

O Comitê Local de Atenção à Pessoa Idosa e o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), órgãos ligados ao Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) promovem, entre os dias 17 e 22 de agosto, a Semana de Atenção à Pessoa Idosa. Um dos objetivos é acelerar o julgamento de processos envolvendo pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

ACESSIBILIDADE

LEI

O governo do Pará sancionou a Lei 11.638/2026, de autoria do deputado estadual Rogério Barra (PL-PA), que recomenda a disponibilização de mesas e cadeiras acessíveis para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, idosos e gestantes nas praças de alimentação de shoppings e centros comerciais do Pará. A nova legislação prevê a reserva de no mínimo 10% dos espaços para o público prioritário, com sinalização e acessibilidade.

VERANEIO

MEIO AMBIENTE

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) iniciou a Operação Verão 2026, que inclui ações de educação ambiental nas principais áreas de visitação do Estado. Haverá programação no Monumento Natural do Atalaia, em Salinópolis; na Áreas de Proteção Ambiental Algodoal-Maiandeua, em Maracanã, e Arquipélago do Marajó; no Parque Estadual Monte Alegre; no Lago de Tucuruí; e no Parque Estadual do Utinga, em Belém. Entre as atividades, gincanas educativas, blitz ambientais e orientações sobre descarte correto de resíduos, além de prevenção de queimadas e conservação da fauna e dos ecossistemas.

Em Poucas Linhas

► Por causa do desabamento da fachada de um casarão localizado na rua 13 de Maio com a travessa Padre Eutíquio, no centro comercial de Belém, as áreas do entorno nos trechos da 13 de Maio com a travessa 7 de Setembro; 13 de Maio com rua Campos Sales; e Padre Eutíquio com ruas Manoel Barata e João Alfredo estão isoladas.

► O escritório de advocacia Athias, Soriano de Mello, Bentes & Lobato foi reconhecido, pela 15ª vez consecutiva, como um dos líderes do ranking “General Business Law: North Brazil” na publicação especializada Chambers and Partners. Também foi citado no ranking “Environment”. O levantamento destacou ainda os advogados Jorge Alex Nunes Athias e Juarez Soriano de Mello na categoria de Direito Empresarial e Jorge Alex Nunes Athias e Paula Vianna em Direito Ambiental.

► A Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará realiza, na quinta-feira (9), das 9h às 12h, o III Encontro de Prevenção e Medidas de Segurança para o Enfrentamento da Violência Doméstica contra as Mulheres do Poder Judiciário do Pará. Serão ofertadas 100 vagas e as inscrições podem ser feitas até hoje (7). O público-alvo são magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

► O Centro de Ciências e Planetário do Pará, da Uepa, encerra hoje as inscrições para a programação “Planetário nas Férias”, que será realizada até 10 de julho. A iniciativa oferece oficinas educativas e interativas.

► Há vagas abertas para as oficinas de Produção de Miniterrários, Bombas de Sementes, Luz Química, Química Forense, Libras, Origami e Cubolândia. As inscrições devem ser feitas presencialmente no setor de agendamento do Planetário das 8h às 12h e das 13h às 17h.

► A desclassificação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo desanimou comerciantes que haviam investido em estoques de produtos verde e amarelos. A queda nas vendas já foi sentida na segunda-feira.