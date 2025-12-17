R70: 'Se me enfrentar, bebo o sangue dele', diz Rodrigo Bacellar em conversa obtida pela PF

Gripe K

A variante H3N2 da Influenza foi identificada em amostras do Pará, informou o Ministério da Saúde.

Ingresso a R$ 327

Fifa anuncia entradas com preços mais acessíveis para a Copa do Mundo de 2026 para torcedores de seleções classificadas.

MAPA

CAMINHO

O gabinete do senador Beto Faro (PT-PA) se torna amanhã (18) ponto de convergência de um debate que a COP 30 não conseguiu fechar: o mapa do caminho, que aponta o horizonte para a saída dos combustíveis fósseis com planejamento. O evento reúne uma mesa inédita, com representantes de Ministério do Meio Ambiente, Petrobras, Observatório do Clima, consultores do Senado e ONGs como o Greenpeace. Um arranjo que sinaliza tentativa de coordenação institucional em um tema marcado por ruídos, sob mediação de Faro que, com apoio técnico do Senado, articula projeto que estabelece o passo a passo para a redução dos combustíveis fósseis rumo a uma economia descarbonizada.

TRANSIÇÃO

Em Belém, na COP 30, mais de 80 países defenderam mapas nacionais para a transição energética, enquanto grandes produtores de petróleo resistiram. O impasse expôs o óbvio: transição energética é disputa de poder, não consenso ambiental, apesar das evidências que comprovam a crise climática. Mesmo sem acordo formal, o Brasil manteve a defesa de uma transição que combine proteção ambiental, emprego e segurança energética. Faro ecoa o discurso do Planalto de que “sem mapa, o debate vira retórica”. O projeto também quer dar respostas às críticas internacionais sobre a exploração do petróleo na Margem Equatorial do rio Amazonas. A sinalização política é clara: desenvolvimento e responsabilidade ambiental podem e devem coexistir.

TUCURUÍ

ESTRADAS

Tucuruí se consolidou em 2025 como um dos principais focos de atuação da fiscalização fixa e mensal nas estradas ao longo do ano. Houve mais de 90 abordagens, resultando em autos de infração e apreensões recorrentes de veículos clandestinos que realizavam transporte intermunicipal de forma irregular. O município funciona como elo entre as regiões Sudeste, Nordeste e Baixo Tocantins, com intenso fluxo de passageiros.

INTEGRADAS

A Coordenação do Transporte Rodoviário (CTR) destaca que a dinâmica da região do Lago de Tucuruí — que envolve rodovias e rotas até Breu Branco, Novo Repartimento e Goianésia do Pará — exige ações integradas e contínuas. As operações realizadas ao longo de 2025 resultaram na apreensão de veículos sem autorização, vistoria ou seguro, além do fortalecimento de parcerias com prefeituras, Detran e Polícia Militar, ampliando o controle e a proteção dos direitos dos passageiros.

CELULARES

DEVOLUÇÃO

A Polícia Civil do Pará realizará nesta amanhã a entrega de mais de 500 telefones celulares recuperados durante a operação “Reconecta”, que integra o conjunto de ações de enfrentamento à comercialização de aparelhos provenientes de furtos e roubos. Todos os proprietários já foram identificados e intimados a comparecer ao local de entrega — a sede da Delegacia-Geral da Polícia Civil — a partir das 8h30.

OCORRÊNCIAS

A ação é coordenada pela Delegacia Especializada em Recuperação de Dispositivos Móveis, com apoio do Núcleo de Inteligência Policial e das Superintendências Regionais da Região Metropolitana de Belém e do interior do Estado. Os órgãos envolvidos reforçam a importância do registro do boletim de ocorrência em casos de roubo ou furto de celular, com a inclusão do número do Imei, o que possibilita a rápida identificação e devolução dos dispositivos.

CNI

PETRÓLEO

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), em conjunto com outras quatro federações industriais (do Amapá, do Maranhão, Ceará, do Piauí e do Rio Grande do Norte), para que a entidade se manifeste como amicus curiae na ação civil pública que trata do leilão para a exploração de petróleo na Margem Equatorial. A decisão foi aprovada durante a reunião de diretoria da CNI, na manhã desta terça-feira (16), em Brasília. A manifestação da CNI tem como objetivo contribuir tecnicamente com o processo judicial, destacando que tanto o leilão quanto o licenciamento ambiental para a fase de pesquisa foram conduzidos de forma regular, em conformidade com os marcos legais e os procedimentos exigidos pelos órgãos competentes.

Em Poucas Linhas

► Em São Domingos do Capim famílias agricultoras das comunidades Damasco e Boa Viagem avançam na conquista da casa própria por meio do Programa Nacional de Habitação Rural, na modalidade Minha Casa, Minha Vida Rural. Só neste mês de dezembro, 45 famílias receberam os Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAFs), documento essencial para o acesso imediato ao programa habitacional executado pela Caixa Econômica Federal. A política pública prevê, ao longo do próximo semestre, subsídio de até 95% para a construção de pelo menos 100 unidades habitacionais na zona rural, beneficiando produtores de mandioca e extrativistas de açaí da região do igarapé Jabuticacá, na bacia do rio Guamá.

► O pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais foi confirmado para esta quinta-feira (18) e vai injetar mais de R$ 535 milhões na economia paraense antes do Natal. O benefício deve chegar a cerca de 160 mil servidores, entre ativos, inativos e pensionistas, sendo que para estes dois grupos o pagamento será na sexta-feira (19).

► Foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado o Decreto 5.106, que estabelece descontos para a antecipação do pagamento do IPVA referente ao exercício de 2026. A medida beneficia proprietários de carros usados e cujo imposto é gerado em 1º de janeiro de 2026, e incentiva a quitação antecipada do tributo, que poderá ser pago em cota única com descontos que variam de 5% a 15%, conforme o histórico de infrações do contribuinte.

► Com a proposta de aproximar Belém das tradições do Marajó, o Arraial Marajoara reúne uma programação variada nesta quinta-feira no Memorial dos Povos. Das 17h às 22h, o público poderá conferir a Feira Criativa, com Brechó do Galo, gastronomia dos Campos do Marajó e a Lojinha do Arraial do Pavulagem. O Arraial do Pavulagem sobe ao palco com participações de Luê, Íris da Selva e Allan Carvalho. Encerrando a programação, o Grupo Sancari se apresenta às 20h.