R70: 'Sem a África, a França tende a rumar para um país de terceiro mundo', afima Jacqus Chirac

Qualidade do ar

Segundo um estudo internacional, só no Brasil doenças relacionadas à poluição provocam 80 mil mortes por ano.



Itens de Páscoa

Varejistas parcelam em até dez vezes a compra de ovos de chocolate, bacalhau e azeite. Dívida se estende até depois do Natal.

Jacques Chirac (J.Bosco)

"Sem a África, a França tende a rumar para um país de terceiro mundo.”

Jacques Chirac, ex-presidente francês, em fala de 2008 sobre certos laços mantidos pela França com suas ex-colônias.

OURO

ENTREGUISMO



A França é o quarto país do mundo em reserva de ouro. Até aí tudo bem, se você estiver em pé. Sente-se! A França não tem nenhuma reserva de ouro. Já o Brasil sequer aparece entre os 20. O que os franceses fazem na África deveria deixar os entreguistas da nossa terra com uma pulga atrás da orelha. Porém, hoje vemos muita gente falar, inclusive brasileiros e cidadãos da Amazônia, que ela é internacional. O Grupo Liberal afirma que vai defender, como sempre fez, a soberania da Amazônia em todos os sentidos. Também no aspecto econômico é triste ver um povo pobre pisando na maior reserva mineral do mundo. Quem decide o nosso futuro somos nós mesmos e não deveríamos, em hipótese alguma, abrir mão. A terra é nossa e o futuro é nosso.



ESCRAVIDÃO



Com a imagem de bom moço e salvador da Amazônia, o presidente francês Emmanuel Macron guarda em seus armários esqueletos da sangrenta política francesa em relação às suas ex-colônias na África, onde impõe o sistema de escravidão monetária, uma das faces mais sombrias e injustas da História que, se deixarmos, certamente poderá se repetir na Amazônia. Para quem não sabe, ao longo dos séculos, a França, assim como outras potências europeias, explorou recursos naturais e humanos dos territórios africanos. Após a independência das colônias, os franceses passaram a impor políticas financeiras e econômicas que perpetuam a dependência desses países. Entre essas políticas está o controle da oferta de moeda e das taxas de câmbio, que frequentemente favorecem os interesses da França em detrimento dos países africanos.



JUROS



Hoje a França detém o controle monetário de 14 países africanos onde moram 160 milhões de pessoas. Esses países são obrigados a guardar 50% de suas reservas financeiras internacionais em Paris e emitir uma moeda chamada de Franco CFA.



R$ 500 bilhões



Só em recursos das reservas internacionais dos países africanos a França acumula todo ano 500 bilhões de euros. Os países africanos só podem utilizar 15% dessa reserva, se eles quiserem mais terão que pagar juros. É como se você guardasse seu dinheiro na poupança e toda vez que precisasse dele tivesse que pagar altas taxas ao banco.



COBIÇA



No Pará, em um ato falho, Macron disse que a floresta amazônica é “altamente cobiçada”.



MARKETING



Se realmente estivesse interessado em apoiar o desenvolvimento do Brasil, Macron poderia ter apoiado o acordo Mercosul- União Europeia, emperrado por veto francês. Por essas e outras que para os críticos, a visita à Amazônia soa como “puro marketing”.

SANTARÉM

IMPASSE



O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, anunciou que seu partido, o União Brasil, terá candidatura própria à sua sucessão caso o PT aceite a proposta do governador Helder Barbalho (MDB) de lançar um candidato a vice na chapa de José Maria Tapajós, escolhido como candidato do MDB. O nome ungido de Nélio Aguiar será o do empresário e engenheiro civil Roberto Branco, ex-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santarém (Aces), dono da empresa R. Branco Engenharia, do ramo imobiliário. O PT ainda estuda a proposta de Helder Barbalho e mantém a pré-candidatura da deputada Maria do Carmo Martins Lima à prefeitura.



PRAZO



Termina na sexta-feira o prazo para que vereadores troquem de partido sem risco de perder o mandato dentro da janela partidária. Esse também é o prazo final para que quem pretende concorrer às eleições deste ano assine a ficha de filiação partidária. Por isso, os próximos dias serão de intensa movimentação e algumas trocas podem surpreender.

APLICATIVOS

INDIANOS



Uma parceria entre a prefeitura de Belém e desenvolvedores indianos prevê a criação de diversos serviços de tecnologia, inclusive uma espécie de “Uber público” por meio de protocolos abertos que vão permitir a livre associação de motoristas sem as altas taxas cobradas pelos aplicativos proprietários. O serviço, por hora batizado de “Rede Belém Aberta”, está sendo desenvolvido pela startup paraense Jambu Lab em parceria com a Fundação para Infraestrutura Digital Pública da Índia.

EM POUCAS LINHAS

► Os carros para uso da PM foram alugados. É a exceção à regra, geralmente compram-se os veículos. As locadoras não costumam alugar carros para a polícia, o custo-benefício não vale a pena.



► A Prefeitura de Belém lança na quarta-feira o processo participativo da revisão do plano diretor do município. No evento serão apresentados calendário e metodologia das oficinas e lançado o site do Plano Diretor, que vai permitir que todos os munícipes contribuam de forma on-line para o planejamento da cidade.



► Um pré-candidato a prefeito de Belém tem o apelido de “Rexona” por causa de uns filmes íntimos que ele mandava para mulheres. Este pode esquecer os votos dos evangélicos e dos católicos, enfim, dos cristãos em geral. E o vídeo é extremamente machista, o movimento feminista também deve se manifestar.



► O prefeito de Ananindeua, se for candidato ao governo daqui a dois anos, vai reunir uma boa quantidade de partidos e de tucanos raiz, entre eles o ex-governador Simão Jatene.

► A candidata do governador está visitando o interior do Estado, está motivada.

► Com Daniel candidato, vamos ter uma eleição disputada. Ele sabe que a melhor oportunidade para ser eleito é esta e talvez não apareça outra.

► Miro Sanova tenta a prefeitura de Ananindeua. Dizem que confiar nele é como acreditar em nota de três reais.

► O pré-candidato Thiago Araújo tem em mãos pesquisas que o deixam bastante animado. Em breve deve se reunir com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que também é do Republicanos, mesmo partido de Thiago, que já conta com apoio de seis partidos políticos e cerca de 150 pré-candidatos a vereador.

► Nos próximos dias, com o fechamento da janela de filiação, Araújo deve receber apoio de mais duas legendas.

► O racha no diretório do MDB é fato, basta ver as redes sociais do deputado Priante. Já o Pirão, pelo jeito, engrossou de vez.

► As reuniões para uma frente ampla para a disputa do governo do Estado são em um apartamento no Umarizal, que pertence a um cacique político paraense.