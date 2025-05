R70: 'Se o senhor fizer isso, vou ter que te prender', diz ex-comandante da Aeronáutica sobre plano

Meio bilhão

Um em cada quatro adolescentes terá obesidade ou sobrepeso até 2030, diz estudo publicado na revista científica “The Lancet”.

Energia

Conta de luz deve subir em média 2,64% no Brasil em 2025, estima a consultoria Thymos Energia. Norte deve encarar alta de 4,73%.

PRAIA

CADASTRO

A prefeitura de Belém deu início ontem ao trabalho de regularização e atualização de cadastros das barracas que abrigam bares e restaurantes na praia Grande, no distrito de Outeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), com os dados atualizados os permissionários poderão ter acesso mais fácil às carteiras de saúde e de manipulador de alimentos, emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Na prática, significa que os consumidores terão mais segurança para consumir os produtos oferecidos nesses estabelecimentos.

PARAENSE

CITAÇÃO

A pesquisadora Joice Ferreira, da Embrapa do Pará, é citada no livro que o jornalista britânico Dom Philips escreveu antes de ser assassinado na região do Vale do Javari (AM), em 2022. O livro “How to Save the Amazon: A Journalist’s Deadly Quest for Answers” será lançado nos próximos meses no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil e em Portugal. Trechos da obra foram publicados em primeira mão pelo jornal britânico The Guardian, na última terça-feira (20), nos quais o jornalista faz referência aos sistemas agroflorestais como estratégia de restauração para a Amazônia e de combate à pobreza no campo. “Para que a Amazônia seja salva, cientistas como Ferreira, que conhecem e entendem a floresta tropical, seu povo e sua ecologia, têm muito a contribuir”, escreveu Dom Philips.

RESTAURAÇÃO

Pesquisadores que atuam na Amazônia estudam os sistemas agroflorestais (SAFs) como estratégia de restauração florestal. A iniciativa mais recente é a criação do Centro Avançado em Pesquisas Socioecológicas para a Recuperação Ambiental, o Capoeira, liderado pela Embrapa em parceria com mais de 30 instituições de pesquisa nacionais e internacionais.

CAPOEIRA

O nome é uma referência à vegetação que cresce após o desmatamento em uma área. O Centro prevê a criação de “laboratórios vivos” em três regiões da Amazônia e a colaboração entre diferentes atores da sociedade em uma agenda de restauração pelos próximos três anos.

BIOECONOMIA

EDUCAÇÃO

A Itaipu Binacional promove nos dias 28 e 29 deste mês o II Seminário de Educação Ambiental, Sustentabilidade e Inovação em Bioeconomia, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia.

PARTICIPAÇÃO

O evento, preparatório à COP 30, terá a participação do professor e ambientalista Marcos Sorrentino, diretor do departamento de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A realização do seminário é parte do convênio celebrado, em maio de 2024, entre a Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec, Universidade Federal do Pará, por meio da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, e Prefeitura de Belém, para desenvolver o projeto “Educação Ambiental e Sustentabilidade”, de gestão de resíduos sólidos no ambiente escolar.

KRENAK

Em dezembro do ano passado, o líder indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak ministrou palestra sobre crise ambiental, cosmologia indígena e ancestralidade no I Seminário sobre Educação Ambiental. A terceira edição do evento será em setembro próximo.

FESTIVAL

APOIO

O ministro do Turismo, Celso Sabino, garantiu apoio direto à realização de dois dos principais eventos culturais de Santarém: o Festival Folclórico de Santarém, previsto para o mês de agosto, e o tradicional Festival Sairé, que ocorrerá entre os dias 19 e 22 de setembro. O compromisso foi firmado em atendimento ao prefeito de Santarém, José Maria Tapajós, que participa da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada na capital federal.

AÇAÍ

DEBATE

O Grupo de Trabalho criado pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) para debater a crise do açaí desembarcou ontem em Abaetetuba. O GT está levantando os principais problemas enfrentados pelos produtores na região Tocantina e ao final será apresentado um relatório com propostas para fortalecer a cadeia produtiva do açaí, tanto no período de safra quanto na entressafra.

EM POUCAS LINHAS

► O procurador geral de Justiça, Alexandre Tourinho, e a promotora de Justiça Ana Maria Magalhães, presidenta da Associação do Ministério Público do Estado do Pará (Ampep), promovem nos dias 26 e 27, no Hangar, o 1º Congresso do Ministério Público do Pará sobre “Justiça climática e sustentabilidade: diálogos preparatórios para a COP 30”. A expectativa é que 800 pessoas participem do evento, que promoverá um diálogo entre os diversos atores políticos e a sociedade. Além dos promotores de Justiça, o público-alvo são prefeitos, secretários de meio ambiente, empresas de soluções tecnológicas ambientais, sociedade civil e estudiosos das questões climáticas.

► O Ministério Público Federal convocou para hoje uma reunião para avaliar como está o atendimento das demandas de saúde da população transgênero no Pará. Na pauta, o protocolo de atendimento pré e pós-cirurgia de afirmação de gênero, áreas profissionais envolvidas nessas etapas, possibilidade de distribuição gratuita de bloqueadores hormonais ao público transgênero e balanço de denúncias recebidas sobre condutas transfóbicas dentro da Policlínica/Projeto Casulo, que é a referência no Estado para o atendimento da população trans.

► Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revelam que, entre 2023 e 2024, os pedidos de indenização por danos morais e materiais relacionados a erros médicos – tanto na rede pública quanto na privada – aumentaram 64,1%. Em um ano, o número de processos saltou de 45.687 para 74.970.

► Estão abertas as inscrições para o cadastro de voluntários da Defesa Civil que poderão atuar em situações de emergência durante eventos de grande porte na capital paraense, entre eles o Círio de Nazaré e a COP 30. A meta é atrair 4 mil novos voluntários. O primeiro curso para formação da equipe deve ser marcado ainda para o mês de junho. As inscrições devem ser feitas via site da Defesa Civil e os interessados devem ter mais de 18 anos.