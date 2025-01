R70: 'Se o Brasil tem credenciais ambientais, isso se deve à qualidade de servidores', diz Alckmin

Transporte

Levantamento da Ticket e RB identificou o ônibus como o meio de transporte mais usado na região Norte para ir ao trabalho.

Energia

Aneel espera bandeira tarifária verde ao longo de 2025, com possibilidade de ajustes temporários em caso de seca intensa.

Geraldo Alckmin (J. Bosco)

"Se o Brasil tem credenciais ambientais sólidas, isso se deve à qualidade de servidores como André Corrêa e Ana Toni.”

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, elogiou a escolha do embaixador André Corrêa do Lago e da secretária de Mudança do Clima, Ana Toni, como presidente da COP 30 e CEO da conferência, respectivamente.

COP

COMANDO

O anúncio, feito pelo governo federal, do atual secretário do Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador André Corrêa do Lago, para presidir a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) foi muito bem recebido por organizações não governamentais da área ambiental. O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), por exemplo, divulgou nota afirmando ter celebrado “com entusiasmo” a escolha. Na nota, a ONG afirma que Lago “apresenta capacidade e experiência necessária e está à altura da árdua missão de ajudar o País a mediar os temas complexos, construir diálogos mundiais de alto nível e superar o desafio para construir consenso em torno da agenda climática”.

EXPECTATIVA

Nas redes sociais, o governador do Pará, Helder Barbalho, também saudou a escolha, classificando o embaixador como “exímio e experiente negociador”. Para Helder, Lago “saberá imprimir ainda mais brilho ao simbolismo da escolha de Belém como cidade-sede da Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas na Amazônia”. Será a primeira vez que a conferência, que é o principal fórum mundial para tratar de mudanças climáticas, ocorrerá na Amazônia. A previsão é que, além de líderes mundiais, o evento, marcado para novembro deste ano, atraia entre 70 mil e 90 mil visitantes à capital paraense.

JUSTIÇA

MULHERES

O Tribunal de Justiça do Pará vai realizar em fevereiro deste ano mais uma etapa do projeto Meninas e Mulheres do Marajó. Serão visitadas as comarcas de Breves, Bagre e Melgaço. O projeto foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça para orientar a população sobre meios de combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de rodas de conversa, visitas a escolas e círculos de diálogo.

ATIVIDADES

A ação inclui a instalação de Pontos de Inclusão Digital (PIDs) e interação entre o Judiciário e o sistema de saúde. Entre as atividades destacam-se o curso “Escuta Protegida de Crianças e Adolescentes Vítimas e Testemunhas de Violência”, as oficinas “Gênero e Violência” e “Fluxo de Atendimento a Vítimas de Crimes Sexuais e Inovações da Lei do Feminicídio”, e o círculo do projeto Porto Seguro.

TURISMO

CRESCIMENTO

Dados do Observatório do Turismo do Pará, divulgados ontem pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), apontam que, no ano passado, o Estado recebeu 1.204.944 turistas, o que representa um aumento de 15,4% em relação a 2023, quando o número de visitantes foi de 1.044.156. Ainda segundo os dados oficiais, houve aumento tanto de turistas nacionais quanto de estrangeiros. Em 2024 o Pará atraiu 1.140.630 turistas nacionais, um crescimento de 15,2% em comparação a 2023. No segmento internacional, o avanço foi ainda mais significativo, com 64.314 turistas estrangeiros, representando uma alta de 18,8%.

RECEITA

O fluxo de visitantes fez crescer a receita gerada pelo turismo. No ano passado, o setor arrecadou R$ 871.967.641, incremento de 16,2% em relação aos R$ 750.402.445 registrados em 2023. Os turistas nacionais contribuíram com R$ 823.294.056, enquanto os estrangeiros geraram R$ 48.673.585, com variações de 16% e 19,7%, respectivamente.

MATRÍCULA

PRAZO

Termina hoje o prazo para a confirmação de matrículas na rede municipal de ensino de Belém para alunos novatos. Iniciada no dia 9 de janeiro e encerrada na última segunda-feira (20), a fase de pré-matrícula online recebeu 11 mil pedidos de reservas de vagas. Neste ano, a prefeitura de Belém ofertou 25 mil vagas para novos estudantes. A pré-matrícula foi exigida apenas para estudantes que ainda não estavam matriculados em 2024. Para os demais, a renovação foi automática.

CEMITÉRIOS

LIMPEZA

Cem custodiados da Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Santa Izabel vão trabalhar, nesta semana, na limpeza dos cemitérios de Santa Izabel, no bairro do Guamá, e São Jorge, no bairro da Marambaia.

Em Poucas Linhas

► O conselheiro Lúcio Vale assume na sexta-feira (24) a presidência do Tribunal de Contas dos Municípios. O mandato é de dois anos. Daniel Lavareda será o vice-presidente e Cezar Colares, o corregedor.

► Após o encontro, ontem, com o governador do Pará, Helder Barbalho, executivos da empresa Uber anunciaram que vão elaborar uma proposta de serviços para valorizar a experiência dos usuários em Belém, durante a COP 30, em novembro deste ano. O encontro ocorreu em Davos, na Suíça, onde está sendo realizado o Fórum Econômico Mundial. A Uber foi representada pelo vice-presidente sênior de Operações Comerciais e Mobilidade, Andrew Macdonald.



► O Ministério Público do Estado realiza no próximo dia 30 audiência pública para informar e ouvir a população de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos sobre os serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde. As informações coletadas durante o encontro vão subsidiar a formulação de políticas públicas para essas localidades. Serão levantados dados sobre a demanda reprimida de pacientes e discutidos meios para tornar a ouvidoria do SUS mais acessível nas três cidades. A audiência deve reunir representantes das prefeituras; Ministério Público Federal; Ministério Público do Trabalho; Defensoria Pública da União; Defensoria Pública do Estado; Secretaria de Estado de Saúde Pública, entre outras entidades. O evento é aberto ao público.



► A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e a Secretaria Nacional da Pesca Artesanal (SNPA), do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), lançaram nesta terça-feira (21) o programa “Jovem Cientista da Pesca Artesanal”. O programa é destinado a qualificar jovens das comunidades pesqueiras artesanais, vinculados ao ensino médio da rede pública, com oferta de bolsas de Iniciação Científica Júnior, para incentivá-los a pesquisar e estudar as múltiplas realidades da pesca artesanal e, ao mesmo tempo, reduzir a evasão escolar.