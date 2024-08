R70: 'Se precisar subir juros, vamos subir juros', afirma Roberto Campos Neto, presidente do BC

CNU

Prazo para contestar gabarito oficial da prova termina nesta quarta. Documento deve ser enviado à Fundação Cesgranrio.



Pleito

O prazo para solicitar a transferência temporária de local de votação nas eleições municipais de 2024 termina amanhã.

Roberto Campos Neto (J. Bosco)

"Se precisar subir juros, vamos subir juros.”

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, afirmou ontem que o Comitê de Política Monetária elevará a taxa básica de juros se os dados econômicos apontarem a necessidade de uma política mais contracionista.

ELEIÇÃO

SEM DISPUTA



Fato curioso nas eleições deste ano. O número de municípios com apenas um candidato a prefeito, ou seja, sem disputa, aumentou 56% em 24 anos, entre 2000 e 2024. Ao avaliar a última eleição municipal, em 2020, havia 106 cidades em que só havia um candidato na disputa. Neste ano esse número mais que dobrou, saltando para 214 o total de municípios nessa situação. Os dados são da Pesquisa e Reputação de Imagem (IPRI), da FSB Holding, a partir de levantamento de dados coletados no portal de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



PARÁ



No Estado, três municípios estão nessa situação. Brasil Novo tem como candidato único Weder Makes Carneiro, que concorre pela coligação “Unidos por Brasil Novo”, que reúne MDB, PSD, além do União Brasil. Em Sapucaia, Wilton Miranda de Lima também não tem adversário. Ele é candidato da coligação que uniu MDB, União Brasil, PP, Podemos, PL e PSB. Já em São Miguel do Guamá, Eduardo Sampaio Gomes Leite foi o único a pedir registro de candidatura por uma frente que inclui MDB, PDT, PP, Podemos, Federação Brasil da Esperança (PT/PC do B/PV) e Federação PSDB/Cidadania, além do PSD.

SERVIDOR

PRISÃO



Foi o próprio Ministério Público Federal (MPF) que pediu a abertura de inquérito que resultou em uma operação e prisão preventiva de um servidor do órgão, acusado de um golpe milionário. A maioria das vítimas era formada por servidores públicos. Durante a operação foram cumpridos, também, três mandados de busca e apreensão em Santarém, oeste do Pará. Segundo as investigações, o acusado arrecadou “vultosos recursos prometendo altos retornos financeiros aos investidores, alegando que os valores seriam aplicados na bolsa de valores, por meio de operações legais e seguras”, mas a promessa não se concretizava. Entre as vítimas estariam magistrados e procuradores federais.

BOSQUE

141 ANOS



O Bosque Rodrigues Alves e Jardim Zoobotânico da Amazônia completa 141 anos no próximo domingo (25). A comemoração começa na sexta-feira (23), com a conscientização de preservação do patrimônio cultural e ambiental. O público conhecerá a história do Bosque Rodrigues Alves por meio de acervo fotográfico e também vai interagir com personagens folclóricos das lendas amazônicas.



CARIMBÓ



Uma roda de carimbó vai marcar o encerramento da programação. Idealizado por José Coelho da Gama e Abreu, o Barão de Marajó, inspirado no “Bois de Bologne”, uma área verde localizada em Paris, França, o Bosque foi inaugurado como Bosque Municipal do Marco da Légua, em 1883, durante o reinado do imperador D. Pedro II.



ESPÉCIES



Com uma área total de 15 hectares, o Bosque, um pedaço preservado da floresta amazônica no coração da cidade, é administrado pela prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O local recebe 20 mil visitantes por mês, que se encantam com suas 10 mil árvores, de mais de 300 espécies, e 435 animais de 29 espécies, entre os quais estão o peixe-boi amazônico, jacaré, tartarugas, jabutis, araras e macacos.



TÍTULO



Em 2002 o Bosque Rodrigues Alves recebeu o título de Jardim Botânico pela Rede Brasileira de Jardins Botânicos e o status de Jardim Zoológico pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

FALÊNCIA

DEBATE



Será realizada hoje, em Belém, a 2ª Conferência do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) em Falência e Recuperação Judicial. O evento vai reunir especialistas sobre assuntos relacionados à insolvência judicial, entre eles o titular da 1ª Promotoria de Justiça de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial de Belém, Sávio Brabo.



ASSUNTOS



Entre os temas a serem tratados, a reforma da lei de falência, o papel dos administradores judiciais nesses processos e processos de recuperação de sociedades anônimas de futebol.

EM POUCAS LINHAS

► Considerada a premiação mais relevante no cenário político brasileiro, o Prêmio Congresso em Foco terá os vencedores anunciados em evento no próximo dia 29, em Brasília. A escolha pelo voto popular foi feita durante o mês de julho, quando foram eleitos os 25 melhores deputados e 15 melhores senadores do Brasil, além dos cinco melhores por região em cada casa legislativa. O processo foi auditado internamente e externamente pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), que certificou a segurança da eleição.



► Em 2023 o senador Beto Faro (PT) foi destaque entre os melhores do Senado na votação popular geral. Já os deputados Airton Faleiro (PT) e Dilvanda Faro (PT) figuraram entre os cinco melhores na votação popular da região Norte. Neste ano estiveram aptos à votação o senador Beto Faro (PT) e os deputados Airton Faleiro (PT), Dilvanda Faro (PT) e Júnior Ferrari (PSD).



► O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), juntamente com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA) e a Controladoria-Geral do Estado do Pará (CGE-PA), realizam, nos dias 4 e 5 de setembro, o I Encontro de Controle e Auditoria Interna do Estado do Pará. O tema será “Controle e Auditoria Interna no Contexto da Governança e Gestão de Riscos”. O público-alvo são gestores públicos estaduais e municipais, servidores que atuam na gestão e no controle interno.



► Nove estudantes da Escola Estadual Dr. Romildo Veloso e Silva, do município de Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará, trouxeram para o Pará 11 medalhas após participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e Mostra Brasileira de Foguetes (Mobfog). Durante a Jornada, os estudantes conquistaram três medalhas, sendo duas de ouro e uma de prata. Para chegar até lá, os participantes precisaram superar diversas etapas, desde a construção dos foguetes até a participação na Mostra Brasileira de Foguetes, demonstrando suas habilidades em engenharia e aerodinâmica.