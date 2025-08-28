R70: 'Segunda-feira eu começo a radioterapia, mas eu já estou declarando vitória', diz Damares Alves

Papilomavírus Humano

Vacina do HPV avança no público-alvo, mas precisa resgatar mais velhos. Mais de 80% das meninas de 9 a 14 anos estão protegidas.

Decisão judicial

STF derruba regra militar que veta casados em cursos de formação. Decisão valerá para novas seleções das Forças Armadas.

DESEMBARGO

POSSE

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) marcou para a próxima terça-feira, 2, a posse da nova desembargadora Anete Penna. Ela foi nomeada pelo governador Helder Barbalho no fim da manhã de ontem, logo após sessão secreta do TJ que formou a lista tríplice.

NOMES

A vaga era destinada à indicação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), que enviou ao Tribunal seis nomes, dos quais três foram enviados ao governador. Anete Penna foi a mais votada, seguida por Roberta Veiga e Hugo Mercês.

HOSPEDAGEM

RESTRIÇÃO

Contratados pela empresa do grupo norte-americano Carnival Corporation para abrigar as delegações que vêm a Belém participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), dois navios de cruzeiro estariam recusando reservas para cidadãos de países sem relações diplomáticas com os Estados Unidos, o que atingiria nações como Afeganistão, Burma, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão, Iêmen, Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão, Venezuela e Coreia do Norte.

ESCLARECIMENTOS

Ontem, o senador paraense Beto Faro (PT) anunciou que enviou pedido de informações ao Comitê Nacional da COP 30 sobre a suposta exigência. “Desde quando uma corporação estrangeira pode ditar quem entra e quem não entra num navio que servirá de hotel em plena Amazônia, em pleno Brasil?”, indaga Faro. Segundo ele, as restrições impostas pela empresa americana podem agravar ainda mais a crise de hospedagem em Belém, que conta com pelo menos 6 mil leitos nos transatlânticos para as delegações internacionais confirmadas para a COP 30.

SUSTENTABILIDADE

ESSENCIAL

O governo federal tem se empenhado em colocar a sustentabilidade no centro das discussões preparatórias para a COP 30. Durante participação em debate sobre o tema, em Brasília, foi também de uma paraense o apelo pelo que é essencial na discussão do tema. A secretária-executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, reforçou a necessidade de decisões práticas e efetivas. “Não podemos desviar do essencial: a sustentabilidade precisa ser o protagonista. Outras pautas têm importância, mas a prioridade é clara – sustentabilidade como eixo central, como compromisso inegociável e espaço de ação real. É isso que estamos determinando e consolidando aqui”, afirmou Ana Carla.

COMPROMISSO

O posicionamento reafirma o compromisso do governo em articular políticas públicas e mobilizar diferentes setores da sociedade para que a COP 30 seja um marco de transformação e legado sustentável para o país e para o mundo.

MULHERES

CONFERÊNCIA

A ministra das Mulheres do Brasil, Márcia Lopes, fará hoje a palestra magna que marca a abertura da 7ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres. O encontro é organizado pela Secretaria de Estado das Mulheres (Semu), em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM), e segue até a sexta-feira, 29, com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas”. O evento deve reunir aproximadamente 500 participantes de diversas regiões do Estado.

CODEM

RISCO

O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá (MPT) e a Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) firmaram acordo em processo que requereu reformas urgentes no edifício-sede do órgão, na avenida Nazaré. A 18ª Vara do Trabalho de Belém acolheu pedido do MPT em ação civil pública e determinou a reforma integral do prédio para resolver problemas apontados pela Defesa Civil e também pela perícia do MPT.

DENÚNCIA

O caso vinha se arrastando na Justiça desde 2021, quando o MPT recebeu denúncia sobre as más condições estruturais na sede da Companhia. Entre os problemas apontados estavam a falta de manutenção em máquinas e equipamentos, a ausência de medidas de segurança para proteger os funcionários, a não realização de manutenção preventiva e corretiva, além de fiações expostas e salas sem climatização adequada.

Em Poucas Linhas

► A Câmara Municipal de Belém aprovou, ontem, a concessão do Diploma Edson Luís para Ana Letícia Araújo Cordeiro, Leandro Souza Dias e Welfesom Campos Alves (in memoriam), estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) que perderam a vida em um acidente de ônibus quando se deslocavam para o Congresso da União Nacional dos Estudantes, em Goiânia. O requerimento para as homenagens foi apresentado pela vereadora Vivi Reis (Psol).

► Será entregue no sábado, 30, a segunda etapa do restauro do Parque Cemitério Soledade. A solenidade integra a programação do Mês do Patrimônio Cultural. Gerido pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), o Soledade é considerado um dos marcos históricos e arquitetônicos da capital paraense.

► Cerca de 100 pessoas participaram ontem do encontro temático “Ouvidorias e o Protagonismo Social – Uma ação que transforma”, promovido pela Ouvidoria Geral do Estado (OGE). Atualmente o Pará conta com 53 ouvidorias e em setembro está prevista a implantação de ouvidorias também na Polícia Científica do Pará, Fundação ParáPaz, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap) e Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH).

► A Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (Amport) recebeu um novo associado: o Terminal de Granéis Sólidos Agrícolas (TGSA), em Itacoatiara (AM), na margem esquerda do rio Amazonas. Operante desde fevereiro de 2023, o TGSA, autorizado para operar como terminal de uso privado (TUP), é especializado em serviços de recebimento, armazenamento e embarque de grãos.

► O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) e a Sedap firmaram um termo de cooperação técnica para o aperfeiçoamento de projetos como os de fortalecimento de processos de manejo participativo de recursos naturais para desenvolvimento econômico sustentável, conservação da biodiversidade e manutenção de estoques de carbono em áreas alagáveis da Amazônia. O Estado conta com 14 Reservas Extrativistas (Resex) distribuídas por 16 municípios do litoral paraense.