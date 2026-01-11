R70: 'Se o Congresso Brasileiro votar no 1º semestre', diz Alckmin sobre acordo do Mercosul

Educação

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado no próximo dia 16.

CPNU

Prazo para recurso sobre avaliação de títulos no Concurso Público Nacional Unificado termina amanhã (12).

CRIANÇAS

EXTERMÍNIO

Lançada pelo Instituto Fogo Cruzado, a plataforma Futuro Exterminado, que mapeia crianças e adolescentes baleados em todo País, traz dados alarmantes sobre o extermínio de crianças e jovens no Pará. Segundo o mapeamento, pelo menos 24 crianças e adolescentes, entre 0 e 17 anos, foram baleados na região Metropolitana de Belém entre novembro de 2023 e dezembro de 2025. E o mais preocupante, as ações policiais são responsáveis por vitimar a maioria dos jovens, deixando dez baleados.

DIREITA

ELEIÇÕES

Lideranças dos partidos de direita no Pará iniciaram o processo de reorganização política para as eleições de 2026. O movimento, ainda em fase de conversas internas, sinaliza um redesenho de alianças e a busca por uma chapa competitiva tanto para o Executivo, quanto para o Senado. Segundo interlocutores, o grupo não apoiará o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, atualmente no PSB, na corrida pelo governo do Pará. A decisão exigiu novos arranjos. Entre as possibilidades em debate está a formação de uma chapa majoritária com o ex-senador Mário Couto como pré-candidato ao governo do Estado, tendo um representante do Partido Novo como vice.

SENADO

No Pará, as articulações do campo conservador são lideradas pelo PL e envolvem partidos como Novo, Podemos, Solidariedade, PRD e Agir. Para o Senado, o desenho discutido tem uma indefinição que engloba o PL, partido que hoje concentra parte expressiva da base conservadora no Pará. Dentro do partido, o nome mais forte é do deputado federal Éder Mauro, já testado nas urnas em eleições majoritárias e que encabeça as últimas pesquisas. No entanto, Éder pode optar pela reeleição como deputado federal, assim como o delegado Kaveira e Joaquim Passarinho. Nesse caso, a opção seria o deputado estadual Rogério Barra.

ZEQUINHA

A outra vaga da chapa para o Senado teria uma possibilidade de reeleição com Zequinha Marinho disputando pelo Podemos.

MOVIMENTO

SABINO

O paraense Celso Sabino reassumiu oficialmente sua cadeira na Câmara dos Deputados após deixar o comando do Ministério do Turismo, movimento que o recoloca no tabuleiro político do Pará com dupla estratégia.

PROJEÇÃO

Embora tenha projeção considerada tranquila para a reeleição como deputado federal, Sabino reafirma que não abre mão da disputa ao Senado em 2026, quando estarão em jogo duas vagas por estado. O ex-ministro ainda precisa definir a legenda pela qual irá concorrer, mas disse com exclusividade à coluna que não há pressa para a filiação. Segundo ele, apesar das propostas recebidas, a decisão ficará para mais perto da janela partidária, prevista para o início de abril de 2026.

BALANÇO

Até lá, Sabino afirma que o foco será consolidar, na Câmara, o trabalho em defesa do Pará, estado que recebeu volume expressivo de recursos durante sua passagem pelo governo federal. Como exemplo, o ex-ministro citou o balanço divulgado no aniversário de Belém, que aponta R$ 59,1 milhões destinados à capital. Nesse pacote está a recente sinalização turística da capital paraense, antes da COP 30. O investimento foi de R$ 4,6 milhões repassados à Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

PROFESSORES

ASSÉDIO

O Sindicato dos Professores da Rede Particular de Ensino do Pará (Sinpro/PA) lançou, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a pesquisa “Mapeamento das Formas de Assédio Vivenciadas por Professores e Professoras da Rede Particular de Ensino”. O levantamento tem alcance estadual e o objetivo é identificar diferentes formas de assédio e abuso enfrentadas pela categoria.

AÇÕES

A ideia é que, de posse dos dados, a entidade elabore ações de prevenção, conscientização e atuação sindical e jurídica para os casos registrados. A participação dos professores é anônima, assegurando sigilo e segurança aos respondentes. O questionário ficará disponível por 30 dias, por meio de link divulgado nos canais oficiais do sindicato.

EM POUCAS LINHAS

► A Casa Branca publicou, em Washington, decreto assinado pelo presidente Donald Trump contendo a relação dos órgãos vinculados à ONU que não mais terão o suporte do governo dos Estados Unidos.

► O Comitê Permanente do Instituto para a Prevenção do Crime na América Latina, que tem na coordenação geral o professor paraense Edmundo Oliveira, não foi atingido.

► A Universidade Federal do Pará (UFPA) foi contemplada com 232 novas bolsas para residentes pelo Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde (Pró-Residência). O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. O programa foi criado para incentivar a formação de especialistas em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS). No total, 40 programas de residência da UFPA foram beneficiados.

► A prefeitura de Belém entregará, na manhã desta segunda-feira (12), no Complexo do Ver-o-Peso, o novo Mercado de Carne Francisco Bolonha. O espaço que abriga atividades econômicas, que vão desde a tradicional venda de carnes a artigos religiosos e industrializados, passou por reforma. O investimento foi de R$ 6, 5 milhões.

► A Escola Serviço Social da Indústria de Altamira conquistou a medalha de prata na Olimpíada do Bem Público, concurso nacional de redação promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com o Sesi Nacional.

► A competição reuniu estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e privadas de todo o País e teve como tema “Cooperação em prol do bem público: caminho e inspiração para transformações na sociedade”. O desempenho garantiu à equipe de Altamira o segundo lugar geral na competição.

► Esta edição O LIBERAL circula com conteúdos especiais para comemorar o aniversário de Belém. Entre desafios e conquistas, a metrópole da Amazônia chega aos 410 anos.