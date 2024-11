R70: 'Se você pretende ser miss simpatia, seu lugar não é o Banco Central', diz Gabriel Galípolo

Restrição

Parlamentares australianos aprovaram nesta quinta uma histórica proibição de redes sociais para menores de 16 anos.

Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou em R$ 67 milhões. O próximo sorteio será no sábado, 30, a partir das 20h.

Legenda (J. Bosco)

"Se você pretende ser miss simpatia, seu lugar não é o Banco Central.”

Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do Banco Central, afirmou nesta quinta-feira que não tem uma “bala de prata” para solucionar o déficit nas contas públicas e que é preciso desmontar “disfuncionalidades” de maneira persistente.

DEBATES

FÓRUM



O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), participou nesta quinta-feira, 28, do XV Fórum de Governadores, realizado em Brasília. Durante o evento, que contou com a participação de autoridades de diferentes esferas de governo, foram discutidos temas essenciais como segurança pública, saúde, assistência social e reforma tributária.



PREPARAÇÃO



Acompanhado do prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB), Helder Barbalho também participou de agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O tema do encontro foi a preparação da capital paraense para sediar, no ano que vem, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Também esteve presente o ministro das Cidades, Jader Filho, que tratou dos investimentos do Novo PAC no Pará. As obras financiadas incluem o esgotamento sanitário do Ver-o-Peso; a macrodrenagem da avenida Bernardo Sayão; canal Ariri-Bolonha; Bacia do Mata Fome; e o loteamento Canarinho.



TURISMO

QUALIFICAÇÃO



O Brasil subiu de posto neste ano no ranking da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) e se tornou o quarto maior mercado mundial de turismo, além de ter batido recorde em número de turistas estrangeiros entre janeiro e outubro, quando mais de 5,4 milhões de visitantes de outros países injetaram US$ 6 bilhões na economia do Brasil, o maior valor da série histórica iniciada em 1995.



DESAFIOS



Com a expectativa de que ainda em 2024 o país ultrapasse o patamar da pré-pandemia, o Ministério do Turismo, encabeçado pelo paraense Celso Sabino, começa a enfrentar um dos grandes desafios do segmento: a formação e retenção de mão de obra qualificada.



SÍMBOLO



A pasta inaugura nesta sexta-feira, 29, a Escola Nacional de Turismo, e Sabino decidiu trazer a primeira unidade para Belém, em cooperação técnica com Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), para formação de mão de obra qualificada para a COP 30. Na inauguração, Sabino vai plantar nos jardins do IFPA uma muda de Romã, a árvore-símbolo do Azerbaijão, entregue ao ministro brasileiro pelo titular da pasta daquele país, Fuad Naghiyev. O envio da muda simboliza a passagem de bastão para o Brasil da organização do maior e mais importante evento sobre mudanças climáticas do mundo.



PLANO MUNICIPAL

SEGURANÇA PÚBLICA



Apresentado pela Prefeitura de Belém nesta quinta-feira, o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (PMSPDS) busca nortear as políticas públicas de segurança da capital paraense. O documento, que se divide em oito eixos estruturais, visa definir estratégias e caminhos para a atuação dos órgãos de segurança pública, da administração e da sociedade no enfrentamento da violência e da criminalidade. A implantação e gestão dessa ferramenta serão de plena responsabilidade da Prefeitura de Belém, e sua execução será compartilhada com várias secretarias e órgãos.



CONTAS

VOTAÇÃO



Na sessão desta quinta-feira, o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) votou e aprovou com ressalvas a prestação de contas do atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), referente a 2021. Apesar da aprovação, o pronunciamento da conselheira Mara Lúcia, relatora do caso, pareceu um alerta, indicando que a prefeitura deve seguir as recomendações da Corte quanto à adequação previdenciária dos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), de modo a cumprir os termos da legislação vigente.



ADEQUAÇÃO



A votação ocorreu um dia após a Câmara Municipal de Belém (CMB) aprovar o aumento da alíquota previdenciária dos servidores municipais de 11% para 14%. Para a conselheira, essa medida, que cumpre uma determinação constitucional, visa reduzir o déficit previdenciário. Dos 28 municípios dotados de RPPS no Pará, segundo Mara Lúcia, só Belém e mais quatro permanecem omissos diante da determinação. Além de reforçar que o TCM-PA vem alertando os gestores tanto para essa necessidade como para os riscos do descumprimento, ela ainda cobrou a CMB quanto à apreciação do Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 1.426/2020.

Em Poucas Linhas

- O empresário Gustavo Ishak, CEO da Mendes Ishak Amaro Soluções Empresariais, está em missão oficial com uma comitiva do LIDE Pará na China, onde assinou acordo para abrir um escritório no país com a intenção de servir como canal empresarial ao mercado paraense e nacional no continente asiático. Entre os integrantes do grupo está o empresário Thiago Maiorana.



- O Museu Paraense Emílio Goeldi realiza nesta sexta-feira, 29, a primeira cerimônia em 158 anos para homenagear os pesquisadores eméritos da instituição. A cerimônia será transmitida pelo canal do Museu Goeldi no YouTube.



- Os pesquisadores aposentados João Ubiratan Santos, Ricardo Secco, Dennis Moore, Edithe Pereira, Lúcia Hussak, Inocêncio Gorayeb e Maria de Lourdes Ruivo receberão a honraria por suas trajetórias científicas e pela contribuição contínua para o avanço na produção de conhecimento na Amazônia nas áreas de botânica, arqueologia, linguística, zoologia e geologia.



- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta quinta-feira, do lançamento do programa Periferia Viva. A iniciativa do Ministério das Cidades visa à urbanização de favelas com foco em quatro eixos: infraestrutura urbana, equipamentos sociais, fortalecimento social e comunitário e inovação, tecnologia e oportunidades.



- São mais de 30 políticas pactuadas entre os ministérios, com a visão de um acréscimo de investimentos nas periferias.



- O evento ocorreu no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, e teve a presença do ministro das Cidades, Jader Filho.



- O governo federal anunciou que irá antecipar a entrega de 1,8 milhão de unidades de insulina até o fim de dezembro, após inúmeras queixas de falta do medicamento na rede pública.



- O acordo foi fechado durante reunião da ministra da Saúde, Nísia Trindade, com a gerente geral da farmacêutica Novo Nordisk.