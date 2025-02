R70: 'Se realmente precisam que eu deixe meu cargo, estou disposto', diz Zelensky sobre guerra

Incidente aéreo

Um avião da American Airlines foi desviado neste domingo para Roma por um “problema de segurança”.

Vítima do ex-marido

Gisèle Pelicot, que sofreu estupro coletivo na França, estará entre as mulheres do ano de 2025 da revista Time de março.

Volodymyr Zelensky (J. Bosco)

“Se realmente precisam que eu deixe meu cargo, estou disposto.”

Volodimir Zelensky, presidente da Ucrânia, afirmou neste domingo (23) que está disposto a deixar a presidência em troca da paz com a Rússia e da adesão à Otan.

COP 30

SENADO

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém no mês de novembro, se tornou pauta no Senado Federal. A Comissão de Meio Ambiente (CMA) vai analisar o requerimento 61/2024, que cria uma subcomissão para acompanhar o evento. A autora do pedido, senadora Leila Barros (PDT-DF), acredita que o Senado tem o papel de acompanhar o planejamento e a execução do principal fórum mundial para negociação de políticas climáticas. Durante o período da Conferência, são esperados na capital paraense mais de 40 mil visitantes de todo o mundo.

PROTESTO

ANANINDEUA

Não é de hoje que a população critica a falta de diálogo do prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos (PSB), e a insensibilidade da Guarda Municipal do município. Na semana passada, durante uma sessão realizada na Câmara Municipal de Ananindeua, um grupo de cidadãos insatisfeitos protestou contra a prefeitura, que teria decidido remanejar moradores do bairro do 40 Horas para o Maguari-Açu sem diálogo prévio. A informação que chegou à coluna é de que as pessoas também tiveram que lidar com ação da Guarda Municipal, que tentou retirá-las da galeria.

POLUIÇÃO

SONORA

Com o Carnaval deste ano ocorrendo apenas em março, o número de denúncias por poluição sonora no Pará em 2025 está menor do que no ano passado, segundo o promotor Domingos Sávio, da 4ª Promotoria de Meio Ambiente de Belém do Ministério Público do Pará (MPPA). Dados da Polícia Civil apontam que, até o momento, foram contabilizadas 290 ocorrências em todo o Estado. No ano de 2024, a Polícia Civil registrou 2.281 ocorrências relacionadas ao crime de poluição sonora no Pará.

OVO

PREÇOS

Os belenenses têm sentido cada vez mais os reajustes nos preços dos ovos. Um leitor da coluna se deparou, no fim de semana, com valores ainda mais altos em um supermercado no centro da cidade. Entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA), o alimento ficou 7,93% mais caro em Belém, considerando a bandeja com 30 unidades, que passou de R$ 26,86 para R$ 28,99, em média. Em fevereiro o custo se elevou ainda mais, ultrapassando os R$ 30 e tornando difícil para os consumidores usar a proteína como um substituto para as carnes, que também têm pesado no orçamento das famílias.

QUARESMA

A situação, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), é sazonal. Porém, na semana que vem será realizado o Carnaval e, após a data, começa a Quaresma, período que compreende 40 dias em que católicos e algumas outras comunidades cristãs se dedicam à penitência em preparação para a Páscoa. Nesse período, é comum que muitas famílias deixem de comer carne vermelha e optem por outras fontes de proteína, como o ovo. Com o aumento da demanda e a crise na oferta, portanto, é possível que o alimento fique ainda mais caro em março. A ver.

LIXO

BELÉM

Uma coletiva de imprensa será realizada nesta segunda-feira (24) pela prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), para esclarecer uma suposta “dívida milionária” na coleta de lixo urbano deixada pela administração anterior.

DIRETRIZES

Segundo a atual gestão municipal, serão expostas diretrizes relacionadas ao aterro sanitário na Região Metropolitana de Belém (RMB) e divulgadas ações para mitigar a situação de vias esburacadas na cidade.

REFORÇO

VOOS

O Ministério do Turismo aguarda para os próximos dias o planejamento detalhado da companhia aérea Latam para a COP 30, em resposta à solicitação do ministro Celso Sabino, enviada simultaneamente às principais empresas aéreas em operação no Brasil para que antecipem as informações sobre o reforço de voos extras para o evento. Na semana passada, tanto a Gol como a Azul informaram que terão um aumento de voos em torno de 25% cada, o que representa um aumento de 15,2 mil lugares durante as duas semanas de evento.

Em Poucas Linhas

► Primeira secretária de Inclusão e Acessibilidade da história do município de Belém, Nay Barbalho (MDB) faz aniversário hoje. A vereadora assumiu recentemente um compromisso com um grande desafio: o posto veio oficialmente no dia 10 deste mês, com nomeação no dia 17 pelo prefeito Igor Normando (MDB). Na pasta recém-criada, a titular será responsável pela criação de políticas públicas e articulação com diversos setores da administração, garantindo que Belém se torne uma cidade mais acessível. Nay Barbalho tem ampla experiência na área e histórico de luta na conscientização pelo autismo.

► O advogado Denis Farias é pré-candidato a desembargador pelo quinto constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará (OAB-PA). O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) publicou, no Diário de Justiça da última quarta-feira (19), editais declarando abertas quatro vagas para o desembargo: duas para juízes de 3ª Entrância do órgão, uma do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e outra da OAB-PA.

► Maior concurso de beleza e fantasia do Brasil, o Rainha das Rainhas 2025 foi realizado no último sábado (22), na Assembléia Paraense, em Belém, e reuniu mais de 3 mil pessoas, que acompanharam o evento que coroou a nova soberana do Carnaval paraense. A vencedora foi Lohanne Lima, do Clube do Remo, cuja fantasia teve o tema “Parvati: a energia indiana do amor”.

► O Instituto Paraense do Direito de Defesa (IPDD) promoverá, nesta segunda-feira (24), às 18h, uma palestra sobre a relação entre saúde mental e responsabilidade criminal, conduzida pela advogada criminalista Luana Leal. Serão abordados os desafios da inimputabilidade e da semi-imputabilidade no Direito Penal. O evento, com participação do criminalista Américo Leal e do psiquiatra forense Hewdy Lobo Ribeiro, será na Faculdade Estratego, em Belém.

► No dia 5 de março a Justiça Eleitoral deverá publicar edital com os nomes e respectivas inscrições dos eleitores identificados como faltosos nas três últimas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lembra que quem não justificou a ausência às urnas nem pagou as multas eleitorais não pode obter passaporte e carteira de identidade, nem se inscrever em concurso ou prova para ocupar cargo ou função pública.