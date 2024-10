R70: 'Se fizéssemos agora, usufruiríamos pouco do custo-benefício', diz Alexandre Silveira

Câncer de mama

Pesquisa revela que cerca de 40% das brasileiras não conhecem fatores que podem fazer a diferença na prevenção.

Maus hábitos

Segundo observatório global, um quarto dos adolescentes brasileiros consome álcool e oito em cada dez são sedentários.

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia (J. Bosco)

"Se fizéssemos agora, usufruiríamos pouco do custo-benefício.”

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, ao descartar o retorno do horário de verão neste ano. Ele disse que a medida pode voltar em 2025.

CENSO

PRAZO

O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Pará (IGEPPS) está convocando mais de 12 mil segurados que ainda não compareceram às unidades de atendimento do órgão para realização do Censo Previdenciário 2024. A participação presencial é obrigatória e os beneficiários que não fizerem a atualização de dados até 8 de novembro terão os pagamentos de aposentadorias ou pensões suspensos.

DISTÂNCIA

Para aqueles que moram fora do Estado ou que estejam com problemas de saúde que impedem a locomoção, o instituto disponibiliza o recenseamento no site. Até o início de outubro, mais de 33 mil beneficiários já haviam realizado a atualização cadastral na sede do IGEPPS, em Belém, e nas agências localizadas nos municípios de Abaetetuba, Altamira, Marabá e Santarém.

PRÊMIO

JORNALISMO

A organização da Frente Ampla Amazônia divulgou as reportagens vencedoras da primeira edição do Prêmio Ampla de Jornalismo. Entre as reportagens vencedoras está uma produção da TV Liberal, afiliada à Rede Globo no Pará. A equipe teve à frente a jornalista Jalília Messias e a matéria que trata sobre agricultura sustentável foi exibida no Jornal da Globo, no Dia da Amazônia.

EVENTO

A premiação será realizada no dia 7 de novembro, no restaurante Manjar das Garças, na capital paraense. Além de troféus, os autores das melhores reportagens de cada categoria receberão prêmios em dinheiro. A Ampla Amazônia reúne aproximadamente trinta conselheiros dedicados a diversas áreas, como turismo, compliance, varejo e agronegócio, entre outras.

LINGUAGEM

SIMPLES

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará conquistou o Selo Linguagem Simples 2024. A iniciativa é do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para reconhecer e estimular o uso de linguagem direta e compreensível na produção das decisões judiciais e na comunicação geral do Poder Judiciário com a sociedade. A premiação integra o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples.

PACTO

O TRE do Pará aderiu ao Pacto em março de 2024 e conquistou o Selo com o desenvolvimento de diversas ações do projeto “Simples Assim”, incluindo uma campanha sobre o tema nas redes sociais do Tribunal e, ainda, a publicação do manual “Legal pra Você”, com 71 termos técnicos da Justiça Eleitoral explicados de forma acessível e de fácil entendimento. Nesta primeira edição do Selo Linguagem Simples foram avaliadas mais de 750 iniciativas de todos os segmentos da Justiça e em todos os graus de jurisdição. O TRE do Pará ficou entre os 49 contemplados.

COMETA

OBSERVAÇÃO

Na próxima sexta-feira (18) o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) vai promover a observação do cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan - ATLAS), apelidado de “cometa do século”, e da superlua. A ação vai ocorrer a partir das 18h30, de forma gratuita, no CCPPA, com o fechamento dos portões às 20h30. Será disponibilizado telescópio para a visualização do cometa, que, segundo estimativas iniciais, tem magnitude luminosa que nenhum outro atingiu neste século. Além disso, será possível ver os detalhes da superlua cheia, que tem brilho mais intenso do que a lua cheia usual.

DETENTOS

EDUCAÇÃO

Desde 2019, com a criação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), quase 10 mil pessoas privadas de liberdade já concluíram a educação básica através do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os dados foram divulgados nesta semana. A secretaria tem parcerias com a Secretaria de Educação do Pará (Seduc) e com secretarias municipais de Educação, e, ainda, com o Instituto Brasileiro de Educação e Meio Ambiente (Ibraema) para manutenção do ensino da educação básica nas unidades prisionais, com o Programa Estadual de Educação em Prisões (PEEP).

Em Poucas Linhas

► A escritora paraense Conceição Campos lança hoje, às 19h, na Sala de Cinema do Sesc Boulevard, no Boulevard Castilhos França, a coleção literária “À Luz do Candeeiro - Contos de assombrações amazônicas e de medos fabulosos”, composta pelos contos inéditos “O filho da Mãe-d’Água”, “Matinta-Perera, mingau de crueira” e “Maior que a Cobra-Grande”. Radicada no Rio de Janeiro há quase 40 anos, a autora, finalista do Prêmio Jabuti 2010 com o livro “A letra brasileira de Paulo César Pinheiro”, percorre com sensibilidade as lendas paraenses da Região do Salgado, de onde veio sua família materna. Além da obra impressa, a coleção será lançada em formato digital e será exibido ao público o filme “Matinta-Perera, mingau de crueira”, uma adaptação do conto homônimo para a linguagem cinematográfica.

► A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) disponibiliza, pelo segundo ano, a plataforma Enem Pará 2.0 - um curso EAD preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com videoaulas e simulados. No ano passado a plataforma registrou mais de 110 mil acessos, chegando a 30 mil inscritos.

► O Serviço Social da Indústria, em parceria com a Norte Energia, está levando o “Projeto Robótica Educacional” para cerca de 300 alunos da Escola Municipal Kirinapan Kuruaya, na comunidade indígena Tavaquara, em Altamira. Com a robótica integrada ao cotidiano escolar, os alunos desenvolvem raciocínio lógico, criatividade e inovação. Em dezembro eles participarão do Torneio Sesi de Robótica First Lego League, um dos maiores eventos de robótica educacional do mundo, em Ananindeua.

► Localizada no Memorial Magalhães Barata, a nova Estação Cidadania do Estado do Pará começou o atendimento na terça-feira (15)