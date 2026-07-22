Mais tradicional coluna do jornalismo paraense. Aborda temas do cotidiano com atenção especial à economia e aos bastidores da política do Pará e do Brasil. | Twitter: @reporter_70

R70: 'Se não me demitir, o demitido é ele', diz Eduardo Bolsonaro sobre demissão da Polícia Federal

Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal (PL-SP), comentou, ontem, a solicitação da demissão dele pela Polícia Federal; ministro da Justiça ainda terá que aprovar pedido.

Eleições

Brasil tem quase 2 milhões de eleitores com deficiência, aponta TSE; crescimento é de 42,5% em relação à última eleição.

Saúde

Anvisa aprova medicamentos pediátricos belimumabe e ocrelizumabe, para lúpus e esclerose múltipla.

ELEITORES

AUMENTO

Com 6.771 novos eleitores, Santarém, no oeste do Estado, foi o município paraense com maior crescimento no número de eleitores aptos a votar. Nas eleições de 2024, eram 246.326 os santarenos com título eleitoral. Nestas eleições serão 253.097. Entre os colégios eleitorais que registraram crescimento estão também Canaã dos Carajás que ganhou 5.138 eleitores e Abaetetuba com saldo positivo de 3.892 eleitores. Na outra ponta, a capital paraense registrou a maior queda no número de eleitores do Estado. Dos 1.056.251 eleitores registrados em 2024, Belém conta agora com 1.047.264, um saldo negativo de 8.987 eleitores. Os dados foram divulgados ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

BÚFALO

ABATE

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e a prefeitura de Soure, no Marajó, deverão assinar um termo de cooperação técnica para adequar o matadouro público do município aos padrões sanitários, de higiene, transporte e comercialização da carne consumida pela população local.

MAL-ESTAR

A medida foi anunciada ontem após reunião entre representantes do MPPA com o vice-prefeito de Soure, Tobias Gonçalves, secretários municipais e assessores jurídicos do município. A exibição de búfalo escalpelado por influencers que viralizou na internet causando enorme mal-estar foi a gota d’água para a necessidade de melhorias urgentes no abate de animais para o consumo humano no arquipélago.

SEM MATADOUROS

O animal havia sido comprado em um matadouro de Soure. As cidades vizinhas de Salvaterra e Cachoeira do Arari não têm matadouros e a sugestão do MPPA é que haja cooperação entre as prefeituras para modernizar o sistema de abate para atender com qualidade quase 100 mil consumidores.

REBANHO

CADASTRO

Produtores rurais do Estado têm até o dia 31 para realizar a atualização cadastral dos rebanhos de todas as espécies. O procedimento pode ser realizado on-line, por meio da plataforma Sigeagro 2.0, no site da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), ou presencialmente, na agência mais próxima no município. Sem cadastro atualizado, os produtores ficam sujeitos a bloqueio da Guia de Trânsito Animal (GTA).

FUNCIONALISMO

COTA

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) realizou ontem a cerimônia de posse de 189 novos servidores aprovados no último concurso público do órgão. Foi a primeira vez que um concurso para a secretaria atendeu à lei das cotas que estabelece a reserva de vagas para pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência no âmbito da administração pública estadual. Ao todo, 73 candidatos ingressaram por meio da política de cotas. Para o cargo de auditor fiscal de receitas estaduais foram empossados 26 cotistas. No cargo de fiscal de receitas estaduais (FRE) tomaram posse 43 candidatos beneficiados pela reserva de vagas. Já para o cargo de analista fazendário, quatro candidatos ingressaram pela modalidade de cotas destinada a pessoas pretas e pardas.

INFÂNCIA

COMUNIDADE

Termina no próximo dia 31 o prazo para que prefeituras, estados e o Distrito Federal oficializem a adesão à Comunidade Nacional de Gestores de Políticas de Primeira Infância, rede criada pelo Ministério da Educação (MEC) para reunir quem coordena as ações públicas voltadas a bebês e crianças de até 6 anos. Após assinatura do termo, os entes da federação têm até 15 de agosto para indicar representantes. A comunidade é coordenada pela Subsecretaria da Política Nacional Integrada da Primeira Infância (SNPPI) e foi criada para garantir a implementação da Política Nacional Integrada da Primeira Infância (PNIPI).

MINERAÇÃO

DIÁLOGOS

Será realizado no próximo dia 4 de agosto, na Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), os Diálogos da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) e o Roadshow do Programa PotencializEE. Os eventos devem reunir representantes da indústria, do governo, da academia e do ecossistema de inovação para debater os caminhos da mineração sustentável na Região Norte.

Em Poucas Linhas

► Foi marcado para 5 de setembro, na Casa das Onze Janelas, o lançamento do livro “Meu Antonio”. A obra, assinada por Maria Isa, será publicada pela Boitempo e relata a vida dela ao lado do livreiro Raimundo Antonio Jinkings.

► A convenção do Psol será realizada em 4 de agosto. A legenda vai homologar a candidatura da professora Araceli Lemos ao governo do Pará. O nome do vice ainda não foi divulgado.

► A avenida Variante, entre Vila Nova e Santa Tereza, no Ariramba, em Mosqueiro, virou pista de corrida para motoqueiros e motoristas de veículos automotores. A via passou por obras feitas pela própria população e agora moradores reclamam que não conseguem ficar em frente às suas casas em razão do risco de acidentes.

► O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará) lançou a nova edição do Manual de Registro de Candidaturas. O guia reúne orientações sobre todas as etapas do processo para as Eleições 2026.

► Em agosto, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região Pará e Amapá (TRT8) levará atendimentos jurídicos e serviços gratuitos para a população do município de Monte Alegre. Coordenada pela Vara do Trabalho de Santarém, a ação Itinerante será realizada no Fórum da Comarca do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) da cidade. Os serviços serão disponibilizados em duas etapas. A primeira, nos dias 5, 6 e 7 de agosto, será destinada ao esclarecimento de dúvidas e entrada de reclamações trabalhistas. A segunda, entre 19 e 21 de agosto, será dedicada às audiências.