R70: 'Se eu for condenado, acabou', diz Jair Bolsonaro sobre possível fim de trajetória política

Meio ambiente

O desmatamento caiu em todos os biomas brasileiros em 2024, apontam os dados divulgados hoje pela rede MapBiomas.

Tratamento da obesidade

Comissão do Ministério da Saúde é contra a oferta do Wegovy e Saxenda no SUS; sociedade médica critica falta de opções.

COP

TURISMO

Nove em cada dez moradores de Belém acreditam que eventos internacionais como a COP 30, que será realizada na cidade em novembro deste ano, podem atrair turistas. Os dados são de uma pesquisa feita pela Nexus, a pedido da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur). De acordo com o presidente do órgão, Marcelo Freixo, esse reconhecimento da população é aliado importante para fazer da COP 30 “um indutor de desenvolvimento sustentável de Belém, por meio do turismo”. No pós-evento, afirma Freixo, o legado que precisa ficar é de um turismo decisivo como atividade econômica sustentável, que garanta a conservação da natureza, mas também garanta emprego e renda como alternativa para a população.

IMAGEM

Os belenenses foram questionados também sobre o impacto, na imagem do Brasil, de eventos como a COP e esportivos. Na opinião de 89% dos moradores da capital paraense, o impacto será positivo, sendo que 60% acham que pode melhorar muito e 29% acham que vai melhorar pouco. Outros 5% acreditam ser indiferente, 3% acreditam que pode prejudicar a imagem do País e 3% não sabiam ou não responderam.

ENSINO

EXPANSÃO

Com as recentes entregas de novos campi em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, a Universidade do Estado do Pará passou a contar com 23 campi no Pará, sendo cinco localizados na capital paraense. O número de vagas oferecidas anualmente aumentou de 3.956, em 2020, para 4.336, em 2024. No ano passado a Uepa registrou 16.180 estudantes matriculados em cursos de graduação e pós-graduação. Em 2020 esse número era pouco superior a 13.300. Os dados foram divulgados ontem. Quase 600 novos servidores, entre professores e técnicos, foram nomeados para trabalhar na instituição, garantindo a ampliação do número de cursos de graduação. Atualmente são 115 cursos ativos.

BORBOLETAS

PARCERIAS

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças retomou parceria com o Museu Catavento, de São Paulo (SP), voltada à conservação e reprodução de borboletas em cativeiro. A colaboração entre as instituições, que começou há cerca de 10 anos, com o envio de matrizes da espécie olho-de-coruja, ganha agora um novo capítulo, com a retomada das trocas de espécimes e experiências técnicas. O envio inicial de matrizes ao “Catavento” contribuiu diretamente para a formação do borboletário da instituição paulista. A reprodução foi tão bem-sucedida que a espécie é mantida com facilidade.

RETRIBUIÇÃO

O Museu Catavento propôs retribuir a antiga parceria, oferecendo ao Mangal novos exemplares de espécie que havia sido perdida pelo borboletário paraense há dois anos. Em contrapartida, o Mangal se comprometeu a fornecer outra espécie ao museu paulista.

DIGITAL

FIRMAS

A Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) registrou, em abril deste ano, um aumento de 31% no volume de atendimentos on-line, em comparação ao mesmo período de 2024. Foram realizados 5.395 atendimentos, contra 3.722 em abril do ano passado, segundo relatório da empresa TSJ Contact Center, parceira da Jucepa há três anos. Os canais utilizados foram WhatsApp, chat on-line e telefone. As principais demandas envolvem consultas de processos, cadastro de empresas, emissão de certidões, esclarecimentos sobre exigências, agendamento, viabilidade, entre outros assuntos relacionados ao registro e funcionamento empresarial.

ENERGIA

PREJUÍZO

O consumidor paraense pode ser o mais prejudicado do País caso o Congresso Nacional derrube os vetos presidenciais à lei que trata da regulamentação da energia eólica offshore. A avaliação é do Conselho de Consumidores de Energia do Pará (Concepa), entidade que representa mais de três milhões de consumidores. Segundo estudo da Associação das Distribuidoras de Energia, a alta no Estado seria de R$ 19,45 por megawatt-hora. Ontem o Concepa divulgou documento questionando o aumento da tarifa gerada pela retomada do que classifica como “jabutis” incluídos no processo legislativo e posteriormente vetados pelo presidente da República. No documento, o Conselho afirma que “o projeto, originalmente proposto com o objetivo de regulamentar a exploração de energia em alto-mar, foi maculado com dispositivos contrários aos interesses dos consumidores e ao esforço para redução de emissão de gases de efeito estufa”.

EM POUCAS LINHAS

► A advogada e pesquisadora paraense Natasha Siqueira Mendes de Nóvoa, em coautoria com a advogada Sarah Curvino, de Manaus, teve artigo premiado no evento “Doing Business in Brazil”, organizado pela Universidade de Direito da Georgetown Washington, em parceria com a ANNDE, ABDE e IBDL. O artigo teve como tema “Antitruste Brasileiro: Uma Análise da Efetividade Repressiva da Lei 12.529/11 sob a Ótica Geográfica-Regional”. Convidadas pela instituição, as pesquisadoras receberam o prêmio em evento realizado ontem.

► Depois de suspender a correição que ocorreria em maio, o ministro corregedor-geral da Justiça do Trabalho, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, divulgou edital com a nova data prevista para começar, no dia 7 de julho deste ano, em Belém. A manhã do dia 8 de julho está reservada na agenda do ministro para receber reclamações e sugestões que tenham a finalidade de aprimoramento dos serviços prestados pela Justiça do Trabalho. O trabalho será concluído no dia 11.

► A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) apresentou oficialmente, nesta semana, em São Paulo, o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia. Com 75% das obras concluídas, o parque foi concebido como um polo tecnológico e produtivo para transformar o potencial da bioeconomia amazônica em oportunidades de desenvolvimento sustentável e deve funcionar como acelerador de bionegócios.

► A programação da 3ª Edição da Semana Nacional da Identificação Civil “Registre-se” chega amanhã à ilha João Pilatos, em Ananindeua. Haverá serviços de emissão de segunda via de registro de nascimento, carteira de identidade, CPF, entre outros documentos.

► Para alegria de quem tem sido infernizado por motos com escapamentos adulterados, a prefeitura de Belém fez ontem evento para marcar a destruição de mil peças apreendidas durante blitze da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). A torcida da população é por novas blitze e apreensões.